3 nơi cha mẹ EQ cao sẽ đưa con tới dịp lễ này

Nhiều bậc phụ huynh thường có tâm lý đưa con đến những khu vui chơi sầm uất, các trung tâm thương mại náo nhiệt để con "xả stress". Tuy nhiên, dưới góc độ tâm lý học phát triển, sự ồn ào và kích thích quá mức từ các trò chơi điện tử hay sự mua sắm đôi khi lại khiến trẻ trở nên cáu kỉnh và khó tập trung hơn.

Ngược lại, cha mẹ có EQ cao thường ưu tiên những địa điểm mang lại giá trị trải nghiệm cảm xúc và rèn luyện tư duy sâu cho trẻ.

Đưa con về với thiên nhiên nguyên sơ

Thay vì những công viên giải trí nhân tạo, cha mẹ EQ cao thường chọn đưa con đi cắm trại ở rừng, thăm trang trại hoặc một vùng biển vắng. Đây là lúc để trẻ thực hành liệu pháp "tắm rừng" - một phương pháp được các nhà nghiên cứu Nhật Bản khẳng định giúp giảm hormone căng thẳng cortisol và tăng cường hệ miễn dịch.

Tại đây, trẻ được rèn luyện khả năng quan sát chi tiết: sự thay đổi của thời tiết, sự lớn lên của một mầm cây hay âm thanh của tiếng chim. Việc phải tự dựng lều, chuẩn bị thức ăn trong điều kiện thiếu thốn sự tiện nghi của công nghệ giúp trẻ phát triển năng lực thích ứng và sự trân trọng đối với những điều bình dị. Khi trẻ học được cách kết nối với thiên nhiên, trẻ cũng dễ dàng hơn trong việc kết nối với chính cảm xúc bên trong mình.

Những nơi mang tính lịch sử, bảo tàng hoặc làng nghề truyền thống

Một nơi giúp trẻ mở rộng thế giới quan và lòng thấu cảm chính là các không gian văn hóa. Tại đây, trẻ không chỉ nhìn ngắm những hiện vật, mà còn được nghe về những câu chuyện, những nỗ lực và cả những nỗi đau của các thế hệ đi trước.

Tâm lý học gọi đây là quá trình xây dựng lòng thấu cảm lịch sử. Khi nhìn thấy một sản phẩm gốm được nhào nặn công phu hay những kỷ vật thời chiến, trẻ sẽ học được cách trân trọng thành quả lao động và biết ơn những giá trị mình đang thừa hưởng. Cha mẹ EQ cao sẽ không chỉ để con xem qua loa, mà sẽ đặt những câu hỏi mở như: "Con nghĩ người thợ đã cảm thấy thế nào khi làm ra cái này?" để kích thích trí tưởng tượng và sự thấu hiểu của trẻ đối với con người.

Các hoạt động thiện nguyện hoặc những nơi cần sự sẻ chia

Dịp lễ là thời điểm lý tưởng để cha mẹ dạy con về lòng trắc ẩn qua các hoạt động thực tế. Việc đưa con tới thăm một mái ấm tình thương, nhà dưỡng lão hoặc đơn giản là cùng con chuẩn bị những món quà nhỏ gửi tặng những người lao động nghèo trên phố là bài học EQ đắt giá nhất.

Nghiên cứu về hành vi vị kỷ và vị tha chỉ ra rằng, việc giúp đỡ người khác kích thích não bộ tiết ra oxytocin - "hormone hạnh phúc", giúp trẻ cảm thấy yêu đời và tự tin hơn về giá trị của bản thân. Qua những chuyến đi này, trẻ hiểu được rằng thế giới còn nhiều mảnh đời khó khăn, từ đó hình thành thái độ sống khiêm tốn và biết ơn. Đây là cách cha mẹ dạy con về trách nhiệm với cộng đồng một cách tự nhiên nhất, thay vì những bài giảng giáo điều khô khan.

Địa điểm không quan trọng bằng cách chúng ta cùng con trải nghiệm. Một chuyến đi ý nghĩa là khi trở về, trẻ không chỉ có những bức ảnh đẹp mà còn mang theo một trái tim rộng mở và sự thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống.