"Người muốn giàu nhanh, chẳng hy vọng gì ở họ": Tỷ phú Lý Gia Thành nói thẳng 4 chữ, ai cũng giật mình

Lý Gia Thành, vị tỷ phú huyền thoại của châu Á, không chỉ nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ mà còn bởi triết lý quản lý tài chính được gói gọn trong 4 chữ "khổ tận cam lai" . Hay nói cách khác, ông quan niệm rằng: Thành công không đến từ những cú nhảy vọt nhất thời, mà là kết quả của một hành trình chạy marathon cực kỳ bền bỉ .

Quản lý tài chính là cuộc chạy Marathon, không phải chạy nước rút

Nhiều người thất bại vì mong muốn giàu nhanh. Lý Gia Thành từng thẳng thắn rằng: Người muốn giàu nhanh, kiểu qua 1 đêm thành triệu phú, tỷ phú, thôi chẳng thể hy vọng gì ở những như thế - họ không thể quản lý tài chính tốt.

Quan điểm này của tỷ phú Lý Gia Thành có lẽ sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải giật mình nhận ra, khi hàng ngày vô tình "bị ám ảnh" bởi những câu chuyện "thành công rực rỡ" đầy hào nhoáng, triệu phú, tỷ phú từ tuổi 30.

Mới nhận ra, nếu chỉ nhìn vào bề nổi thành công của một người nào đó, rồi tự so sánh hay nóng lòng làm theo họ, chưa biết chừng chuốc lấy thiệt hại to lớn.

Mới nhận ra: "À, thì ra vẫn chưa muộn để bắt đầu, miễn là bền bỉ"; "À, đã nhiều năm tích lũy tài sản nhưng “sao mãi chưa giàu” là vì cần tiếp tục bền bỉ, chưa đến lúc hái quả ngọt mà thôi"...

Tỷ phú Lý Gia Thành lấy ví dụ cho thấy đầu tư muốn thành công là một quá trình lâu dài. Bạn cần sự kiên trì để thấy được sức mạnh của lãi suất kép. Đừng nhìn vào kết quả ngắn hạn, hãy nhìn vào mục tiêu của 20 hay 40 năm tới.

Ông đưa ra một phép tính thực tế: Nếu mỗi năm bạn tiết kiệm 14.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 53 triệu VNĐ) với lợi nhuận đầu tư trung bình 20%, thì sau 20 năm bạn mới có 2,61 triệu nhân dân tệ (khoảng 9,9 tỷ VNĐ). Con số còn rất xa mục tiêu thành tỷ phú.

Nhưng, nếu tiếp tục bền bỉ đến năm thứ 40, tài sản sẽ vọt lên hơn 102 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 390 tỷ VNĐ).

Vì sao lại có thể từ 53 triệu thành 390 tỷ đồng?

Cần nhấn mạnh lại thông tin tỷ phú Lý Gia Thành nêu trên đúng về mặt toán học và điều kiện hoàn toàn lý tưởng, gồm thỏa các tất cả điều kiện sau:

- Lợi nhuận cao và ổn định (≥20%/năm)

- Đầu tư liên tục, tuyệt đối không rút ra 1 đồng

- Kỷ luật 40 năm

Điều này không xảy ra nếu:

- Lãi suất hoặc lợi nhuận hàng năm thấp hơn 20% → sẽ KHÔNG bao giờ ra 390 tỷ

- Có rút tiền / gián đoạn → giảm cực mạnh



Bài học ở đây là: Kiếm 1 triệu đầu tiên là thử thách gian nan nhất, nhưng khi đã có nền tảng, việc kiếm 100 triệu hay 1 tỷ tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ đòn bẩy tài chính và kinh nghiệm.

Biểu đồ lãi kép với 3 mức lợi nhuận giả định sau 10 năm, 20 năm, 30 năm và 40 năm. Nguồn: 40 Plus.

Tư duy doanh nghiệp: Biến nhỏ thành lớn, tích tiểu thành đại

Trong kinh doanh, Lý Gia Thành nhấn mạnh 4 yếu tố cốt lõi để một cá nhân hay công ty nhỏ có thể vươn lên dẫn đầu:

Nắm bắt thời cơ: Không dựa vào trực giác cảm tính mà dựa vào thông tin chính xác và cập nhật nhanh nhất.

Biết mình biết ta: Hiểu rõ ưu nhược điểm của bản thân trước khi đưa ra quyết định.

Trau dồi nhãn quan: Kiến thức giúp rèn luyện khả năng phán đoán. Người không chịu thay đổi chỉ biết chờ vận may, người làm chủ thời cơ sẽ tự tạo ra cơ hội.

Giảm thiểu yếu tố thất bại: Thành công không có công thức tuyệt đối, nhưng thất bại luôn có quy luật. Hãy tuân thủ pháp luật, giữ dòng tiền lưu động dồi dào và coi trọng nhân tài.

Tỷ phú Lý Gia Thành tin rằng thành công không có “phép thuật” nào cả. Uy tín cá nhân và đạo đức kinh doanh là những tài sản vô hình không nằm trong bảng cân đối kế toán nhưng lại có giá trị vô hạn.

Hãy bắt đầu từ việc nhỏ, kiên trì với mục tiêu lớn, và bạn sẽ thấy con đường dẫn đến sự giàu có thực ra là một lộ trình có thể dự đoán được.

* Theo ICBC