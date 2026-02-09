Thông tàu qua cầu Long Biên sau hơn 1 tuần gián đoạn

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, dự kiến từ 18h hôm nay sẽ cho phép tàu chạy trở lại qua cầu Long Biên, sau sự cố hư hỏng tại nút dàn thép mạ thượng (giữa ô 10 và ô 11) thuộc nhịp 18, được phát hiện vào tối 2/2.

Theo phương án tổ chức chạy tàu, đôi tàu LP7/LP8 sẽ xuất phát và kết thúc tại ga Long Biên, trong khi tàu HP2 tối cùng ngày được phép vào ga Hà Nội. Việc khôi phục lưu thông qua cầu phụ thuộc vào kết quả đánh giá an toàn cuối cùng sau khi hoàn tất các hạng mục sửa chữa.

Ngành đường sắt đã triển khai phương án sửa chữa khẩn cấp , trong đó thay thế toàn bộ bản thép tiếp điểm và gia cố nút dàn thép mạ thượng tại nhịp 18. Các đơn vị tư vấn và thi công huy động hệ thống trụ tạm bằng cột palê thép hình để chống đỡ vị trí bị hư hỏng, đồng thời tiến hành khắc phục, thay thế các cấu kiện bị ảnh hưởng.

Cầu Long Biên hiện tại.

Trong thời gian cầu Long Biên tạm dừng khai thác, để tránh gián đoạn vận tải, đường sắt tổ chức các phương án chạy tàu thay thế. Với vận tải hàng hóa, các đoàn tàu buộc phải vòng qua c ầu Thăng Long để đi vào tuyến vành đai Bắc Hồng - Văn Điển. Đối với tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội -Lào Cai và tàu du lịch “Năm cửa ô”, điểm đầu - cuối được chuyển về ga Gia Lâm thay cho ga Hà Nội như thường lệ.

Cùng với việc điều tiết vận tải, lực lượng chức năng tổ chức cảnh giới, phòng vệ hai đầu cầu 24/24 giờ nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại khu vực thi công.

Trước đó, đêm 3/2, các đơn vị chức năng đã tiến hành thử tải theo tải trọng hiện hành. Kết quả cho thấy vẫn xuất hiện ứng suất và biến dạng dư, nhịp cầu chưa đủ điều kiện an toàn để cho phép tàu chạy trở lại, nên việc khôi phục khai thác phải tiếp tục lùi thời điểm. VNR đã giao Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải theo dõi thường xuyên các vị trí trụ tạm và nút dàn bị hư hỏng, nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường trước khi chính thức thông tàu.

Hiện tại, cùng với việc thông tàu qua cầu Long Biên, trong bối cảnh cận Tết, khi nhu cầu đi lại tăng cao, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách lưu ý về hành lý xách tay để hành trình về quê được thuận tiện và an toàn. Theo quy định, mỗi vé tàu được mang tối đa 20 kg hành lý xách tay; hành khách nên sắp xếp, đóng gói gọn gàng, chắc chắn để thuận tiện di chuyển trong không gian toa tàu, nhất là những ngày cao điểm.

Bên cạnh đó, hành khách được khuyến nghị dán tên, số điện thoại hoặc buộc dấu hiệu nhận biết dễ thấy trên vali, túi xách để tránh nhầm lẫn khi xuống ga. Trước khi rời tàu, việc kiểm tra kỹ hành lý và tư trang cá nhân cũng được nhấn mạnh nhằm hạn chế tối đa tình trạng để quên đồ, giúp chuyến đi về quê đón Tết thêm trọn vẹn và yên tâm.