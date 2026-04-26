Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo: 1 thói quen "giải nhiệt" cực nguy hiểm, gây đột quỵ trong ngày nắng nóng

Theo Tuấn Minh | 26-04-2026 - 17:03 PM | Sống

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo: 1 thói quen "giải nhiệt" cực nguy hiểm, gây đột quỵ trong ngày nắng nóng

Nhiều người đang có thói quen này.

Đó chính là thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về!

Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về để “giải nhiệt” tưởng chừng vô hại nhưng lại là tác nhân hàng đầu dẫn đến những ca đột quỵ não nghiêm trọng. Điều này không chỉ là nói xuông! Rất nhiều ca lâm sàng được bác sĩ tiếp nhận gần đây.

Mới đây, BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai sẽ có những phân tích và khuyến cáo quan trọng để người dân bảo vệ sức khỏe trong kỳ nghỉ lễ và trong những tháng hè nắng nóng cao điểm.

Những ca bệnh “sốc nhiệt” từ phòng tắm

Thực tế tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch chỉ vì thói quen tắm ngay sau khi hoạt động ngoài trời nắng.

Theo BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng, nắng nóng cực đoan là mối nguy hiểm đặc biệt với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền tim mạch, huyết áp, tiểu đường và đặc biệt là người từng có tiền sử đột quỵ.

BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ thăm khám cho người bệnh điều trị tại Trung tâm. (Ảnh: BV)

Vì sao tắm ngay sau khi đi nắng lại cực kỳ nguy hiểm?

Theo bác sĩ, có 2 cơ chế chính khiến cơ thể “gục ngã” khi thay đổi nhiệt độ đột ngột:

Huyết áp tăng vọt do “phản xạ sốc lạnh”

Khi cơ thể đang ở nhiệt độ cao, các mạch máu ngoại vi giãn ra để thải nhiệt. Việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh kích thích hệ thần kinh giao cảm, khiến mạch máu co lại tức thì để giữ nhiệt. Điều này làm tăng áp lực lên thành mạch, khiến huyết áp tăng vọt, có thể dẫn tới chảy máu não hoặc nhồi máu não.

Máu cô đặc, dễ tạo cục máu đông do mất nước

Nắng nóng khiến cơ thể mất nước và điện giải nhanh qua mồ hôi. Tình trạng này làm tăng độ nhớt của máu, giảm thể tích tuần hoàn. Khi máu trở nên “đặc” và lưu thông chậm, kết hợp với nhịp tim thay đổi, các cục máu đông rất dễ hình thành, gây tắc mạch não ngay sau đó.

Ngoài ra, còn có những thói quen đột quỵ khác trong mùa nắng nóng người dân cần cảnh giác

Nhận diện sớm dấu hiệu “vàng” của đột quỵ

Trong thời tiết nắng nóng, nếu xuất hiện các triệu chứng sau, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay theo quy tắc FAST:

F (Face): Méo miệng

A (Arm): Yếu hoặc liệt một bên tay/chân

S (Speech): Nói ngọng, nói khó, không hiểu lời người khác

T (Time): Gọi cấp cứu 115 ngay lập tức - mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi

Bên cạnh đó, cần cảnh giác với các dấu hiệu sốc nhiệt như: thân nhiệt trên 40°C, da nóng khô, lú lẫn, mất phương hướng hoặc co giật.

5 nguyên tắc “vàng” để tắm an toàn trong mùa nóng

Để tận hưởng kỳ nghỉ lễ an toàn, BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo:

Khoảng nghỉ 20-30 phút: Không tắm ngay sau khi đi nắng, cần nghỉ ở nơi thoáng mát để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên.

Làm quen với nước: Lau người bằng khăn ẩm hoặc rửa chân tay trước khi tắm.

Uống đủ nước: Ưu tiên nước lọc, nước điện giải; hạn chế rượu bia, cà phê.

Tránh nắng giờ cao điểm: Hạn chế ra ngoài từ 10h đến 16h.

Tuân thủ điều trị: Người có bệnh nền cần theo dõi huyết áp, dùng thuốc đúng chỉ định.

Cuối cùng, BSCKII Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh: “Đột quỵ không chừa một ai, kể cả người trẻ nếu chủ quan với thói quen sinh hoạt. Hãy để kỳ nghỉ lễ là thời gian tái tạo năng lượng, không phải đối mặt với những biến cố sức khỏe đáng tiếc”.

Theo Tuấn Minh

Đời sống Pháp luật

