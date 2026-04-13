Kỳ lạ loại cá nhiều chất béo nhưng lại giúp giảm mỡ máu: Tiến sĩ Mỹ khen ngợi hết lời, Việt Nam có nhiều

Theo Lam Chi | 13-04-2026 - 08:23 AM | Sống

Biển Việt Nam rất sẵn loại cá này. Giới khoa học đã chứng minh nó chứa một chất dinh dưỡng quý giá giúp giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch.

Nhắc tới thực phẩm nhiều chất béo, không ít người sẽ dè chừng vì lo ảnh hưởng tới mỡ máu và tim mạch. Thế nhưng, có một nhóm thực phẩm giàu chất béo lại được nhắc tới như lựa chọn đáng chú ý cho động mạch và tuần hoàn máu, nhờ chứa EPA - một axit béo omega-3 có lợi. Đó chính là các loại cá béo!

EPA trong cá béo giúp giảm mỡ máu, giúp động mạch thông thoáng hơn

EPA trong cá béo giúp giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch.

Tiến sĩ Eric Berg là một bác sĩ chuyên về chế độ ăn tốt cho sức khỏe, đồng thời là một trong những tác giả bán sách chạy nhất của Mỹ. Ông sở hữu một kênh Youtube với hơn 13,5 triệu người đăng ký.

Vị tiến sĩ này đặc biệt nhấn mạnh vai trò của EPA, tức eicosapentaenoic acid - một axit béo omega-3 có trong nhiều loại cá béo. Ông cho rằng đây là thành phần rất đáng chú ý khi nói tới việc hỗ trợ bảo vệ động mạch.

Tiến sĩ Berg thậm chí còn coi các loại cá béo là “thực phẩm số một trên thế giới có thể giúp làm thông động mạch và ngăn ngừa đau tim hoặc đột quỵ”.

Ông giải thích EPA được biết đến với khả năng làm giảm triglyceride, tức một dạng chất béo trong máu. Khi triglyceride tăng cao, nguy cơ bệnh tim cũng có thể tăng theo. Không chỉ vậy, EPA còn có thể giúp giảm cholesterol “xấu” LDL.

“EPA giúp ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn động mạch bằng cách làm cho tiểu cầu bớt kết dính hơn. Các nghiên cứu cho thấy EPA có thể làm loãng máu ở mức tương đương aspirin liều thấp”, tiến sĩ Berg cho hay.

Ông nói thêm: “EPA có thể giúp ổn định các mảng xơ vữa dễ tổn thương bằng cách giảm viêm. Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy những người sử dụng EPA có sự giảm đáng kể mảng bám, giảm viêm và ít biến cố tim mạch hơn. Nó cũng có thể tác động tích cực đến tâm trạng bằng cách làm giảm cortisol và adrenaline”.

Điều đáng chú ý là nhóm cá béo giàu EPA tuy chứa nhiều chất béo nhưng lại không bị xem là bất lợi. Ngược lại, chúng được nhắc tới như một lựa chọn có lợi cho tuần hoàn máu, tình trạng viêm và một số chỉ số mỡ máu.

EPA có trong các loại cá nào?

Những nguồn EPA được tiến sĩ Berg nhắc tới gồm cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, cá cơm… Đây cũng là nhóm thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong các khuyến nghị liên quan đến sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, dầu gan cá tuyết, hàu, một số loại cá thịt trắng và hải sản có vỏ cũng có chứa EPA. Trong khi đó, hạt lanh, hạt chia và óc chó cung cấp ALA - chất mà cơ thể có thể chuyển đổi thành EPA, dù hiệu quả không cao bằng việc hấp thu trực tiếp từ cá.

Trong số các nguồn này, tiến sĩ Berg đặc biệt đánh giá cao dầu gan cá tuyết. Ông nói: “Dầu gan cá tuyết hoặc gan cá tuyết là thực phẩm tốt nhất để làm sạch động mạch một cách tự nhiên”.

Ông cũng cho biết: “Ngoài EPA, dầu gan cá tuyết còn chứa vitamin A và D. Dạng hoạt động của vitamin A là retinol, có tác dụng hỗ trợ phục hồi các mô bên trong cơ thể. Đây cũng là một chất chống viêm mạnh và có thể giúp làm giảm mảng xơ vữa động mạch”.

Dù vậy, điểm mấu chốt vẫn nằm ở nhóm cá béo giàu EPA nói chung, chứ không chỉ riêng một sản phẩm đơn lẻ. Chính thành phần này mới là lý do khiến các loại cá béo được nhìn nhận khác đi trong câu chuyện mỡ máu và xơ vữa động mạch.

