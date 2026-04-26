Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây ổi

Theo Phác Thái Anh | 26-04-2026 - 19:35 PM | Sống

Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây ổi

Ổi vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa cho quả nên được nhiều gia đình ưa chuộng trồng.

Cây ổi là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt nhờ dễ trồng, nhanh cho quả và không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ. Chỉ cần một khoảng sân nhỏ, thậm chí là một chiếc chậu lớn đặt ở ban công, bạn vẫn có thể thu hoạch những lứa ổi sạch cho cả nhà. Tuy nhiên, để cây sai quả, ít sâu bệnh và duy trì được sức sống lâu dài, việc chăm sóc cần đúng cách. Dưới đây là những lời khuyên thực tế bạn nên áp dụng.

1. Đảm bảo đủ ánh sáng cho cây

Ổi là cây ưa nắng, cần ít nhất 6–8 giờ ánh sáng mỗi ngày. Nếu trồng ở nơi thiếu sáng, cây sẽ phát triển yếu, ít ra hoa và quả nhỏ, nhạt vị. Với ổi trồng chậu, nên đặt ở ban công hoặc sân thượng có nắng. Nếu trồng dưới đất, tránh vị trí bị che khuất bởi tường cao hoặc cây lớn.

2. Chọn đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt

Dù không kén đất, ổi lại rất “kỵ” đất bí và giữ nước lâu. Đất cần tơi xốp để rễ phát triển khỏe. Bạn có thể trộn đất vườn với phân hữu cơ hoai mục, thêm trấu hun hoặc xơ dừa đã xử lý. Tránh để đất bị nén chặt theo thời gian mà không xới tơi lại.

3. Tưới nước đúng cách, tránh quá tay

Ổi chịu hạn khá tốt nhưng không nên để khô hạn kéo dài. Ngược lại, tưới quá nhiều sẽ khiến rễ dễ bị thối. Tốt nhất, chỉ tưới khi lớp đất mặt bắt đầu khô, giữ độ ẩm vừa phải. Mùa mưa cần chú ý thoát nước nhanh, đặc biệt với cây trồng chậu.

4. Cắt tỉa định kỳ để cây thông thoáng

Cây ổi là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt nhờ dễ trồng, nhanh cho quả và không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ. Chỉ cần một khoảng sân nhỏ, thậm chí là một chiếc chậu lớn đặt ở ban công, bạn vẫn có thể thu hoạch những lứa ổi sạch cho cả nhà. Tuy nhiên, để cây sai quả, ít sâu bệnh và duy trì được sức sống lâu dài, việc chăm sóc cần đúng cách. Dưới đây là những lời khuyên thực tế bạn nên áp dụng.

5. Bón phân hợp lý, ưu tiên hữu cơ

Ổi không cần quá nhiều phân hóa học. Nên sử dụng phân hữu cơ như phân chuồng hoai mục, phân trùn quế hoặc phân vi sinh để nuôi cây bền vững. Khi cây ra hoa, có thể bổ sung thêm kali để quả ngọt hơn. Tránh bón quá nhiều đạm vì sẽ làm cây tốt lá nhưng ít quả.

6. Chủ động phòng trừ sâu bệnh

Ổi dễ bị ruồi đục quả, sâu ăn lá hoặc nấm bệnh khi độ ẩm cao. Bạn nên vệ sinh gốc cây sạch sẽ, cắt bỏ phần bị bệnh sớm và có thể bao quả bằng túi chuyên dụng để hạn chế sâu hại. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để có trái sạch.

7. Thu hoạch đúng thời điểm

Không nên hái ổi quá sớm vì quả sẽ nhạt, cũng không nên để quá lâu dễ bị sâu hoặc chín quá. Khi thấy quả căng, vỏ sáng màu và có mùi thơm nhẹ là có thể thu hoạch.

Theo Phác Thái Anh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rau củ quả nào tồn dư nhiều thuốc trừ sâu nhất? Công bố "danh sách đen" 2026 + 4 bước loại bỏ độc tố hiệu quả

Rau củ quả nào tồn dư nhiều thuốc trừ sâu nhất? Công bố "danh sách đen" 2026 + 4 bước loại bỏ độc tố hiệu quả Nổi bật

Quần áo cho vào máy giặt là quần áo khô hay quần ướt mới đúng? Nhà sản xuất đưa đáp án

Quần áo cho vào máy giặt là quần áo khô hay quần ướt mới đúng? Nhà sản xuất đưa đáp án Nổi bật

Văn Quyết bị cấm thi đấu 1 trận tại V.League

Văn Quyết bị cấm thi đấu 1 trận tại V.League

19:24 , 26/04/2026
Người Do Thái không khen con "giỏi", họ khen điều này và đó là lý do trẻ càng lớn càng thông minh

Người Do Thái không khen con "giỏi", họ khen điều này và đó là lý do trẻ càng lớn càng thông minh

18:54 , 26/04/2026
Nam thanh niên 29 tuổi tử vong vì suy thận giai đoạn cuối, người mẹ bật khóc: “Tôi đã nhắc con dừng 1 việc từ lâu”

Nam thanh niên 29 tuổi tử vong vì suy thận giai đoạn cuối, người mẹ bật khóc: “Tôi đã nhắc con dừng 1 việc từ lâu”

18:42 , 26/04/2026
Muốn ăn no mà không lo tăng cân? 3 loại rau ít calo này đang được nhắc đến nhiều

Muốn ăn no mà không lo tăng cân? 3 loại rau ít calo này đang được nhắc đến nhiều

17:30 , 26/04/2026

