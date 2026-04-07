Danh sách "12 loại trái cây và rau củ bẩn nhất năm 2026" đã được công bố! Đứng đầu là loại rau rất giàu sắt, dâu tây cũng góp mặt

Những năm gần đây, người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an toàn thực phẩm. Nếu trái cây và rau quả có dư lượng thuốc trừ sâu, điều đó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Tổ chức Môi trường Hoa Kỳ (EWG) đã công bố "Hướng dẫn mua sắm sản phẩm nông nghiệp có thuốc trừ sâu năm 2026". Trong số 12 loại trái cây và rau quả có dư lượng thuốc trừ sâu cao nhất, "rau bina" đứng đầu, tiếp theo là bắp cải và dâu tây ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Ăn nhiều trái cây và rau quả rất quan trọng đối với một chế độ ăn uống lành mạnh. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng thuốc trừ sâu có thể liên quan đến sinh non, dị tật ống thần kinh và các dị tật bẩm sinh khác, sảy thai và tăng tổn thương di truyền. Tiếp xúc với thuốc trừ sâu cũng có liên quan đến các bệnh như bệnh tim và ung thư.

Một phân tích thường niên về dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) do trang web của Nhóm Công tác Môi trường (EWG) thực hiện cho thấy 75% mẫu rau quả không hữu cơ có chứa dư lượng thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu được phát hiện trong tất cả các loại nông sản, nhưng tần suất và nồng độ khác nhau.

12 loại trái cây và rau quả này được đánh giá là bị nhiễm thuốc trừ sâu nặng nhất

Theo trang web của EWG , việc xếp hạng các loại trái cây và rau quả theo mức dư lượng thuốc trừ sâu cao nhất và thấp nhất giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về các sản phẩm họ mua và tiêu thụ. Vào năm 2026, 12 loại trái cây và rau quả này được đánh giá là bị nhiễm thuốc trừ sâu nặng nhất, theo thứ tự:

1. Rau bina

2. Cải xoăn, cải thảo và cải bẹ xanh

3. Dâu tây

4. Nho

5. Quả xuân đào

6. Đào

7. Anh đào

8. Táo

9. Quả mâm xôi đen

10. Lê

11. Khoai tây

12. Quả việt quất

15 sản phẩm nông nghiệp này có mức dư lượng thuốc trừ sâu thấp

Theo phân tích của EWG dựa trên dữ liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 15 sản phẩm nông nghiệp này có mức dư lượng thuốc trừ sâu thấp nhất trong số 47 sản phẩm nông nghiệp được lấy mẫu, theo thứ tự sau:

1. Dứa

2. Ngô ngọt (tươi và đông lạnh)

3. Bơ

4. Đu đủ

5. Hành tây

6. Đậu Hà Lan (đông lạnh)

7. Măng tây

8. Bắp cải

9. Súp lơ

10. Dưa hấu

11. Xoài

12. Chuối

13. Cà rốt

14. Nấm

15. Kiwi

Trang web này cũng nhắc nhở người tiêu dùng rằng rửa rau quả trước khi ăn là một thói quen tốt, bất kể loại nào. Rửa sạch có thể làm giảm dư lượng thuốc trừ sâu, bụi bẩn và vi khuẩn có hại. Mặc dù rửa sạch không thể loại bỏ hoàn toàn thuốc trừ sâu, nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau quả chưa rửa có hàm lượng thuốc trừ sâu cao hơn so với rau quả đã rửa sạch.