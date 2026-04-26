Theo Nhóm PV Thời sự | 26-04-2026 - 21:43 PM

Cục CSGT xác minh ô tô biển trắng gắn còi hú, đèn xoay phóng như bay trên cao tốc

Ngày 26/4, đại diện Cục CSGT cho biết, sẽ xác minh và làm rõ xe Toyota Land Cruiser Prado màu đen, biển kiểm soát 51F-903xx vừa gắn còi hú và đèn xoay (thiết bị thường chỉ dành riêng cho xe công vụ) vừa chạy vượt tốc độ cho phép trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu vào ngày 25/4.

Clip xe ô tô biển trắng 51F-903xx lưu thông với tốc độ cao trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu sáng 25/4.

Theo clip do người dân ghi lại, vào khoảng 11h15 ngày 25/4, khi lưu thông trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (chiều Thanh Hóa - Nghệ An), đoạn qua địa phận huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu (cũ), Nghệ An, xe đã liên tục hú còi, bật đèn xoay để vượt các phương tiện cùng chiều.

Chiếc xe chạy với tốc độ vượt giới hạn cho phép trong khi quy định tốc độ tối đa trên tuyến cao tốc này chỉ là 90 km/h. Hành vi này khiến nhiều lái xe khác bất ngờ và bức xúc

Theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP, chỉ 7 nhóm xe công vụ gồm xe cứu hỏa, quân sự, công an, cứu thương, hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp và đoàn xe tang được phép lắp đặt, sử dụng còi hú, đèn xoay ưu tiên. Xe ô tô biển trắng dân dụng hoàn toàn không thuộc diện này và không được tự ý gắn các thiết bị trên.

Ngày 26/4, sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, đại diện các Đội nghiệp vụ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An thuộc Cục CSGT cho biết, sẽ kiểm tra, trích xuất hình ảnh để làm rõ sự việc.

Cũng theo đại các Đội nghiệp vụ của Cục CSGT, hiện các thiết bị hỗ trợ xe lưu thông trên đường (như đèn xoay, còi hú…) chỉ cấp chủ yếu cho xe biển xanh (xe công vụ), rất ít cấp cho xe biển trắng (xe dân sự); tuy nhiên cũng có một số trường hợp đặc biệt, lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ xe ô tô có thể được cấp cả biển số xanh và trắng. Với sự việc của xe 51F-903xx, các đội nghiệp vụ sẽ tiến hành xác minh, làm rõ, nếu xe trên không được cấp phép gắn còi hú, đèn xoay sẽ được xử lý theo quy định.

Ngày 25/4 là ngày đầu nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ nên lưu lượng xe lưu thông trên cao tốc Bắc Nam rất đông, nhưng xe 51F-903xx biển trắng đã dùng còi hú và đèn xoay để lưu thông vượt tốc độ cho phép.

Hình ảnh cận cảnh xe biển trắng 51F-903xx được người tham gia giao thông ghi lại.

Xe luồn lách qua các xe ô tô khác để chạy vượt tốc độ.

Xe 51F-903xx lưu thông chiếm cả hai 2 làn đường

Xe 51F-903xx lưu thông trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đoạn qua vị trí cột lý trình H2/346 vào thời điểm 11h15 sáng 25/4.

Người tham gia giao thông trên cao tốc đã ghi được clip thời điểm xe 51F-903xx chạy vượt tốc độ cho phép (tốc độ quy định cao nhất là 90km/h).

Theo Nhóm PV Thời sự

Tiền Phong

