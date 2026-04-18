Được sếp cảm ơn, người bình thường đáp “không có gì”, người EQ cao khéo léo ghi điểm trong mắt lãnh đạo bằng 3 câu

Trong môi trường công sở, những chi tiết nhỏ trong giao tiếp hằng ngày đôi khi lại là yếu tố tạo nên khác biệt lớn. Một trong số đó là cách phản hồi khi nhận được lời cảm ơn từ cấp trên hoặc đồng nghiệp. Nhiều người có thói quen trả lời ngắn gọn “không có gì” - lịch sự nhưng khá nhạt nhòa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây có thể là khoảnh khắc bạn vô tình bỏ lỡ cơ hội thể hiện năng lực và thái độ làm việc của mình.

Thực tế cho thấy, những người có EQ (trí tuệ cảm xúc) cao hiếm khi chỉ dừng lại ở một câu trả lời đơn giản. Họ hiểu rằng, mỗi tương tác với cấp trên đều là cơ hội để thể hiện sự chuyên nghiệp, tinh tế và tinh thần trách nhiệm. Đây cũng chính là những yếu tố quan trọng giúp một nhân viên được ghi nhận và có cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Trong các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, mỗi bộ phận có thể gồm hàng chục nhân sự. Trong môi trường như vậy, nếu không chủ động tạo dấu ấn, sự chăm chỉ và nỗ lực rất dễ bị “hòa tan” vào tập thể. Lãnh đạo khó có thể nhìn thấy hết đóng góp của từng cá nhân nếu những đóng góp đó không được thể hiện một cách hợp lý và đúng thời điểm.

Không ít trường hợp cho thấy, có những nhân viên làm việc rất tốt, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách chỉn chu, nhưng lại không biết cách thể hiện bản thân. Kết quả là họ không được ghi nhận xứng đáng. Trong khi đó, những người biết tận dụng các tương tác nhỏ, biết “nói đúng lúc” lại dễ gây ấn tượng và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

Chính vì vậy, việc phản hồi lời cảm ơn từ cấp trên không chỉ dừng lại ở phép lịch sự thông thường, mà còn là dịp để bạn thể hiện thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp. Một câu “không có gì” tuy không sai, nhưng lại không tạo được điểm nhấn, cũng không giúp bạn truyền tải thông điệp về giá trị của bản thân trong công việc.

Vậy nên trả lời thế nào khi sếp nói “cảm ơn”? Dưới đây là ba cách phản hồi được đánh giá cao trong môi trường công sở, giúp bạn vừa giữ được sự lịch sự, vừa tạo ấn tượng tích cực với cấp trên.

1. Thể hiện tinh thần trách nhiệm và cầu thị

Một câu trả lời như: “Đây là việc tôi nên làm. Nếu anh/chị thấy điểm nào cần điều chỉnh, cứ nói với tôi, tôi sẽ sửa ngay.” không chỉ thể hiện sự khiêm tốn mà còn cho thấy bạn chủ động tiếp nhận phản hồi. Điều này phản ánh tinh thần cầu thị và mong muốn hoàn thiện công việc tốt hơn.

So với câu trả lời đơn giản “không có gì”, cách phản hồi này giúp cấp trên nhận thấy bạn là người có trách nhiệm đến cùng với công việc, không ngại sửa sai và luôn sẵn sàng cải thiện hiệu quả làm việc.

2. Tinh tế trong giao tiếp, tôn trọng thời gian của người khác

Một cách trả lời khác tưởng chừng đơn giản nhưng rất hiệu quả là: “Đây là điều tôi nên làm mà. Anh/chị cứ tiếp tục công việc, tôi không làm phiền nữa.”

Câu nói này thể hiện sự tinh tế trong giao tiếp. Bạn không chỉ đáp lại lời cảm ơn mà còn chủ động kết thúc cuộc trò chuyện một cách lịch sự, đặc biệt trong bối cảnh cấp trên thường bận rộn. Việc hiểu và tôn trọng thời gian của người khác là một điểm cộng lớn trong môi trường công sở chuyên nghiệp.

Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại góp phần xây dựng hình ảnh một nhân viên biết điều, tinh ý và chuyên nghiệp trong mắt lãnh đạo.

3. Thể hiện tư duy và sự chủ động trong công việc

Một cách phản hồi nâng cao hơn là chia sẻ thêm về quá trình làm việc, chẳng hạn: “Trong quá trình làm, tôi thấy cách này hiệu quả hơn. Sau này tôi dự định sẽ…”

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành nhiệm vụ, câu trả lời này cho thấy bạn đã đầu tư suy nghĩ vào công việc, có sự phân tích và định hướng cải tiến. Đây là dấu hiệu của một nhân viên có tư duy hệ thống, không chỉ làm theo chỉ đạo mà còn biết chủ động tìm giải pháp và nâng cao hiệu quả công việc.

Đối với lãnh đạo, những nhân sự có khả năng suy nghĩ độc lập và đề xuất cải tiến luôn là những người được đánh giá cao và có tiềm năng phát triển lâu dài.

Mỗi cuộc trò chuyện đều là một cơ hội

Trong môi trường làm việc cạnh tranh, việc hoàn thành tốt nhiệm vụ là điều cần thiết, nhưng chưa đủ để tạo nên sự khác biệt. Bạn cần được nhìn thấy, được ghi nhận và được đánh giá đúng. Những tương tác nhỏ như cách phản hồi lời cảm ơn của cấp trên chính là cơ hội để bạn thể hiện điều đó.

Ngược lại, nếu luôn trả lời bằng những cụm từ chung chung, thiếu điểm nhấn, bạn rất dễ trở thành một cá nhân “mờ nhạt” giữa tập thể đông người. Không phải vì bạn làm việc kém, mà vì bạn chưa biết cách thể hiện giá trị của mình.

Chìa khóa nằm ở sự chủ động và tinh tế. Những người được trọng dụng không chỉ là người giỏi chuyên môn, mà còn là người biết giao tiếp đúng lúc, đúng cách và đúng hoàn cảnh. Họ hiểu rằng, trong công việc, mỗi lời nói đều có thể trở thành một “tín hiệu” gửi đến cấp trên về năng lực và thái độ của mình.