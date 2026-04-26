Nhờ học thêm kỹ năng mới này, cụ bà 65 tuổi khiến dân văn phòng lép vế với thu nhập khó tin

Từng loay hoay với cuộc sống thiếu thốn, tiền hưu không đủ chi tiêu, lại phải chăm người cháu ốm yếu, bà Sayuchi (65 tuổi, tỉnh Okayama, Nhật Bản) từng rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, thậm chí mất ngủ vì áp lực tài chính.

Trước đây, công việc chính của bà là trực điện thoại. Dù mỗi ngày làm khoảng 5 tiếng, nhưng tính cả thời gian chờ, mức thu nhập thực tế chỉ vỏn vẹn vài chục yên/giờ, gần như không đủ để cải thiện cuộc sống. Bà từng thử làm thiết kế web hay trợ lý online nhưng đều không mang lại kết quả.

Bà chia sẻ: “Lúc đó tôi nghĩ nếu không học cái gì mới, cuộc đời mình coi như dừng lại.”

Bước ngoặt đến vào năm 2024, khi bà tình cờ thấy một bài đăng tuyển người làm video AI ngắn trên mạng xã hội. Dù chưa từng biết gì về công nghệ, bà vẫn quyết định mua tài khoản ChatGPT và bắt đầu hành trình tự học từ con số 0.

Chỉ trong 5 ngày, bà đã tự mày mò qua YouTube và tạo ra tới 165 hình ảnh bằng AI. Ban đầu, mỗi sản phẩm chỉ mang về khoảng 50 yên, nhưng bà nhanh chóng nhận ra cơ hội lớn hơn nằm ở nhu cầu hình ảnh “an toàn bản quyền” của doanh nghiệp.

Từ đó, bà chuyển sang sử dụng Adobe Firefly - công cụ cho phép tạo ảnh thương mại hợp pháp. Kết hợp thêm Gemini để lên ý tưởng và Claude để viết proposal (bản đề xuất), bà xây dựng một quy trình làm việc “chuỗi AI” cực kỳ hiệu quả.

Hiện tại, chỉ cần khoảng 2 giờ, bà có thể hoàn thành một bản đề xuất hình ảnh cho khách hàng, đặc biệt là các thương hiệu hướng tới phụ nữ trung niên và kiếm được khoảng 10.000 yên/lần. Thu nhập của bà đã lên tới 300.000 yên/tháng (khoảng 49 triệu VNĐ), vượt xa nhiều nhân viên văn phòng.

Không dừng lại ở đó, bà Sayuchi còn trở thành người tư vấn triển khai AI cho doanh nghiệp. Nhiều công ty tìm đến bà để học cách ứng dụng AI vào ghi biên bản họp, xử lý Excel hay tối ưu quy trình làm việc.

“AI còn dễ học hơn cả thi bằng lái xe”- bà nói. Theo bà, người mới không cần học quá phức tạp, chỉ cần bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản như “hôm nay ăn gì”. Điều quan trọng nhất: biết đặt câu hỏi vì đó vẫn là điều chỉ con người làm tốt.

Các chuyên gia nhận định, người lớn tuổi đang dần trở thành một lực lượng mới trong lĩnh vực tư vấn AI. Với kinh nghiệm làm việc dày dạn, khi kết hợp cùng công nghệ, họ thậm chí có lợi thế hơn cả người trẻ. Câu chuyện của bà Sayuchi cho thấy, trong thời đại AI, không có giới hạn về tuổi tác, chỉ có sự khác biệt giữa người dám thử và người chần chừ.