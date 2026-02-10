"Bụng phẳng cấp tốc" đón Tết với 7 loại rau củ cực giàu chất xơ, đốt mỡ thừa, đẩy nhanh nhu động ruột

Cận Tết, nhiều người tá hỏa khi soi gương thấy vòng bụng lớn hơn hẳn và lập tức nghĩ rằng mình đã tăng mỡ. Thực tế, béo bụng là nguyên nhân phổ biến, đặc biệt khi bạn ăn nhiều đồ ngọt, dầu mỡ và ít vận động. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết không phải chiếc bụng nào cũng đến từ mỡ thừa.

Đầy hơi, táo bón, tiêu hóa chậm hoặc tích nước... cũng có thể khiến vòng eo phình ra chỉ trong vài ngày. Tin vui là dạng “bụng giả” này thường cải thiện khá nhanh nếu bạn tăng cường chất xơ đúng cách. Và ngay cả khi mỡ đã bắt đầu tích tụ, việc ăn nhiều rau giàu chất xơ vẫn giúp kiểm soát cân nặng, giảm hấp thu chất béo và hỗ trợ vòng bụng gọn gàng hơn trước Tết.

Ảnh minh họa

Dưới đây là 7 loại rau củ bạn nên nhanh chóng đưa vào thực đơn nếu muốn có "bụng phẳng cấp tốc" đón Tết này:

1. Bông cải xanh: Giảm đầy bụng và hạn chế tích mỡ

Với hơn 3g chất xơ trong mỗi 100g, bông cải xanh giúp kéo nước vào ruột, làm mềm phân và hỗ trợ đào thải chất cặn. Nhờ đó, tình trạng bụng căng tức do táo bón có thể cải thiện rõ rệt.

Loại rau này còn giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm, yếu tố có liên quan đến tích mỡ vùng bụng. Nên ăn khoảng 150 - 200g vào bữa tối, ưu tiên hấp hoặc luộc để tránh nạp thêm dầu.

2. Rau bina: Thúc đẩy trao đổi chất từ bên trong

Rau bina chứa sắt và axit folic giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định, từ đó giữ nhịp trao đổi chất không bị chậm lại, một nguyên nhân khiến calo dễ chuyển thành mỡ.

Lượng chất xơ dồi dào cũng góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp bụng nhẹ hơn và giảm cảm giác ì ạch sau bữa ăn nhiều đạm. Một bát lớn khoảng 100 - 150g, ăn 3 - 4 lần mỗi tuần là lựa chọn hợp lý.

3. Lá khoai lang: “Trợ thủ” cho người hay táo bón

Ảnh minh họa

Lá khoai lang nổi tiếng nhờ khả năng kích thích nhu động ruột. Hàm lượng magiê kết hợp với chất xơ giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn trong đường tiêu hóa, hạn chế tình trạng tích tụ gây trướng bụng.

Nếu vừa trải qua những bữa tiệc nhiều thịt cá, hãy thêm một đĩa lá khoai lang luộc khoảng 100 - 150g vào bữa trưa hoặc tối. Nhiều người nhận thấy bụng nhẹ hơn chỉ sau vài ngày duy trì.

4. Củ cải trắng: “Khắc tinh” của đầy hơi và khó tiêu

Củ cải trắng chứa nhiều chất xơ cùng các enzyme tự nhiên giúp phân giải thức ăn, đặc biệt là đạm và chất béo. Vì vậy, đây là món rất lý tưởng sau những bữa ăn nhiều thịt, giúp bụng bớt căng và hạn chế tích trệ trong ruột. Ngoài ra, lượng nước cao trong củ cải còn hỗ trợ đào thải natri dư thừa, từ đó giảm tình trạng giữ nước khiến vòng bụng trông to hơn bình thường.

Bạn có thể nấu canh, luộc hoặc hầm, ăn khoảng 100 - 150g vào bữa tối để cảm nhận bụng nhẹ hơn vào sáng hôm sau.

5. Đậu bắp: Làm sạch ruột và giảm tích nước

Ảnh minh họa

Chất nhầy tự nhiên trong đậu bắp tạo thành lớp gel giúp thức ăn di chuyển trơn tru, đồng thời hỗ trợ cơ thể đào thải chất thải hiệu quả hơn. Đây là lý do nhiều người thấy bụng “xẹp” nhanh khi tăng lượng đậu bắp trong khẩu phần.

Bạn có thể ăn 5 - 7 quả luộc vào bữa tối. Tuy nhiên, tránh chiên vì đậu bắp hút dầu mạnh, dễ phản tác dụng giảm cân.

6. Giá đỗ đen: Nhẹ bụng nhưng vẫn đủ dinh dưỡng

Giá đỗ đen giàu chất xơ, nước, protein và canxi nhưng lại rất ít calo. Nhờ hàm lượng nước cao, loại thực phẩm này giúp thúc đẩy trao đổi chất và hạn chế cảm giác nặng nề sau khi ăn.

Hãy thử xào nhanh hoặc trộn salad khoảng 100g cho bữa trưa. Món ăn vừa giòn vừa mát này đặc biệt phù hợp sau những ngày ăn nhiều đồ dầu mỡ.

7. Mướp đắng: Giảm viêm và hỗ trợ đốt mỡ

Mướp đắng không chỉ nhiều chất xơ mà còn giàu vitamin C và hợp chất thực vật có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Khi đường huyết ổn định, cơ thể cũng ít tích trữ mỡ hơn.

Nếu chưa quen vị đắng, bạn có thể nhồi thịt nấu canh hoặc xào trứng. Mỗi bữa khoảng 80 - 100g là đủ để hỗ trợ tiêu hóa mà không gây khó ăn.

Ảnh minh họa

Muốn bụng gọn nhanh, đừng quên uống nước!

Chuyên gia Li Wanping nhấn mạnh rằng chất xơ chỉ phát huy tác dụng khi cơ thể được cung cấp đủ nước. Nếu ăn nhiều rau nhưng uống quá ít, bạn thậm chí có thể bị táo bón nặng hơn.

Một vòng bụng phẳng không đến từ việc nhịn ăn mà từ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Bắt đầu tăng chất xơ ngay từ bây giờ không chỉ giúp bạn tự tin diện đồ Tết mà còn tạo nền tảng cho cơ thể nhẹ nhõm, ít tích mỡ về lâu dài.