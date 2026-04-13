Vào mùa hè, hãy ăn thêm 4 loại rau củ giàu tính kiềm: Giúp thanh nhiệt, tăng cường miễn dịch, "đốt cháy" mỡ thừa

Mùa hè với những đợt nắng nóng khiến cơ thể liên tục đổ mồ hôi, dẫn đến việc mất đi một lượng lớn nước và khoáng chất thiết yếu. Tình trạng này không chỉ gây mệt mỏi, uể oải mà còn dễ làm mất cân bằng độ pH trong cơ thể. Đây chính là thời điểm quan trọng để bổ sung các loại rau củ giàu tính kiềm vào thực đơn hàng ngày.

Thực phẩm có tính kiềm vốn chứa hàm lượng nước và khoáng chất tự nhiên cao, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giải độc và làm mát cơ thể từ bên trong. Việc ưu tiên nhóm rau củ này vào mùa nắng nóng không chỉ giúp bạn trải qua những ngày oi bức một cách nhẹ nhàng, mà còn là phương pháp tự nhiên để củng cố hàng rào miễn dịch và hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa cho vóc dáng thon gọn hơn.

Ảnh minh họa

4 loại rau củ giàu tính kiềm, nên ăn khi nắng nóng

Đậu đũa

Đây là loại rau kiềm tự nhiên sở hữu hàm lượng canxi, kẽm và đặc biệt là axit folic vô cùng dồi dào. Về khả năng thanh nhiệt, đậu đũa giúp giải độc và làm mát hệ tiêu hóa vốn dễ bị trì trệ trong mùa nóng. Để tăng cường miễn dịch, lượng vitamin C dồi dào trong loại rau này giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Đặc biệt, đậu đũa rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả mà vẫn đảm bảo cảm giác no lâu.

Khoai tây

Khoai tây là loại củ tính kiềm quý giá giúp bù đắp điện giải và giải nhiệt cơ thể cực tốt khi bị mất nước do nắng nóng. Với hàm lượng sắt và kali cao, khoai tây hỗ trợ hệ thống miễn dịch bằng cách cải thiện quá trình lưu thông máu và cung cấp năng lượng cho các tế bào bảo vệ cơ thể.

Nhiều người lo ngại tinh bột trong khoai tây gây béo, nhưng thực tế khi ăn dưới dạng salad giòn hoặc bánh bao chay hấp cùng cà rốt, loại củ này lại giúp hạn chế cơn thèm ăn. Các tinh bột kháng trong khoai tây khi được chế biến đúng cách sẽ hỗ trợ việc đốt cháy năng lượng tích lũy, ngăn chặn mỡ thừa tích tụ vùng bụng.

Ảnh minh họa

Rau bina

Loại rau kiềm này nổi tiếng với khả năng thanh nhiệt và làm mát máu, giúp giảm tình trạng nóng trong và khô da trong những ngày hè oi ả. Rau bina chứa lượng sắt và chất chống oxy hóa vượt trội, trực tiếp củng cố hàng rào miễn dịch, bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của vi khuẩn.

Đối với mục tiêu đốt cháy mỡ thừa, rau bina là "siêu thực phẩm" vì chỉ số calo cực thấp nhưng lại giàu chất xơ giúp thúc đẩy tiêu hóa và đào thải độc tố. Sử dụng rau bina làm món bánh kếp ngũ cốc hấp không dầu đường sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng một cách nhẹ nhàng và an toàn.

Rong biển

Rong biển là thực phẩm có tính kiềm mạnh, có khả năng trung hòa axit dư thừa và hạ nhiệt cơ thể nhanh chóng nhờ lượng khoáng chất và nước dồi dào. Các vi chất quý giá như iốt và kẽm trong rong biển đóng vai trò thiết yếu trong việc tăng cường hệ miễn dịch và duy trì thể lực dẻo dai.

Đặc biệt, rong biển chứa các hợp chất tự nhiên giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa chất béo. Khi chế biến món rong biển trộn chua cay với giấm, món ăn này trở thành trợ thủ đắc lực trong việc phá vỡ cấu trúc mỡ thừa, giúp cơ thể trở nên thon gọn và nhẹ nhõm hơn trong suốt mùa hè.

Ảnh minh họa

Việc tận dụng những loại rau củ giàu tính kiềm trong mùa hè không chỉ giúp bữa cơm thêm ngon miệng mà còn là cách thông minh để chăm sóc sức khỏe toàn diện. Hãy ưu tiên các phương pháp chế biến ít dầu mỡ để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng và duy trì được vóc dáng lý tưởng.

Nguồn và ảnh: Sohu, Baidu Health, Eat This