3 con giáp không nhờ ai, tự thân mua nhà

Không phải ai cũng có điều kiện sẵn từ gia đình để sở hữu nhà cửa sớm. Thực tế, có những người phải đi lên hoàn toàn bằng năng lực cá nhân, tích lũy từng chút một trong nhiều năm. Điểm chung của họ không nằm ở xuất phát điểm, mà ở cách quản lý tài chính, sự kiên trì và lựa chọn đúng thời điểm.

Theo góc nhìn tử vi kết hợp với xu hướng thực tế, dưới đây là 3 con giáp có khả năng cao tự thân mua nhà, kèm theo những mốc thời gian đáng chú ý trong cuộc đời.

1. Tuổi Tỵ: Đi đường dài, tận dụng tốt giai đoạn tăng thu nhập

Người tuổi Tỵ thường không bứt phá quá sớm, nhưng lại có khả năng giữ tiền và nhìn dài hạn khá tốt. Họ không phải kiểu tiêu xài mạnh tay, mà thường tính toán kỹ trước khi chi tiêu. Giai đoạn 23-28 tuổi, phần lớn người tuổi Tỵ tập trung vào công việc chính, tích lũy kinh nghiệm và tăng thu nhập. Đây là thời điểm họ dễ chuyển việc để tìm mức lương tốt hơn hoặc bắt đầu có thêm nguồn thu phụ như làm freelance, kinh doanh nhỏ, đầu tư kỹ năng.

Từ khoảng 30-37 tuổi, khi thu nhập đã ổn định ở mức khá (ví dụ nhóm làm văn phòng có thể đạt 20-40 triệu/tháng, nhóm kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể cao hơn), họ bắt đầu tích lũy rõ rệt. Đây là giai đoạn nhiều người tuổi Tỵ có thể gom đủ một phần vốn đáng kể để tính chuyện mua nhà. Không ít trường hợp chọn phương án mua căn đầu tiên ở tầm giá vừa phải, kết hợp vay ngân hàng ở mức kiểm soát được, sau đó tiếp tục nâng cấp sau vài năm.

2. Tuổi Dậu: Tăng tốc nhờ nghề nghiệp ổn định, dễ mua nhà giai đoạn trung niên sớm

Tuổi Dậu thường không phải nhóm “liều” trong tài chính, nhưng lại rất đều đặn trong công việc. Họ phù hợp với những ngành nghề có lộ trình rõ ràng như kế toán, kỹ thuật, ngân hàng, hành chính, hoặc các công việc chuyên môn cao.

Giai đoạn dưới 30 tuổi, thu nhập của tuổi Dậu thường ở mức trung bình, chủ yếu là tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, từ khoảng 32-40 tuổi, khi đã có vị trí ổn định hoặc lên được các vị trí quản lý, mức thu nhập tăng rõ rệt. Ví dụ, một người làm trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc tài chính có thể đạt mức 25-50 triệu/tháng sau nhiều năm làm việc. Với nhóm làm kinh doanh, con số này có thể biến động nhưng nếu ổn định, khả năng tích lũy cũng khá tốt.

Khoảng 35-42 tuổi là thời điểm nhiều người tuổi Dậu bắt đầu đủ lực tài chính để mua nhà. Điểm đặc trưng là họ ít khi mua vội, mà thường chờ đến khi có nền tảng đủ chắc rồi mới xuống tiền, nên áp lực sau đó không quá lớn.

3. Tuổi Sửu: Kiên trì tích lũy, thường “về đích” sau 40

Tuổi Sửu là nhóm điển hình của kiểu tích lũy chậm nhưng bền. Họ không phải người kiếm tiền nhanh, nhưng lại rất ít khi mất tiền vì chi tiêu thiếu kiểm soát.

Giai đoạn 25-35 tuổi, người tuổi Sửu thường tập trung vào công việc ổn định, ít thay đổi, thu nhập tăng đều nhưng không đột biến. Nhiều người trong nhóm này không có thêm nguồn thu lớn, nhưng bù lại có khả năng tiết kiệm rất tốt.

Từ khoảng 38-45 tuổi, khi đã làm việc đủ lâu và có tích lũy dày hơn, họ bắt đầu chuyển sang những mục tiêu lớn như mua nhà. Với nhóm làm công việc ổn định lâu năm (nhà nước, kỹ thuật, sản xuất…), việc tích lũy vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ sau nhiều năm không phải là hiếm. Đây là nhóm thường mua nhà muộn hơn, nhưng ít phụ thuộc vào vay mượn và có xu hướng chọn phương án an toàn, phù hợp với khả năng tài chính thực tế.