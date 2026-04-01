Nhiều tiệm vàng tại TP.HCM bị phạt tiền, tịch thu vàng

Theo thông tin từ Chi cục quản lý thị trường TP.HCM, thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề vàng năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường chủ động tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý

Trước tình hình chính trị bất ổn xảy trên toàn thế giới, giá vàng quốc tế cũng như giá vàng trong nước biến động không ngừng, gây ra những khó khăn cho người dân. Lực lượng Quản lý thị trường chủ động thực hiện triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra theo chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh vàng, trang sức trên địa bàn, giữ vững bình ổn thị trường.

Một số kết quả nổi bật của Kế hoạch kiểm tra chuyên đề vàng như sau:

Đội Quản lý thị trường số 5 với địa bàn quản lý gồm các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn. Đây là khu vực tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng các loại. Đội đã tiến hành kiểm tra và xử lý 03 doanh nghiệp kinh doanh vàng năm trên địa bàn với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hóa vi phạm là 135,680,000 đồng. Tổng số tiền xử phạt là 210,000,000 đồng.

Đội Quản lý thị trường số 9, địa bàn quản lý khu vực thành phố Thủ Đức cũ, đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 09 tổ chức đã có hành vi vi phạm: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là vàng trang sức thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính: 506.000.000 đồng. Tịch thu tang vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ là vàng trang sức thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, không hiệu, chưa qua sử dụng, gồm: 39 đơn vị sản phẩm là trang sức các loại, trị giá hàng hoá vi phạm là 331.355.000 đồng.

Bên cạnh đó, sau khi thực hiện sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng bao gồm 2 địa bàn khu vực tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lực lượng Quản lý thị trường tại 2 địa bàn trên cũng chủ động tăng cường ra quân kiểm tra kiểm soát thị trường vàng. Điển hình, Đội Quản lý thị trường số 19 và Đội Quản lý thị trường số 22 đã chủ trì tiến hành kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh vàng thuộc 2 địa bàn trên. Qua kiểm tra, kết quả bước đầu cơ quan chức năng đã tịch thu hàng hóa không có nhãn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với trị giá hơn 300 triệu đồng, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 700 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, trang sức, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc liên tiếp phát hiện các vụ kinh doanh trang sức không rõ nguồn gốc cho thấy nguy cơ tiềm ẩn đối với người tiêu dùng và sự cần thiết phải siết chặt hơn nữa công tác quản lý thị trường. Chủ động trong công tác kiểm tra chuyên đề không chỉ nhằm chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh mà còn giúp ổn định thị trường vàng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp chấp hành tốt quy định. Trong đó, việc thiếu minh bạch trong nguồn gốc hàng hóa tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng và gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước.



