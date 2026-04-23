Khuyến cáo: Làm điều này khi tới Đền Hùng dịp lễ năm nay có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Mỗi mùa Giỗ Tổ, không ít du khách muốn lưu lại những khung hình đẹp tại Đền Hùng, nhưng năm nay, một hành vi tưởng quen thuộc lại được cơ quan chức năng cảnh báo rất rõ: tự ý quay phim, chụp ảnh từ trên cao bằng flycam khi chưa được cấp phép có thể bị xử phạt nặng.

Trong bối cảnh Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 26.4 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa điểm trên địa bàn Phú Thọ, lượng người đổ về đất Tổ rất lớn. Điều đó cũng đồng nghĩa, mọi hành vi liên quan tới an ninh, an toàn, trật tự lễ hội đều được siết chặt hơn thường lệ.

Tự ý quay từ trên cao, du khách có thể bị phạt

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong dịp lễ hội năm nay, người dân và du khách không được tự ý sử dụng tàu bay không người lái, flycam và các thiết bị quay chụp từ trên cao tại khu vực Đền Hùng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.Đây là khu vực đặc thù, vừa đông người, vừa mang tính tâm linh, nên việc kiểm soát hoạt động bay được đặt ở mức chặt chẽ.

Theo cảnh báo được dẫn lại từ phía công an, người điều khiển thiết bị bay không phép, bay vào khu vực cấm hoặc khu vực tập trung đông người có thể bị xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng. Trường hợp ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện bay khác, mức phạt có thể tăng lên 30 đến 40 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể bị tịch thu phương tiện, đình chỉ hoạt động bay, thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhìn ở góc độ du lịch, đây không chỉ là câu chuyện “cấm hay không cấm”, mà còn là lời nhắc rằng Đền Hùng không phải nơi để du khách tùy hứng thử thiết bị bay cho đẹp hình. Chỉ một vài phút chủ quan cũng có thể biến chuyến đi vốn mang ý nghĩa tri ân, hànhhương thành một sự cố tốn kém và phiền toái.

Đi Đền Hùng sao cho an toàn mà vẫn trọn vẹn trải nghiệm?

Bên cạnh cảnh báo về flycam, mùa lễ năm nay vẫn là một hành trình đáng đi với nhiều người dân và du khách, bởi ngoài phần lễ trang nghiêm còn có chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trong suốt 10 ngày.

Lễ hội Đền Hùng2026 có phần lễ truyền thống song song với phần hội, trong đó có các chương trình nghệ thuật, hội trại văn hóa, trưng bày quảng bá sản phẩm và nhiều hoạt động cộng đồng khác tại Phú Thọ.

Muốn hành trình về đất Tổ diễn ra thuận lợi, điều đầu tiên du khách nên lưu ý là ứng xử đúng với không gian di tích. Người đi lễ nên mặc trang phục trang trọng, lịch sự, kín đáo; đi nhẹ, nóinhỏ; không hái hoa, bẻ cành; không thắp hương dọc đường đi; không mang chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại vào khu di tích; không xả rác và không thả tiền xuống giếng, hồ trong khu vực Đền Hùng.

Với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, việc giữ người thân đi sát nhau cũng là lưu ý rất quan trọng. Công an Phú Thọ cảnh báo mật độ người tham gia lễ hội tăng cao có thể dẫn tới tình trạng thất lạc, nhất là ở những khu vực tập trung đông người.Cách đơn giản nhưng hữu ích là chuẩn bị sẵn giấy ghi tên, số điện thoại người thân cho trẻ nhỏ và người già; nếu có sự cố, cần bình tĩnh tìm tới chốt công an, lực lượng làm nhiệm vụ hoặc Ban tổ chức gần nhất để được hỗ trợ.

Một điểm khác du khách không nên xem nhẹ là chuyện đi lại. Lực lượng chức năng ở Phú Thọ cho biết đã xây dựng phương án phân luồng từ sớm, tăng cường điều tiết tại các tuyến trọng điểm hướng về Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trong điều kiện thời tiết cóthể xuất hiện mưa, du khách cũng được khuyến cáo chuẩn bị ô, áo mưa, lựa chọn giày dép phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết để tránh chen lấn, ùn tắc và trơn trượt.