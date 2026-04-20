Từ này đến hết 3/5, người dân ở Hà Nội đón tin vui: Tất cả đều được tặng miễn phí 1 thứ

Minh Ánh | 20-04-2026 - 15:28 PM | Sống

Người dân tới thăm di tích lịch sử này ở Hà nội đều có cơ hội nhận miễn phí món quà ý nghĩa này.

Từ nay đến hết ngày 3/5/2026, người dân và du khách đến Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám (61 phố Quốc Tử Giám, Hà Nội) sẽ được tặng thư pháp miễn phí trong khuôn khổ chương trình do Câu lạc bộ Thư pháp Việt Tâm Bút tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Chương trình diễn ra hàng ngày từ 9h đến 19h, mang đến cơ hội xin chữ thư pháp ý nghĩa đầu tháng mới, giao lưu cùng các thầy đồ, nghệ nhân thư pháp và cảm nhận nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam trong không gian sáng tạo. Toàn bộ thư pháp được tặng miễn phí như lời chúc tốt đẹp gửi tới công chúng trong dịp lễ đặc biệt này.

Hồ Văn, còn gọi là Hồ Giám, nằm đối diện khu nội tự của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Văn từ lâu được biết đến như một phần không thể tách rời của di tích quốc gia đặc biệt - nơi lưu giữ chiều sâu lịch sử và truyền thống hiếu học của Thăng Long xưa. Trên gò Kim Châu giữa hồ từng có Phán Thủy đường, nơi diễn ra các buổi bình văn, ngâm thơ, tạo nên dấu ấn văn hóa riêng cho khu vực này.

Hồ Văn là một phần của quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ngày nay, Hồ Văn không chỉ là không gian cảnh quan của di tích mà còn là nơi thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động văn hóa sáng tạo như triển lãm nghệ thuật, workshop trải nghiệm, xin chữ đầu năm, trưng bày tranh, trải nghiệm làng nghề truyền thống và các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian. Việc tổ chức tặng thư pháp miễn phí tại đây góp phần làm nổi bật không gian di sản, đồng thời mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống Việt Nam.

Tổng hợp

Tin vui: Toàn bộ người dân sẽ được miễn phí khi làm các dịch vụ này đến hết năm 2026

