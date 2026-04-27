Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ chuyển khoản 100 triệu đồng mua SH Mode nhưng chủ cửa hàng không nhận được: Công an khẩn trương vào cuộc làm rõ

Kim Linh | 27-04-2026 - 09:38 AM | Sống

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa di lý đối tượng Võ Thị Bé Nhung từ Lâm Đồng về Quảng Ngãi để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2025, đối tượng Võ Thị Bé Nhung (43 tuổi, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Đồng Tháp) đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo tại một cửa hàng kinh doanh mua bán, cho thuê xe máy trên địa bàn. Cửa hàng này nằm trên đường Quang Trung, phường Cẩm Thành, do ông Huỳnh Văn Tuấn (27 tuổi, trú xã Vạn Tường) làm chủ.

Cụ thể, Nhung dựng lên câu chuyện người thân có nhu cầu mua xe máy. Sau khi thống nhất giá cả, đối tượng lên mạng xã hội, sử dụng các công cụ chỉnh sửa để tạo hình ảnh giả mạo thông tin chuyển khoản ngân hàng và cả ảnh biến động số dư tài khoản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi dẫn giải đối tượng Võ Thị Bé Nhung

Tiếp đó, Nhung gửi các hình ảnh chuyển khoản giả này qua ứng dụng Zalo cho ông Tuấn với mục đích chứng minh đã đặt cọc tiền mua xe. Với thủ đoạn trên, Võ Thị Bé Nhung đã thực hiện trót lọt việc mua bán 3 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH Mode, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi địa phương và bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng sinh sống.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng về Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Báo Quảng Ngãi

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lời khuyên cho người sắp học IELTS

Lời khuyên cho người sắp học IELTS Nổi bật

Nhiều tiệm vàng tại TP.HCM bị phạt tiền, tịch thu vàng

Nhiều tiệm vàng tại TP.HCM bị phạt tiền, tịch thu vàng Nổi bật

365 ngày không mua linh tinh, 100 triệu dư ra và 5 thứ biến tôi “thành người khác”

365 ngày không mua linh tinh, 100 triệu dư ra và 5 thứ biến tôi “thành người khác”

09:30 , 27/04/2026
Bí ẩn "quái ngư" sông Đà: Nằm im lìm trong các hốc đá mà vẫn được xem là "kẻ thống trị" trên sông

Bí ẩn "quái ngư" sông Đà: Nằm im lìm trong các hốc đá mà vẫn được xem là "kẻ thống trị" trên sông

09:27 , 27/04/2026
Lời khuyên đến những gia đình đang trồng cây bí đỏ

Lời khuyên đến những gia đình đang trồng cây bí đỏ

09:22 , 27/04/2026
Ngâm bông cải xanh 3 lần nước muối vẫn đầy "sâu đen" li ti, người phụ nữ cầu cứu cộng đồng mạng, kết quả là…

Ngâm bông cải xanh 3 lần nước muối vẫn đầy "sâu đen" li ti, người phụ nữ cầu cứu cộng đồng mạng, kết quả là…

09:06 , 27/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên