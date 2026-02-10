Bi hài chuyện chơi đào Tết khiến 1 người rơi lệ, vạn người xôn xao

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đúng là vào dịp Tết nhất, mua cái gì cũng phải lựa chọn kĩ càng.

Càng cận Tết, những câu chuyện xoay quanh việc sắm sửa, trang hoàng nhà cửa lại rôm rả khắp các nền tảng mạng xã hội. Từ mua hoa, sắm đồ mới cho đến dọn dẹp, sửa sang nhà cửa đều tạo không khí nhộn nhịp trong gia đình. Mới đây, câu chuyện một anh chồng mua đào sớm đón Tết nhưng gặp phải tình huống dở khóc dở cười cũng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng vì quá trớ trêu: mua hoa hết mình, vợ phản ứng hết hồn.

Theo chia sẻ, khi mới bước sang ngày 21 âm lịch, anh chồng này đã quyết định rước về nhà một cây đào lớn để "đón Tết cho yên tâm". Tuy nhiên, thay vì nở rải rác và chờ đúng dịp, cây đào lại bung hoa rực rỡ nhanh chóng khiến cả nhà chưa kịp ngắm hoa nở đã lo lắng. Đặc biệt là vợ anh - người ngày nào cũng thấp thỏm nhìn cây đào không giấu được nỗi bất an khi nghĩ đến cảnh đào tàn trước giao thừa.

Bất lực trước tình thế, anh chồng đã đăng đàn cầu cứu cộng đồng mạng bằng một status đầy than thở. Trong đó, anh kể lại việc bị vợ "nhắc nhở" đều đặn mỗi ngày vì lỡ tay mua đào quá sớm, đồng thời chỉ mong cây hoa có thể trụ được đến Tết để "gia đình còn yên ấm". Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác và viral khắp mạng xã hội bởi không ít người nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của những gia đình tất bật chuẩn bị Tết, khi một cây đào cũng khiến gia đình đồng lòng quan tâm.

Chưa hết, sau khi trưng cầu ý kiến của cộng đồng mạng, anh chồng chẳng hiểu nghe ai xui vặt hết hoa cũ đi để hoa mới nở. Ấy vậy mà anh cũng làm theo thật, "F5" lại từ cây đào hồng rực rỡ giờ đây chỉ còn những cành cây khẳng khiu, trơ trọi. Không biết cách này có ổn không, chỉ mong anh bình an khi người vợ chứng kiến thêm 1 cảnh tượng khó đỡ này.

