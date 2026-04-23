Đừng cố tiết kiệm sai cách khi dùng điều hòa: 5 mẹo giúp bạn dùng thoải mái mà tiền điện không tăng vọt

Theo Như Anh | 23-04-2026 - 20:04 PM | Sống

Thời tiết bắt đầu nóng lên, điều hòa lại trở thành “thiết bị sinh tồn” của nhiều gia đình. Nhưng dùng điều hòa thế nào để vừa mát sâu, vừa không khiến hóa đơn điện tăng mạnh? Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, bạn có thể giảm đáng kể chi phí điện mỗi tháng mà vẫn giữ không gian sống dễ chịu suốt mùa nóng.

Điều hòa không phải "thủ phạm" khiến tiền điện tăng

Khi bước vào mùa nóng, nhiều người có xu hướng hạn chế bật điều hòa vì lo chi phí điện tăng cao. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc có dùng điều hòa hay không, mà nằm ở cách sử dụng.

Trên thực tế, nhiều gia đình vẫn tiêu tốn nhiều điện dù thời gian bật điều hòa không quá dài, đơn giản vì cài đặt nhiệt độ chưa hợp lý hoặc sử dụng sai chế độ. Chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen, mức tiêu thụ điện có thể giảm đáng kể mà vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Dưới đây là 5 mẹo đơn giản nhưng hiệu quả để sử dụng điều hòa thông minh hơn.

1. Cài đặt nhiệt độ phù hợp theo từng thời điểm

Nhiều người cho rằng đặt nhiệt độ càng thấp thì phòng càng mát nhanh. Thực tế, điều này khiến máy phải hoạt động liên tục ở công suất cao, dẫn đến tiêu tốn nhiều điện hơn.

Ban ngày, mức nhiệt khoảng 25–26°C thường được xem là phù hợp để vừa đảm bảo mát, vừa tiết kiệm điện. Khi mới từ ngoài trời nắng nóng trở về, có thể giảm xuống 23–24°C trong khoảng 20–30 phút để hạ nhiệt nhanh, sau đó tăng dần lên 26–27°C để duy trì nhiệt độ ổn định.

Ban đêm, nhiệt độ ngoài trời thường thấp hơn, vì vậy mức 27–28°C vẫn đủ dễ chịu mà không gây lạnh quá mức.

2. Sử dụng đúng chế độ thay vì chỉ chỉnh nhiệt độ

Điều hòa hiện nay thường có nhiều chế độ như làm mát, hút ẩm, quạt gió hoặc chế độ ngủ. Tuy nhiên, nhiều gia đình chỉ sử dụng một chế độ duy nhất.

Ví dụ, vào những ngày mưa hoặc độ ẩm cao, chế độ hút ẩm có thể giúp không khí dễ chịu hơn mà không cần giảm nhiệt độ quá thấp. Khi ngủ, chế độ sleep giúp điều chỉnh nhiệt độ tự động theo chu kỳ cơ thể, vừa tiết kiệm điện vừa tránh cảm giác quá lạnh về đêm.

3. Kết hợp điều hòa với quạt để tăng hiệu quả làm mát

Một mẹo đơn giản nhưng ít người áp dụng là sử dụng quạt kết hợp với điều hòa.

Quạt giúp luân chuyển không khí, tạo dòng đối lưu khiến phòng mát đều hơn. Khi có quạt hỗ trợ, bạn có thể cài điều hòa cao hơn 1–2°C mà vẫn cảm thấy dễ chịu. Điều này giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ trong thời gian dài sử dụng.

4. Tránh bật tắt điều hòa liên tục

Nhiều người có thói quen tắt điều hòa mỗi khi ra ngoài một lúc để tiết kiệm điện. Tuy nhiên, việc bật – tắt liên tục khiến máy phải khởi động lại nhiều lần, tiêu tốn nhiều điện năng hơn so với việc duy trì nhiệt độ ổn định.

Nếu chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn, việc giữ điều hòa hoạt động ở mức nhiệt vừa phải có thể tiết kiệm điện hơn so với việc tắt rồi bật lại nhiều lần. Ngoài ra, việc khởi động liên tục cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.

5. Vệ sinh định kỳ và rút nguồn khi không sử dụng

Bụi bẩn tích tụ lâu ngày khiến điều hòa hoạt động kém hiệu quả và tiêu tốn nhiều điện hơn. Việc vệ sinh định kỳ giúp máy vận hành trơn tru và tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, khi không sử dụng trong thời gian dài, nên rút phích cắm để tránh tiêu hao điện năng ở chế độ chờ. Dù lượng điện tiêu thụ không lớn, nhưng tích lũy trong thời gian dài vẫn có thể làm tăng chi phí không cần thiết.

Một thay đổi nhỏ có thể giúp tiết kiệm đáng kể

Nhiều gia đình cho biết chỉ cần điều chỉnh cách sử dụng điều hòa hợp lý, chi phí điện trong mùa nóng đã giảm rõ rệt so với trước.

Điều hòa vốn không phải là thiết bị "tốn điện quá mức" nếu được sử dụng đúng cách. Thay vì cố gắng chịu nóng để tiết kiệm, việc hiểu cách vận hành và tối ưu thói quen sử dụng mới là giải pháp giúp vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa kiểm soát chi tiêu hiệu quả.

Chỉ cần ghi nhớ 5 nguyên tắc trên, mùa nóng sẽ dễ chịu hơn mà hóa đơn điện cũng không còn là nỗi lo lớn.

Nước chảy từ điều hòa có dùng lại được không? Nhà sản xuất đưa câu trả lời

Theo Như Anh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
6 thói quen hàng ngày khiến bạn nuốt hàng tỷ hạt vi nhựa: Số 1 người Việt làm nhiều, mỗi lần đưa 11.6 tỷ vi nhựa vào người

6 thói quen hàng ngày khiến bạn nuốt hàng tỷ hạt vi nhựa: Số 1 người Việt làm nhiều, mỗi lần đưa 11.6 tỷ vi nhựa vào người Nổi bật

Lời khuyên cho các gia đình hay uống nước chanh

Lời khuyên cho các gia đình hay uống nước chanh Nổi bật

Cúm B diễn biến nặng ở người có bệnh nền: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo từ các ca cấp cứu

Cúm B diễn biến nặng ở người có bệnh nền: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo từ các ca cấp cứu

19:59 , 23/04/2026
4 học sinh Việt Nam giành huy chương tại 'Kỳ thi hóa học khó nhất hành tinh'

4 học sinh Việt Nam giành huy chương tại 'Kỳ thi hóa học khó nhất hành tinh'

19:53 , 23/04/2026
Vì sao năm nào cũng có "rét Nàng Bân"? Kéo dài đến bao giờ? Nguyên nhân sâu xa đằng sau

Vì sao năm nào cũng có "rét Nàng Bân"? Kéo dài đến bao giờ? Nguyên nhân sâu xa đằng sau

19:48 , 23/04/2026
Khuyến cáo: Làm điều này khi tới Đền Hùng dịp lễ năm nay có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Khuyến cáo: Làm điều này khi tới Đền Hùng dịp lễ năm nay có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

19:39 , 23/04/2026

