Không ai dạy, bé 3 tuổi nhớ sinh nhật mẹ, tự học hát "Happy Birthday" khiến hàng triệu người xúc động

Một khoảnh khắc rất nhỏ trên chuyến tàu cao tốc lại bất ngờ chạm đến trái tim hàng triệu người. Không ồn ào, không phô trương, câu chuyện về một bé gái 3 tuổi lặng lẽ chuẩn bị món quà sinh nhật cho mẹ mới đây đã trở thành chủ đề lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, thậm chí được các cơ quan truyền thông lớn đăng tải lại.

Sự việc xảy ra trên chuyến tàu cao tốc từ Hàng Châu đến Ôn Châu. Khi tàu đang lao đi với tốc độ cao, cô bé ngồi ở hàng ghế phía trước bất ngờ quay lại, nhìn mẹ ở phía sau bằng đôi mắt long lanh và khẽ hỏi: “Hôm nay có phải sinh nhật mẹ không ạ?”.

Câu hỏi khiến người mẹ là chị Lý sững lại. Những ngày gần đây, chị bận rộn chuẩn bị hành lý, di chuyển, chăm con nên hoàn toàn quên mất chính sinh nhật của mình. Chưa kịp phản ứng, cô bé đã đưa tay lên miệng, khẽ cất giọng hát bài Happy Birthday bằng tiếng Anh.

Trong khoang tàu đông đúc, tiếng loa thông báo, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện hòa lẫn vào nhau. Thế nhưng cô bé lại cố tình hạ thấp giọng, gần như áp sát vào lưng ghế để hát thật khẽ, như sợ làm phiền người xung quanh. Giọng hát non nớt, mềm mại nhưng đúng giai điệu, trọn vẹn từng câu.

Cô bé đã đưa tay lên miệng, khẽ cất giọng hát bài Happy Birthday bằng tiếng Anh

Người mẹ lặng im nhìn theo dáng nhỏ của con, mắt bất giác đỏ hoe. Chị vội lấy điện thoại ra định ghi lại khoảnh khắc này, nhưng tay run đến mức gần như không giữ nổi máy. Điều đặc biệt là bài hát ấy chị chưa từng dạy cho con.

Sau này chị mới biết, cô bé đã âm thầm ghi nhớ dãy số sinh nhật mẹ trên thẻ căn cước suốt nhiều tháng, tự học từng câu hát khi xem hoạt hình, nghe nhạc thiếu nhi, rồi âm thầm luyện tập suốt một thời gian dài. Không nói với ai, không thể hiện, chỉ chờ đúng ngày sinh nhật của mẹ để tạo bất ngờ.

Sau khi hát xong, cô bé ghé sát lưng ghế, thì thầm: “Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ nhé, mẹ phải luôn vui nha”. Chỉ một câu nói đơn giản con gái nhưng đủ khiến người mẹ không kìm được nước mắt.

Chị Lý cho biết mình đã một mình nuôi con hơn 2 năm, trải qua không ít khó khăn với những đêm tăng ca, những lần ốm vẫn cố gắng gượng, những áp lực cuộc sống đè nặng. Nhưng chưa khi nào chị bật khóc như lúc ấy. Không phải vì vất vả, mà vì lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu của con theo cách rõ ràng đến vậy từ một đứa trẻ mới 3 tuổi.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền, đạt hàng chục triệu lượt xem và hàng triệu lượt thích chỉ sau vài ngày. Nhiều cơ quan truyền thông lớn như của Trung Quốc như Nhân Dân Nhật Báo, CCTV News cũng đăng tải lại. Phần bình luận ngập tràn những chia sẻ xúc động: “Chạm đến nơi mềm nhất trong tim”, “Tình yêu của trẻ con nằm ở những điều âm thầm như thế”...

Có không ít người cũng tự nhìn lại bản thân khi lớn lên mà quên cả sinh nhật của cha mẹ, lười nói một lời quan tâm, thì một đứa trẻ 3 tuổi lại có thể ghi nhớ và chuẩn bị một cách trọn vẹn đến vậy. Dù nhận được sự quan tâm lớn, chị Lý đã từ chối các đề nghị phỏng vấn. Chị cho rằng đây chỉ là một khoảnh khắc bình thường trong hành trình trưởng thành của con. Cuộc sống của hai mẹ con vẫn tiếp diễn như thường ngày, chỉ có điều chị cẩn thận lưu giữ đoạn video, để sau này khi con lớn lên, sẽ cho con xem lại.



“Để con biết rằng, món quà con dành cho mẹ khi 3 tuổi chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời này” chị chia sẻ.

Câu chuyện cũng khiến nhiều người nhận ra chúng ta vẫn nghĩ mình đang dạy con cách yêu thương, cách sống có trách nhiệm. Nhưng đôi khi, chính những đứa trẻ lại dạy ngược lại người lớn thế nào là một tình yêu thuần khiết, không toan tính.

Một đứa trẻ 3 tuổi có thể ghi nhớ dãy số trên thẻ căn cước suốt nhiều tháng, âm thầm luyện một bài hát, chọn đúng thời điểm và còn biết giữ ý tứ để không làm phiền người khác. Trong khi đó, người lớn nhiều khi lại bận rộn đến mức quên cả những điều cơ bản nhất là nhớ và quan tâm đến người thân.

Theo Sohu