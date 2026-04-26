Hóa ra “nghiện kiếm tiền” là thế này

Từng có 1 khoảng thời gian không ngắn - chắc cũng cỡ gần 1 năm, tôi sống trong trạng thái “nhìn trần nhà” theo đúng nghĩa đen. Đó là những ngày tháng thất nghiệp kéo dài sau khi công ty cũ cắt giảm nhân sự. Cảm giác thức dậy mà không biết mình phải làm gì, túi tiền cứ vơi dần đi trong khi hóa đơn tiền điện, tiền nước và tiền nhà vẫn đều đặn mỗi tháng, tất cả giống như một “cơn ác mộng”.

Khi ấy, áp lực không chỉ là chuyện thiếu tiền, mà còn là sự tự ti khiến tôi chẳng dám gặp gỡ ai.

Và chính khoảng thời gian "chạm đáy" ấy đã thay đổi hoàn toàn tư duy của tôi. Từ một người từng nghĩ “làm vừa đủ thôi còn đi chơi, hưởng thụ cuộc sống”, tôi dần trở thành người ham làm hơn ham chơi, gọi là “nghiện kiếm tiền” cũng đúng.

1. Tự tin vì được bận rộn một cách có mục đích

Trước đây, tôi từng nghĩ phải được đi du lịch khắp nơi, cuối tuần phải ngủ cho đẫy mắt mới là vui, là sướng. Còn giờ, cảm giác được làm việc dù là cuối tuần, được thấy tiền "chảy" vào túi mới là thứ khiến tôi thỏa mãn nhất.

Tôi cũng không còn khái niệm "chờ đến thứ sáu" hay "sợ hãi ngày thứ hai". Tôi coi mỗi công việc, mỗi dự án là một lần thử thách bản thân, và phần thưởng nhận về chính là sự công nhận bằng tài chính và những lời tán thưởng của sếp, của đồng nghiệp. Tất cả giúp tôi cảm thấy bản thân mình thực sự có ích.

2. Coi trọng thời gian hơn bao giờ hết

Khi đã hiểu giá trị của việc kiếm tiền, tôi trở nên "keo kiệt" hơn với thời gian của chính mình. Tôi không còn tiêu tốn hàng giờ đồng hồ để lướt mạng xã hội xem những nội dung vô thưởng vô phạt, không liên quan và cũng không giúp ích cho cuộc đời mình. Thay vào đó, tôi ưu tiên tối đa thời gian cho việc học hỏi để tăng khả năng kiếm tiền.

Tôi hiểu rằng mỗi giờ trôi qua nếu không học thêm một điều mới, không làm được xong 1 đầu việc, thì đó chính là một sự lãng phí tài nguyên. Suy nghĩ này giúp tôi rèn luyện tính kỷ luật cực cao. Tôi học cách sắp xếp công việc khoa học, học cách từ chối những thú vui vô bổ để tập trung toàn lực vào công việc, cũng như các mục tiêu tài chính mà mình đã đề ra.

3. Học hành không còn là chuyện áp lực

Một biểu hiện rõ rệt của người “nghiện kiếm tiền” là sự hiếu học. Tôi nhận ra rằng muốn kiếm được nhiều tiền hơn, bản thân mình phải "đắt giá" hơn.

Tôi không còn thấy tiếc tiền khi mua một cuốn sách hay đăng ký một khóa học bằng nửa tháng lương. Việc tích lũy kiến thức cũng thú vị chẳng kém gì việc tích lũy số dư trong tài khoản. Mỗi khi học được một kỹ năng mới và áp dụng nó để tạo ra thu nhập, tôi biết mình đang tiến bộ dần lên. Và thứ tăng lên không chỉ là tiền, mà còn là sự tự tin.

4. Thấy vui với việc quản lý tài chính

Đây có lẽ là biểu hiện rõ rệt nhất. Việc mở ứng dụng ngân hàng hay sổ thu chi không còn là nỗi ám ảnh như thời tôi thất nghiệp, mà trở thành một niềm vui hàng tuần, hàng tháng. Tôi thích việc lập kế hoạch cho từng khoản tiền nhỏ nhất, từ việc tái đầu tư cho công việc đến việc dành ra một khoản để chăm sóc gia đình và bản thân.

Việc nhìn thấy những con số tăng trưởng đều đặn mỗi tháng là minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực và hướng đi đúng đắn của mình. Nó mang lại cảm giác an tâm và tự do - thứ mà tôi từng ao ước có được.

Nhìn lại hành trình từ một người thất nghiệp đầy hoang mang đến một người "nghiện kiếm tiền" như hiện tại, tôi cảm thấy biết ơn những khó khăn cũ. Trạng thái ham làm này không biến tôi thành một cỗ máy vô cảm, trái lại, nó khiến tôi sống trách nhiệm hơn, yêu đời hơn. Kiếm tiền chân chính bằng sức lực và trí tuệ thực sự là một liều thuốc chữa lành, ít nhất là với tôi, ngay lúc này.