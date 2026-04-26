Quốc gia duy nhất trên thế giới nơi người dân phát minh ra... 421 từ khác nhau chỉ để gọi tên "tuyết"

Truyền thuyết về việc người Inuit có 50 từ chỉ tuyết đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng giờ đây có vẻ như người Scotland đã đánh bại con số đó. Các nhà nghiên cứu về một cuốn từ điển Scotland mới cho biết họ đã tìm thấy hơn 400 từ Scots dành cho thứ "bột trắng" này, từ “feefle” đến “flindrikin”, từ “spitters” đến “snaw-pouther”.

Các học giả đang biên soạn cuốn "Từ điển lịch sử tiếng Scots" đầu tiên - cuốn sách bao gồm mọi từ trong ngôn ngữ Scots từ những ghi chép sớm nhất cho đến tận ngày nay - khẳng định họ đã tìm thấy 421 từ tiếng Scots chỉ tuyết. Các ví dụ khác bao gồm “snaw” (tuyết) và “sneesl”, có nghĩa là bắt đầu mưa hoặc tuyết, và “skelf”, một bông tuyết lớn.

Theo cuốn từ điển, bất kể là loại tuyết nào cũng đều có một từ Scots dành cho nó, cho dù đó là “feefle” (để chỉ tuyết xoáy, như tuyết quanh một góc phố), “flindrikin” (một trận tuyết rơi nhẹ), “spitters” (những giọt mưa hoặc bông tuyết nhỏ bị gió thổi bay) hay “snaw-pouther” (tuyết mịn bị gió cuốn đi).

“Feuchter” được định nghĩa là “rơi nhẹ nhàng, rơi xuống thành những bông tuyết lẻ tẻ”, “snaw-ghast” là một bóng ma hiện ra trong tuyết, và “blin-drift” có nghĩa là tuyết đang bị gió cuốn đi.

Đại học Glasgow cho biết với 421 cách mô tả về tuyết có nghĩa là “người Scots đã đánh bại người Inuit về số lượng từ ngữ dành cho tuyết”. Giả thuyết rằng người Inuit có 50 từ khác nhau chỉ tuyết bắt nguồn từ năm 1911, khi nhà nhân chủng học Frank Boas xuất bản cuốn "Sổ tay về người Ấn Độ Bắc Mỹ"; 80 năm sau, giả thuyết này đã bị bác bỏ bởi cuốn "Trò bịp lớn về từ vựng Eskimo" của Geoffrey Pullum.

Tiến sĩ Susan Rennie, giảng viên tiếng Anh và tiếng Scots tại Đại học Glasgow, cho biết: “Thời tiết đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của người dân Scotland trong nhiều thế kỷ. Số lượng và sự đa dạng của các từ ngữ trong ngôn ngữ này cho thấy việc giao tiếp về thời tiết quan trọng như thế nào đối với tổ tiên chúng ta, vì nó có thể dễ dàng ảnh hưởng đến kế sinh nhai của họ.”

Nhưng "tuyết" không phải từ duy nhất được quan tâm đến vậy. Môn bắn bi cũng có tới 369 mục từ vựng khác nhau để miêu tả trong ngôn ngữ này, bao gồm “runtit” (mất hết bi vào tay đối thủ) và “nieve” (một phương pháp gian lận khi bắn bi bằng cách đưa tay ra phía trước quá xa).

“Bạn có thể mong đợi những môn thể thao như bóng đá và golf sẽ chiếm tỉ trọng lớn trong từ điển, nhưng hóa ra lại có nhiều từ liên quan đến trò bắn bi hơn - điều này cho thấy trò chơi này từng phổ biến như thế nào với các thế hệ trẻ em Scotland,” bà Rennie nói.

