Tháng 3 âm có 3 con giáp kiếm được nhiều tiền nhưng dễ hút thị phi, cần đề phòng để bảo toàn thành quả

Tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ là tháng Nhâm Thìn. Đây là thời điểm cục diện địa chi rơi vào mối quan hệ Thìn - Ngọ (Thổ - Hỏa tương sinh), giúp khí thế vạn vật trở nên mạnh mẽ, thúc đẩy các kế hoạch lớn được triển khai thuận lợi.

Tuy nhiên, do sức nóng của Hỏa Ngọ quá lớn gặp Thổ Thìn khô, năng lượng dễ trở nên nóng nảy, bốc đồng, dẫn đến các mâu thuẫn ngầm trong giao tiếp xã hội. Chính sự xung đột nhẹ về năng lượng này tạo ra môi trường thuận lợi cho tài lộc nảy nở nhưng đồng thời cũng kích phát các thị phi không đáng có.

Tử vi học có nói, trong tháng 3 âm lịch này, có 3 con giáp dù tiền bạc đổ về túi rất mạnh nhưng lại đi kèm với những rắc rối không đáng có. Hãy xem trong số này có bạn không để có những lưu ý cần thiết nhé.

1. Con giáp tuổi Thân: Hành động khiêm tốn

- Tài lộc : Tháng 3 âm chính là thời điểm "vàng" để tuổi Thân bứt phá. Nhờ sự nhanh nhạy, thông minh, con giáp này sẽ dễ dàng nắm bắt được những cơ hội đầu tư béo bở hoặc nhận được những khoản tiền thưởng, hoa hồng bất ngờ.

- Lý giải thị phi : Chính sự thông minh và thành công quá nhanh của con giáp này dễ khiến những kẻ tiểu nhân xung quanh nảy sinh lòng đố kỵ. Những lời bàn tán ra vào về việc "ăn may" hay "làm ăn không chính thống" có thể xuất hiện và khiến con giáp này gặp trở ngại.

- Cách đề phòng : Tuổi Thân hãy nhớ luôn giữ thái độ khiêm tốn, tuyệt đối không nên khoe khoang tài sản hay thu nhập trên mạng xã hội. Khi làm việc, cần có giấy tờ rõ ràng để tránh bị vu khống.

2. Con giáp tuổi Ngọ: Cẩn trọng giao tiếp

- Tài lộc : Vận trình tài chính của tuổi Ngọ rất sáng trong tháng 3 âm này, đặc biệt là với những người làm kinh doanh tự do hoặc bán hàng. Khách hàng tự tìm đến giúp doanh thu của con giáp này tăng vọt.

- Lý giải thị phi : Tính cách thẳng thắn, đôi khi hơi nóng nảy của tuổi Ngọ trong lúc giao tiếp công việc có thể dễ làm mất lòng đối tác hoặc đồng nghiệp. Một câu nói vô ý có thể bị thêu dệt thành những câu chuyện sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín.

- Cách đề phòng : Con giáp tuổi Ngọ cần học cách kiềm chế cảm xúc và cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Trước khi phát ngôn hay ký kết bất cứ thứ gì, bạn hãy hít thở sâu và suy nghĩ kỹ để không tạo kẽ hở cho kẻ tiểu nhân lợi dụng.

3. Con giáp tuổi Dậu: Đề phòng tiểu nhân

- Tài lộc : Tuổi Dậu là con giáp có quý nhân phù trợ trong tháng 3 âm nên công việc hanh thông, nguồn thu nhập ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Bạn có khả năng quản lý tài chính tốt trong tháng này nên có thể tích cóp được một khoản không nhỏ.

- Lý giải thị phi : Thị phi thường đến từ các mối quan hệ bạn bè hoặc đồng nghiệp thân thiết. Sự tin tưởng quá mức có thể khiến bạn bị lôi vào những cuộc tranh chấp lợi ích hoặc bị hiểu lầm là người "tham tiền bỏ bạn".

- Cách đề phòng : Minh bạch về tài chính là chìa khóa quan trọng nhất cho tuổi Dậu. Nếu có ý định hùn hạp làm ăn hay cho vay mượn, con giáp này hãy cân nhắc thật kỹ, nếu thấy đối phương có vấn đề thì từ chối khéo. Đừng bao giờ chỉ dựa vào lời hứa miệng hoặc vì nể nang tình cảm mà cho qua những thủ tục cần thiết.

*Lưu ý: Đối với ba con giáp Thân, Ngọ và Dậu, hãy lưu ý những điều sau để bảo toàn thành quả:

- Tuổi Thân : Hãy tập trung vào việc củng cố hồ sơ, sổ sách thật minh bạch để kẻ xấu không có cơ hội xuyên tạc nguồn gốc số tiền bạn kiếm được.

- Tuổi Ngọ : Trong tháng Nhâm Thìn, Ngọ (Hỏa) sinh cho Thìn (Thổ). Trong phong thủy, điều này dễ khiến bản mệnh bị hao tổn năng lượng, làm nhiều nhưng hưởng ít, dễ dẫn đến tâm lý mệt mỏi, nóng nảy. Do đó, bạn cần đặc biệt giữ bình tĩnh, tránh tranh cãi gay gắt vì một phút nóng nảy có thể đổ sông đổ biển cả danh tiếng lẫn tiền bạc.

- Tuổi Dậu : Dù gặp nhị hợp (Thìn - Dậu) mang lại nhiều tiền của, nhưng bạn nên hạn chế chia sẻ bí mật kinh doanh với bạn bè để tránh bị "đâm sau lưng" vì lợi ích.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.