Cái kết ấm lòng sau câu chuyện 'khách quên trả tiền' cây mai ở Nghệ An

Ngày 9/2, đoạn đường Nguyễn Xí, xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) bỗng nhộn nhịp khác thường. Trước cửa một ngôi nhà dân, hơn trăm chậu mai vàng xếp thành hàng dài, người ra kẻ vào xem cây, hỏi giá, chốt mua rôm rả.

Giữa khung cảnh ấy, ông Đặng Đình Tuấn (SN 1973, quê Gia Lai) – người đàn ông gầy gò, nước da sạm nắng, cứ tất bật hết thu tiền lại bưng cây, gương mặt vừa mệt vừa ngỡ ngàng. Những chậu mai của ông được khách “chốt đơn” liên tục. Ông lúng túng chạy ra chạy vào, đôi tay như không kịp với lượng khách đông đột xuất.

Điểm bán mai của ông Tuấn tấp nập khách mua hàng ngày 9/2.

Chỉ một ngày trước đó, nơi này vẫn vắng vẻ. Hơn trăm chậu mai theo ông Tuấn vượt gần 1.000km từ Gia Lai ra Nghệ An, nằm lặng lẽ bên vệ đường, chờ người mua. Hành trình mưu sinh của ông vốn đã nhiều nhọc nhằn, lại thêm một phen chạnh lòng khi gặp chuyện “ khách quên trả tiền”.

Ngày 6/2, vừa hạ hàng xuống, ông bán cho một vị khách hai chậu mai. Người này chở một chậu về trước, hẹn quay lại lấy chậu còn lại sẽ thanh toán. Nhưng rồi, ông Tuấn chờ hết ngày này sang ngày khác vẫn không thấy ai quay lại, cũng chẳng có số điện thoại để liên lạc. Với người đàn ông xa quê, số tiền vài triệu đồng ấy không chỉ là giá của hai chậu mai, mà còn là chi phí đi đường, ăn ở, và cả hy vọng có cái Tết đỡ chật vật hơn cho gia đình.

Ông Tuấn (ngoài cùng bên trái) chia sẻ rất bất ngờ khi nhận được tình cảm của nhiều người dân Nghệ An.

Tối 8/2, câu chuyện của ông được chia sẻ trên mạng xã hội. Bất ngờ, không chỉ vị khách “quên trả tiền” quay lại thanh toán và xin lỗi vì “nhiều việc quá nên quên”, mà sáng hôm sau, người dân quanh khu vực cũng tìm đến mua mai đông hơn hẳn. “Tôi ở nhà có đủ mai, đủ đào rồi, nhưng đọc câu chuyện thấy thương nên ra mua thêm một chậu ủng hộ anh ấy bán nhanh còn về quê ăn Tết”, ông Phan Văn Thành (trú phường Cửa Lò) nói sau khi chọn một chậu mai giá 2,2 triệu đồng.

Sự tử tế không dừng lại ở những vị khách mua mai. Biết hoàn cảnh của ông Tuấn, vợ chồng chị Hoàng Thị Nhung - chủ nhà cho ông Tuấn mượn mặt bằng để bày bán - đã nhường cả phòng cho bố con ông ở tạm, lo luôn bữa cơm ngày Tết cận kề. Chồng chị còn trưng dụng chiếc xe bán tải của gia đình, kiêm luôn shipper, chở mai đi giao giúp.

Ông Tuấn mang 150 chậu mai ra Nghệ An bán Tết.

Cách đó không xa, anh Nguyễn Văn Song (chủ một cửa hàng gần điểm bán) cũng chọn mua một chậu mai về trưng Tết. “Mai giá từ 700.000 đến 2,5 triệu đồng, tôi thấy hợp lý. Cây nhiều nụ, nhìn cũng có lộc. Mua sớm để người bán còn sớm về với gia đình”, anh chia sẻ.

Ít ai biết, trước khi ra Nghệ An, gia đình ông Tuấn vừa trải qua một mùa lũ dữ cuối năm 2025. Gần 1.000 gốc mai trong vườn bị hư hỏng, nhiều cây ra hoa muộn, coi như mất trắng cả vụ Tết. Gom góp trong vườn nhà và mua thêm từ vài vườn khác, ông chỉ có được khoảng 150 chậu mai mang đi bán xa, mong gỡ gạc phần nào.

Đứng giữa dãy mai vàng đang thưa dần, ông Tuấn cười hiền, giọng nghèn nghẹn: “Người dân ở đây tốt quá… Tôi không nghĩ đi xa lại nhận được nhiều tình cảm như vậy. Với sự ủng hộ của mọi người, chắc chỉ trong vài ngày nữa là tôi có thể bán hết mai và về quê nhà đón Tết”.

Nhiều người dân vừa mua mai, vừa ủng hộ ông Tuấn.

Giữa những bộn bề cuối năm, câu chuyện bán mai của ông Tuấn không chỉ là chuyện mưu sinh, mà còn là một lát cắt nhỏ, ấm áp về sự tử tế - thứ “lộc” quý giá nhất mà ông mang về sau chuyến đi gần 1.000 km.