Cái chết của Diogo Jota Liverpool được sáng tỏ

Theo Tiên Tiên | 26-04-2026 - 19:59 PM | Sống

Đã có kết luận cuối cùng về cái chết của Diogo Jota.

Sau gần một năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng của tiền đạo lừng danh Diogo Jota, các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã chính thức công bố kết luận điều tra cuối cùng.

Theo báo cáo từ tòa án tỉnh Zamora (Tây Ban Nha), nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc A-52 được xác định hoàn toàn là do sự cố kỹ thuật. Chiếc siêu xe Lamborghini do Diogo Jota điều khiển đã bị nổ lốp đột ngột khi đang di chuyển ở tốc độ cao.

Hệ quả từ việc nổ lốp khiến xe mất lái hoàn toàn, lộn nhiều vòng trước khi lao khỏi rào chắn và bốc cháy dữ dội. Cơ quan điều tra khẳng định không có sự can thiệp của bên thứ ba, cũng như không tìm thấy dấu vết của chất kích thích hay vi phạm nồng độ cồn từ phía người cầm lái.

Diago Jota qua đời so dự cố nổ lốp xe (Ảnh: Liverpool)

Điều khiến người hâm mộ không khỏi xót xa chính là bối cảnh diễn ra thảm kịch. Vụ tai nạn xảy ra vào đầu tháng 7 năm 2025, thời điểm Jota đang tận hưởng kỳ nghỉ hạnh phúc nhất cuộc đời. Chỉ 10 ngày trước đó, anh vừa chính thức tổ chức đám cưới cùng người bạn đời lâu năm Rute Cardoso. Từ một lễ cưới cổ tích được cả giới túc cầu chúc phúc, gia đình nhỏ của Jota đã phải đối mặt với nỗi đau quá lớn khi anh ra đi, bỏ lại người vợ trẻ và ba đứa con thơ.

Tại câu lạc bộ Liverpool đã có những động thái đầy nhân văn để tri ân tiền đạo Bồ Đào Nha. Quyết định treo vĩnh viễn chiếc áo số 20 đã được thông qua như một lời khẳng định về vị trí không thể thay thế của Jota trong lịch sử đội bóng. Không dừng lại ở những nghi thức tôn vinh, Liverpool còn cam kết đồng hành dài hạn cùng gia đình cố tiền đạo này.

Xúc động khoảnh khắc Ronaldo ôm chầm lấy bố của cầu thủ xấu số Diogo Jota

Theo Tiên Tiên

Đời sống và Pháp luật

