Độc lạ quất đảo vàng, đào chiếc ô

Chậu quất cỡ lớn của một tiểu thương đang trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân và người đi đường dừng chân chiêm ngưỡng. Chậu quất này được người này mua từ tỉnh Hưng Yên và hiện đang được chào bán với mức giá 120 triệu đồng. Theo chia sẻ của chủ nhân, cây quất có tuổi đời trên 10 năm, thân gốc to, tán cây rộng, quả ra dày và phân bố đều từ gốc đến ngọn.