Xe tải dính hàng loạt lỗi trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 100 triệu đồng

Theo Thái Lâm | 20-04-2026 - 17:10 PM | Sống

Một xe tải vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng khi lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 20/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản xử lý một xe tải vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng khi lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 19/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện xe tải do tài xế T.R.V. (SN 1976, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tài xế vi phạm.

Qua làm việc, tài xế không xuất trình được giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe và điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép. Với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt hơn 20 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đáng chú ý, chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Bảo Khôi cũng bị xử phạt 102 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, đưa phương tiện không có đăng ký tham gia giao thông và để xảy ra nhiều hành vi vi phạm. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện lên tới 126 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng buộc phương tiện hạ tải theo quy định trước khi tiếp tục lưu thông.

Theo Thái Lâm

Tiền phong

