Phát hiện 1 chiếc ví màu đen có 300.000 đồng, 830 AUD và loạt thẻ tín dụng trên đường đi chợ: Công an sử dụng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Ánh Lê | 23-04-2026 - 19:15 PM | Sống

Vừa qua, Công an xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang, đã nhận được thư cảm ơn đầy xúc động của ông Terry Rigoni (quốc tịch Úc) vì đã nhanh chóng hỗ trợ ông tìm lại tài sản làm rơi trong quá trình đi du lịch trên địa bàn xã.

Sáng 19/4/2026, trực ban Công an xã Quản Bạ (tỉnh Tuyên Quang) tiếp nhận một chiếc ví màu đen do bà Lù Thị Thiệu (SN 1970, trú tại thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ) nhặt được khi đi chợ. Bên trong ví có 300.000 đồng, 830 AUD (đô la Úc) tiền mặt, tổng trị giá khoảng 15,5 triệu đồng, cùng thẻ tín dụng và nhiều giấy tờ tùy thân.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Quản Bạ nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh chủ sở hữu. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã liên hệ được người đánh rơi và mời đến trụ sở để làm thủ tục trao trả tài sản.

Chủ nhân chiếc ví được xác định là ông Terry Rigoni, quốc tịch Úc, làm rơi tài sản trong quá trình du lịch tại địa phương.

Sau khi nhận lại tài sản, ông Terry Rigoni đã viết thư bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình của lực lượng công an, đồng thời xúc động trước tinh thần trung thực, nghĩa tình của người dân địa phương khi nhặt được của rơi và trả lại nguyên vẹn.

Hành động đẹp của người dân cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã Quản Bạ góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, tạo niềm tin cho du khách quốc tế khi đến tham quan, lưu trú tại địa phương.

(Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang)

