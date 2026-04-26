Rau củ quả nào tồn dư nhiều thuốc trừ sâu nhất? Công bố "danh sách đen" 2026 + 4 bước loại bỏ độc tố hiệu quả

Từ năm 2004, báo cáo thường niên của Tổ chức EWG (Mỹ) đã trở thành "kim chỉ nam" giúp người tiêu dùng toàn cầu tránh xa các loại thực phẩm độc hại. Báo cáo năm 2026 chỉ ra một sự thật đáng lo ngại: có tới 63% mẫu thử chứa PFAS - nhóm hóa chất được mệnh danh là "hóa chất vĩnh cửu".

PFAS vốn thường thấy trong bao bì chống dầu mỡ và chảo chống dính, nhưng nay lại xuất hiện tràn lan trên bàn ăn của chúng ta. Do cấu trúc cực kỳ bền vững, PFAS rất khó đào thải khi đã đi vào cơ thể. Việc tích tụ lâu dài có thể dẫn đến bất thường chức năng tuyến giáp, giảm khả năng sinh sản, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư thận và ung thư tinh hoàn.

Cảnh báo: Rau lá xanh và các loại đậu có rủi ro cao nhất

Năm nay, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ cuộc thử nghiệm hơn 50.000 mẫu của 47 loại trái cây và rau quả do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thực hiện. Tổng cộng có 203 loại thuốc trừ sâu được phát hiện trong danh sách đen, với 63% số mẫu chứa PFAS (các hợp chất thực vật bền vững). Ngoại trừ khoai tây (2 loại), tất cả các loại trái cây và rau quả khác đều chứa dư lượng của bốn loại thuốc trừ sâu trở lên. Xét cả về dư lượng và độc tính, các loại có nguy cơ cao nhất là: Đậu xanh, rau bina, ớt chuông và ớt, cũng như cải xoăn, bông cải xanh và cải mù tạt.

May mắn thay, báo cáo cũng công bố danh sách "Thực phẩm sạch nhất" với những cái tên như dứa (thơm), ngô (bắp), bơ... có dư lượng cực thấp.

Bảng xếp hạng 12 loại rau củ quả "Bẩn" nhất 2026 (Tồn dư nhiều thuốc trừ sâu)

(Ngoại trừ khoai tây, các loại còn lại đều chứa từ 4 loại thuốc trừ sâu trở lên).

1. Cải bó xôi (Spinach)

2. Cải xoăn, cải rổ và cải bẹ xanh (Kale, collard and mustard greens)

3. Dâu tây (Strawberries)

4. Nho (Grapes)

5. Đào tiên/Mận đào (Nectarine)

6. Đào (Peaches)

7. Anh đào (Cherries)

8. Táo (Apple)

9. Mâm xôi đen (Blackberries)

10. Lê (Pears)

11. Khoai tây (Potatoes)

12. Việt quất (Blueberries)

Bảng xếp hàng 15 loại rau củ quả "Sạch" nhất 2026 (Ít tồn dư nhất)

Năm nay, các vị trí đầu bảng không có nhiều thay đổi, khẳng định độ an toàn ổn định của các loại quả vỏ dày:

1. Dứa/Thơm

2. Ngô/Bắp

3. Bơ

4. Đu đủ

5. Hành tây

6. Đậu Hà Lan đông lạnh

7. Măng tây

8. Bắp cải

9. Súp lơ (Bông cải trắng)

10. Dưa hấu

11, Xoài

12. Chuối

13. Cà rốt

14. Nấm

15. Kiwi

Chuyên gia mách bạn: 4 bước khoa học để loại bỏ thuốc trừ sâu

Dư lượng thuốc trừ sâu cực kỳ có hại, và hiều người có thói quen dùng muối, baking soda hoặc giấm để rửa rau. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Dương Tư Hàm chia sẻ rằng bạn chỉ cần nước sạch và thực hiện đúng 4 bước sau:

Bước 1 - Ngâm: Ngâm rau quả trong nước sạch khoảng 3 - 5 phút để hòa tan các loại thuốc trừ sâu tan trong nước.

Bước 2 - Rửa dưới vòi nước: Xả nước chảy liên tục để rửa trôi. Với rau lá xanh, hãy tách từng lá, chú ý rửa kỹ phần cuống và khe lá.

Bước 3 - Cắt bỏ sau cùng: Chỉ sau khi rửa sạch hoàn toàn mới tiến hành cắt bỏ cuống, rễ hoặc gọt vỏ. Điều này ngăn chặn thuốc trừ sâu từ bề mặt thấm vào bên trong qua vết cắt.

Bước 4 - Mở vung khi nấu: Khi nấu các loại rau (đặc biệt là đậu và rau lá xanh), hãy mở nắp vung để thuốc trừ sâu còn sót lại thoát ra ngoài theo hơi nước.

Lời khuyên: Đừng quá lo lắng mà cắt bỏ hoàn toàn rau xanh khỏi thực đơn. Chỉ cần áp dụng đúng phương pháp "rửa sạch rồi mới cắt" và nấu chín đúng cách, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng nguồn dinh dưỡng tự nhiên mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe!