Đọc 10 quy tắc dạy con trong gia đình giàu có mới hiểu tại sao họ đã giàu còn giàu thêm!

Cuốn “Nhân văn học về của cải” (2019) từng bán hơn 300.000 bản tại Hàn Quốc, là tác phẩm của Brownstone, một nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực chứng khoán và bất động sản, đồng thời cũng là người đam mê triết học Kant. Không chỉ đạt được tự do tài chính, ông còn nuôi dạy con cái trở thành những người làm nghề chuyên môn như bác sĩ, điều khiến nhiều người đặc biệt quan tâm đến triết lý giáo dục của ông.

Theo Brownstone, có một câu mà cha mẹ tuyệt đối không nên nói với con: "Việc khó khăn bố mẹ sẽ giải quyết hết, con chỉ cần học là đủ".

Ông gần như không ép buộc con cái, nhưng có một yêu cầu duy nhất: biết đặt mình vào vị trí của người khác. Thay vì hỏi “Tại sao con lại làm vậy?”, ông khuyến khích cha mẹ hỏi: “Theo con, người khác vì sao lại hành xử như vậy?”. Cách đặt câu hỏi này giúp trẻ hình thành tư duy đa chiều và khả năng thấu cảm.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh một yếu tố tưởng như đơn giản nhưng lại khó nhất: sự kiên nhẫn. Học tập là một cuộc chạy marathon, đầu tư cũng vậy và cuộc đời lại càng như thế. Thành công trong tiền bạc hay nuôi dạy con đều cần thời gian.

10 quy tắc dạy con trong gia đình giàu có

Những gia đình có điều kiện thường không chỉ truyền lại tài sản mà còn truyền cả tư duy sống. Dưới đây là 10 điều họ luôn nhấn mạnh khi dạy con:

1. Con làm được

Niềm tin của cha mẹ là nền tảng để trẻ tự tin. Khi gặp khó khăn, điều họ cần không phải là bị thay thế, mà là được khích lệ để tiếp tục thử.

2. Thất bại là một phần của thành công

Người giàu không dạy con né tránh thất bại, mà dạy cách đi qua nó. Mỗi lần vấp ngã là một lần học.

3. Nỗ lực quan trọng hơn tài năng

Họ hiểu rất rõ: tài năng có thể giúp bắt đầu nhanh hơn, nhưng chỉ có kiên trì mới đi được đường dài.

4. Có nhiều thứ quý hơn tiền

Các mối quan hệ, giá trị sống và trải nghiệm, đó mới là thứ quyết định cách một người sử dụng tiền bạc.

5. Hãy sống với ước mơ

Câu nói khiến họ lo lắng nhất là: "Con không có ước mơ". Bởi mục tiêu sống chính là động lực lớn nhất để tạo ra của cải và giá trị.

6. Đừng ngại nhờ giúp đỡ

Không ai thành công một mình. Biết tìm kiếm sự hỗ trợ đúng lúc là một kỹ năng quan trọng.

7. Biết ơn

Sự biết ơn không chỉ là phép lịch sự, mà là nền tảng của một tâm thế sống tích cực và bền vững.

8. Tin vào chính mình

Tự tin không phải tự nhiên có, mà được nuôi dưỡng từ cách cha mẹ nhìn nhận và tôn trọng con.

9. Tận hưởng hiện tại

Không đánh đổi hiện tại chỉ để chạy theo tương lai. Sống có ý nghĩa hôm nay mới tạo nên tương lai vững chắc.

10. Trở thành người có ích cho xã hội

Họ dạy con không chỉ sống cho bản thân, mà còn tạo giá trị cho người khác. Và để làm được điều đó, tài chính cũng là một công cụ cần thiết.

Điểm chung trong cách dạy con của các gia đình giàu có không nằm ở việc cho con bao nhiêu tiền, mà là trao cho con một hệ tư duy: biết nghĩ xa, biết chịu trách nhiệm, biết kiên trì và biết mình sống để làm gì. Có lẽ vì vậy mà với họ, sự giàu có không phải là đích đến mà là kết quả tất yếu của một cách sống đã được nuôi dưỡng từ rất sớm.