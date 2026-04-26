Văn Quyết bị cấm thi đấu 1 trận tại V.League

Theo Tiên Tiên | 26-04-2026 - 19:24 PM | Sống

Tiền đạo Văn Quyết bị treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Dù vừa tỏa sáng giúp Hà Nội FC giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ninh Bình FC tại vòng 20 V.League 2025/26, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết sẽ phải vắng mặt ở vòng đấu kế tiếp do đã nhận đủ hạn ngạch thẻ phạt.

Ở trận với Ninh Bình, trong một tình huống quyết liệt ở hiệp hai, Văn Quyết đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi với cầu thủ Quang Nho bên phía chủ nhà. Đây là chiếc thẻ vàng thứ 3 mà tiền đạo này phải nhận kể từ đầu mùa giải. Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp, thủ quân của Hà Nội FC sẽ chính thức bị treo giò một trận, đồng nghĩa với việc anh sẽ ngồi ngoài trong cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng vào ngày 1/5 tới.

Sự vắng mặt của Văn Quyết ở thời điểm hiện tại được xem là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Hà Nội FC. Không chỉ đứng trước bài toán khỏa lấp khoảng trống về chuyên môn và khả năng dẫn dắt lối chơi, đội bóng Thủ đô còn đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng phòng ngự. Trung vệ Nguyễn Thành Chung vẫn đang chịu án kỷ luật sau tấm thẻ đỏ ở vòng 19, trong khi Đỗ Duy Mạnh vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất để trở lại thi đấu.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Văn Quyết còn đang là tâm điểm của dư luận sau những phát ngôn thẳng thắn sau trận đấu. Đội trưởng Hà Nội FC cho rằng đối thủ Ninh Bình FC quá phụ thuộc vào lối đá bóng dài và nhận định sắc lẹm:"Ninh Bình có 3 Hoàng Đức cũng vậy thôi. Hậu vệ cứ có bóng là phất dài lên trên thì không phải bóng đá. Trận đấu có 5 bàn thắng thì chúng tôi ghi ba, và tạo điều kiện cho họ ghi hai bàn". Phát biểu này ngay lập tức gây ra nhiều luồng tranh luận trái chiều dù giới chuyên môn thừa nhận đây là cái nhìn thực tế về mặt chiến thuật của CLB Ninh Bình.

Ông Trịnh Văn Quyết mắc bệnh gì?

Rau củ quả nào tồn dư nhiều thuốc trừ sâu nhất? Công bố "danh sách đen" 2026 + 4 bước loại bỏ độc tố hiệu quả

Rau củ quả nào tồn dư nhiều thuốc trừ sâu nhất? Công bố "danh sách đen" 2026 + 4 bước loại bỏ độc tố hiệu quả Nổi bật

Quần áo cho vào máy giặt là quần áo khô hay quần ướt mới đúng? Nhà sản xuất đưa đáp án

Quần áo cho vào máy giặt là quần áo khô hay quần ướt mới đúng? Nhà sản xuất đưa đáp án Nổi bật

Người Do Thái không khen con "giỏi", họ khen điều này và đó là lý do trẻ càng lớn càng thông minh

Người Do Thái không khen con "giỏi", họ khen điều này và đó là lý do trẻ càng lớn càng thông minh

18:54 , 26/04/2026
Nam thanh niên 29 tuổi tử vong vì suy thận giai đoạn cuối, người mẹ bật khóc: “Tôi đã nhắc con dừng 1 việc từ lâu”

Nam thanh niên 29 tuổi tử vong vì suy thận giai đoạn cuối, người mẹ bật khóc: “Tôi đã nhắc con dừng 1 việc từ lâu”

18:42 , 26/04/2026
Muốn ăn no mà không lo tăng cân? 3 loại rau ít calo này đang được nhắc đến nhiều

Muốn ăn no mà không lo tăng cân? 3 loại rau ít calo này đang được nhắc đến nhiều

17:30 , 26/04/2026
Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo: 1 thói quen "giải nhiệt" cực nguy hiểm, gây đột quỵ trong ngày nắng nóng

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo: 1 thói quen "giải nhiệt" cực nguy hiểm, gây đột quỵ trong ngày nắng nóng

17:03 , 26/04/2026

