CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Giỗ tổ và 30/4-1/5 của học sinh cả nước

18-03-2026 - 22:24 PM | Sống

Dưới đây là lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 của học sinh cả nước.

Bên cạnh các hoạt động học tập thường nhật, thông tin về lịch nghỉ lễ luôn là một trong những nội dung được các bậc phụ huynh và học sinh quan tâm hàng đầu. Việc nắm rõ thời gian nghỉ giúp gia đình chủ động sắp xếp các kế hoạch vui chơi, về quê hay đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi sau những ngày làm việc và học tập căng thẳng.

Năm 2026, do kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 rơi vào các thời điểm khá sát nhau, lịch nghỉ của học sinh sẽ có những sắp xếp đáng chú ý tùy theo quy định của từng địa phương và chế độ học tập riêng của mỗi trường.

Đối với kỳ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch năm nay rơi vào Chủ nhật, ngày 26/4/2026. Theo quy định chung của Bộ luật Lao động, khi ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, học sinh sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Cụ thể, đối với những trường học thực hiện chế độ nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật, học sinh sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục, bắt đầu từ thứ Bảy (25/4) đến hết thứ Hai (27/4). Đối với các trường vẫn có lịch học vào thứ Bảy, học sinh sẽ được nghỉ 2 ngày là Chủ nhật (26/4) và nghỉ bù vào thứ Hai (27/4).

Học sinh có thể nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tối đa 3 ngày và dịp lễ 30/4-1/5 tối đa 4 ngày

Tiếp nối ngay sau kỳ nghỉ Giỗ tổ là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Năm 2026, ngày 30/4 rơi vào Thứ Năm và ngày 1/5 rơi vào Thứ Sáu. Đối với những trường học nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, học sinh sẽ có một kỳ nghỉ kéo dài liên tục 4 ngày, từ thứ Năm (30/4) đến hết Chủ nhật (3/5).

Riêng các trường vẫn có lịch học vào Thứ Bảy, học sinh sẽ nghỉ từ Thứ Năm đến hết Thứ Sáu, sau đó đi học lại vào Thứ Bảy hoặc có thể được nhà trường sắp xếp nghỉ bù, hoán đổi ngày học tùy theo thông báo cụ thể từ phía Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.

Việc nắm rõ lịch nghỉ lễ sẽ giúp gia đình và học sinh chủ động hơn trong việc sắp xếp kế hoạch giải trí hoặc ôn tập phù hợp. Các bậc phụ huynh nên theo dõi sát sao thông báo từ phía nhà trường để cập nhật chính xác nhất các thay đổi về lịch học bù nếu có phát sinh.

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

Bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu một "siêu máy" hiện đại hàng đầu thế giới, lần đầu có mặt tại Việt Nam

Giáo viên chia sẻ bên trong trường tiểu học "trăm tỷ" ở Hà Nội: Nhiều người không nghĩ là trường công lập

"Người muốn giàu nhanh, chẳng hy vọng gì ở họ": Tỷ phú Lý Gia Thành nói thẳng 4 chữ, ai cũng giật mình

22:05 , 18/03/2026
Phát hiện 3 thỏi vàng trị giá 230 triệu đồng trong một gói trà

22:01 , 18/03/2026
Dùng hệ thống 648 kênh cảm biến "quét" đáy đại dương, phát hiện kho báu đất hiếm nằm ở độ sâu 5.800m

21:35 , 18/03/2026
Nhiều loại trái cây tưởng là "báu vật" nhưng có thể hại sức khỏe hơn cả thuốc lá

21:34 , 18/03/2026

