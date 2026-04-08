Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại cá giá rẻ, ít cholesterol, giàu đạm, dễ ăn cho cả người già lẫn trẻ nhỏ, đi chợ dễ tìm mà người Việt lại ít ăn

Theo Mỹ Diệu | 08-04-2026 - 07:21 AM | Sống

Xét về giá thành và dinh dưỡng, có thể nói loại cá này là loại thực phẩm cực kỳ kinh tế cho các gia đình muốn bổ sung thịt trắng trong bữa cơm hàng ngày.

Nhắc đến món bổ dưỡng, nhiều người thường nghĩ đến thịt bò, gà hay các loại sơn hào hải vị. Nhưng thực tế, cá biển mới là “ứng cử viên” sáng giá về cả hương vị lẫn dinh dưỡng. Trong đó, cá hồi thường được ca ngợi, nhưng giá thành cao khiến không phải ai cũng ăn thường xuyên. Ít ai để ý rằng, có một loại cá quen thuộc, giá mềm hơn nhiều nhưng giá trị dinh dưỡng không hề kém cạnh, đó chính là cá hố.

Cá hố có thể ăn quanh năm. Tuy nhiên, mùa đông là mùa cá ngon nhất, cá tích lũy nhiều chất béo để chống rét nên thịt dày, mềm, béo nhẹ và rất đậm vị.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn cá, đặc biệt là cá biển, nên duy trì 1-2 lần mỗi tuần để bổ sung dưỡng chất cần thiết. Cá hố đặc biệt phù hợp vì ít xương dăm, chủ yếu chỉ có một xương sống lớn ở giữa và một số xương viền hai bên, dễ gỡ, ít nguy cơ hóc xương, rất thích hợp cho trẻ em và người lớn tuổi.

Về dinh dưỡng, cá hố được xem là “ngôi sao thầm lặng”. Trước hết, dù có lượng chất béo cao hơn một số loại cá khác, nhưng phần lớn là chất béo không bão hòa, đặc biệt giàu DHA và EPA. Hai chất này giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ mạch máu, đồng thời hỗ trợ phát triển trí não và giảm viêm.

Không chỉ vậy, cá hố còn là nguồn cung cấp canxi dồi dào, thậm chí cao hơn nhiều loại thịt như gà, vịt, bò hay lợn. Đi kèm với đó là vitamin D và magie - bộ đôi được xem là “trợ thủ vàng” giúp cơ thể hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả hơn. Ngoài ra, cá hố còn chứa nhiều vitamin quan trọng như vitamin A, E, B2, B6, B12, cùng các khoáng chất như kali, phốt pho, kẽm… Ví dụ, chỉ 100g cá hố đã có thể cung cấp khoảng 50% nhu cầu vitamin B2 mỗi ngày.

Về hàm lượng protein, cứ 100g cá hố cung cấp khoảng 17,7g đạm, tương đương hơn 2 quả trứng. Đây là nguồn protein chất lượng cao, rất phù hợp cho người cần tăng cơ, phục hồi thể lực. Đáng chú ý, lượng cholesterol trong cá hố chỉ bằng khoảng 1/8 so với trứng, còn chất béo cũng thấp hơn nhiều so với thịt ba chỉ, nên người có mỡ máu cao vẫn có thể ăn ở mức hợp lý.

Do cá hố sống ở tầng nước sâu khoảng 20-40m nên khi đánh bắt lên thường chết nhanh, vì vậy phần lớn cá bán trên thị trường là cá đông lạnh. Khi chọn mua, nên chú ý một số điểm: ấn nhẹ vào bụng cá, nếu có độ đàn hồi tốt là cá còn tươi; nếu mềm nhũn, không đàn hồi thì có thể đã để lâu. Ngoài ra, mắt cá sáng, rõ đen trắng và lớp vảy bạc đều, ít trầy xước cũng là dấu hiệu cá chất lượng.

Cá hố có nhiều cách chế biến như hấp, kho, chiên, nướng. Một số món quen thuộc gồm cá hố chiên giòn, cá hố kho đậu nành, cá hố nấu với rượu lên men… Tuy nhiên, để giữ được tối đa dinh dưỡng, nên ưu tiên các cách nấu ít dầu như hấp hoặc kho nhẹ, hạn chế chiên ngập dầu.

Tóm lại, cá hố không phải là “đỉnh cao dinh dưỡng” như cá hồi, nhưng xét về giá thành, độ phổ biến và lợi ích sức khỏe, đây thực sự là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Một loại cá vừa ngon, dễ ăn, lại bổ dưỡng - hoàn toàn xứng đáng có mặt thường xuyên trong bữa cơm gia đình.

Nguồn và ảnh: gmw.com

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên