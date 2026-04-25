Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4-1/5 của học sinh 34 tỉnh thành

Theo Thiên An | 25-04-2026 - 06:15 AM | Sống

Học sinh cả nước chuẩn bị bước vào đợt nghỉ lễ kép dài ngày trong tháng 4 năm 2026, tạo điều kiện lý tưởng để nghỉ ngơi và ôn tập trước khi bước vào kỳ thi cuối học kỳ.

Theo quy định của Bộ luật Lao động và thông báo từ các Sở giáo dục tại 34 tỉnh thành, lịch nghỉ lễ năm 2026 của học sinh sẽ có sự kết hợp giữa các ngày lễ chính thức và ngày nghỉ bù do trùng vào cuối tuần. Điều này tạo điều kiện cho các em học sinh có những quãng nghỉ khá dài để nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng gia đình.

Đối với dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, do ngày 10/3 Âm lịch rơi vào Chủ nhật ngày 26/4/2026, nên học sinh trên cả nước sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 27/4/2026. Tại các địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, những trường học thực hiện chế độ nghỉ thứ Bảy sẽ cho học sinh nghỉ tổng cộng 3 ngày liên tiếp từ thứ Bảy đến hết thứ Hai. Đối với các khối học vẫn có lịch học vào thứ Bảy, các em sẽ được nghỉ trọn vẹn 2 ngày là Chủ nhật và thứ Hai.

Ngay sau kỳ nghỉ Giỗ tổ, học sinh sẽ đi học lại trong 2 ngày trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Năm nay, ngày 30/4 rơi vào thứ Năm và ngày Quốc tế Lao động 1/5 rơi vào thứ Sáu. Như vậy, học sinh toàn quốc chắc chắn được nghỉ 2 ngày chính lễ. Với những cấp học không có lịch học vào thứ Bảy, kỳ nghỉ này sẽ kéo dài 4 ngày liên tục khi kết nối với hai ngày nghỉ cuối tuần là thứ Bảy và Chủ nhật. Đây được xem là đợt nghỉ lễ dài nhất trong học kỳ II của năm học 2025-2026.

Tại các địa phương khu vực phía Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh..., hay các địa phương miền Trung và miền Nam như Nghệ An, Huế, Cần Thơ, Đồng Nai..., lịch nghỉ đều được thống nhất thực hiện theo khung thời gian này. Một số địa phương có thể linh hoạt điều chỉnh lịch học bù hoặc các hoạt động ngoại khóa tùy theo kế hoạch năm học riêng nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

Để đảm bảo kỳ nghỉ an toàn, các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu nhà trường quán triệt học sinh về ý thức tham gia giao thông và quy tắc ứng xử nơi công cộng. Các đơn vị giáo dục cũng phải phân công cán bộ trực ban, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại cơ sở. Ngay khi kết thúc đợt nghỉ, các trường được yêu cầu nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học để đảm bảo hoàn thành chương trình năm học đúng tiến độ trước khi bước vào kỳ thi cuối kỳ.

