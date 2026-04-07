Đột quỵ rất “sợ” người thường uống nước vào giờ này: Thải sạch độc tố cả cơ thể, ngủ dậy thấy khỏe như vâm

Nước đóng vai trò thiết yếu đối với cơ thể và cần được bổ sung đầy đủ mỗi ngày, thường trong khoảng 1,8 – 2,2 lít tùy theo thể trạng và mức độ vận động. Tuy nhiên, không chỉ lượng nước mà thời điểm uống cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và góp phần phòng ngừa một số bệnh lý, trong đó có đột quỵ.

Một ly nước trước khi ngủ có thể “cứu mạng” nhiều người

Thực tế cho thấy, nguy cơ đột quỵ có xu hướng tăng vào ban đêm và thời điểm thời tiết lạnh. Một trong những nguyên nhân được đề cập là tình trạng máu trở nên “cô đặc” hơn khi cơ thể thiếu nước. Khi đó, máu lưu thông kém, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành các cục máu đông trong lòng mạch.

Nếu tình trạng này xảy ra ở những người đã có bệnh lý nền về mạch máu như xơ vữa động mạch, nguy cơ càng tăng cao. Các cục máu đông có thể di chuyển theo dòng máu và gây tắc nghẽn tại các cơ quan quan trọng như não hoặc tim, dẫn đến những biến cố nghiêm trọng như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Một số nghiên cứu cho rằng cục máu đông là nguyên nhân chính gây ra phần lớn các trường hợp tắc nghẽn mạch vành và mạch máu não. Chính vì vậy, việc uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ khoảng 30 phút đến 1 giờ có thể giúp duy trì độ loãng của máu, hỗ trợ tuần hoàn trong suốt thời gian nghỉ ngơi. Thói quen này có thể hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành cục máu đông và góp phần bảo vệ hệ tim mạch, theo website Trung Tâm Y Tế khu vực Thủ Đức.

Tùy vào cân nặng, mức độ hoạt động và môi trường sống, mỗi người nên điều chỉnh lượng nước phù hợp. Những người thường xuyên vận động, làm việc ngoài trời hoặc ra nhiều mồ hôi cần bổ sung nhiều nước hơn để tránh tình trạng mất nước.

Tóm lại, duy trì thói quen uống đủ nước, đặc biệt là một ly nước ấm trước khi ngủ khoảng 1 giờ, có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe. Đây là một hành động nhỏ nhưng có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ đột quỵ và bảo vệ cơ thể một cách bền vững.

Uống đủ nước trước khi đi ngủ còn đem tới nhiều lợi ích

Uống nước đầy đủ không chỉ quan trọng vào ban ngày mà còn mang lại nhiều lợi ích nếu duy trì thói quen bổ sung một lượng nước hợp lý trước khi đi ngủ. Theo Boldsky, dưới đây là những lý do đáng cân nhắc.

Duy trì trạng thái đủ nước cho cơ thể

Trong khi ngủ, cơ thể không được bổ sung nước như ban ngày, trong khi vẫn diễn ra nhiều quá trình trao đổi chất. Việc uống một ly nước trước khi ngủ giúp đảm bảo cơ thể không bị thiếu nước trong suốt đêm, từ đó duy trì sự cân bằng hydrat hóa cần thiết cho các cơ quan hoạt động ổn định.

Hỗ trợ đào thải độc tố

Cơ thể con người hằng ngày tiếp xúc với nhiều tác nhân có thể tạo ra chất thải và độc tố. Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào thải các chất này thông qua hệ bài tiết. Uống nước vào buổi tối giúp cơ thể tiếp tục quá trình thanh lọc trong khi nghỉ ngơi, góp phần duy trì trạng thái cân bằng.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Việc bổ sung nước trước khi ngủ còn giúp cơ thể cân bằng các khoáng chất và dưỡng chất thiết yếu. Trong lúc ngủ, cơ thể có điều kiện phân phối lại năng lượng và phục hồi các chức năng. Nước hỗ trợ quá trình này, đồng thời giúp cơ bắp và khớp được thư giãn, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp bạn cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn hơn hẳn khi thức dậy vào hôm sau.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nước là thức uống không chứa calo nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Một số quan điểm cho rằng uống nước, đặc biệt là nước mát, có thể kích thích cơ thể tiêu hao năng lượng để điều chỉnh nhiệt độ, từ đó hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, hiệu quả này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chế độ ăn và mức độ vận động.

Giảm nguy cơ chuột rút ban đêm

Tình trạng chuột rút khi ngủ có thể liên quan đến việc cơ thể thiếu nước. Việc uống nước trước khi đi ngủ giúp duy trì cân bằng điện giải, từ đó giảm nguy cơ co thắt cơ gây đau và khó chịu vào ban đêm.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)