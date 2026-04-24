Mẹ than thở bài tập tiểu học của con quá khó, netizen: Đây là lý do vì sao nhiều phụ huynh nên học lại cùng con!

Không ít phụ huynh vẫn giữ suy nghĩ rằng toán tiểu học chỉ là cộng trừ nhân chia cơ bản, ai cũng có thể dễ dàng giải được. Tuy nhiên, khi chương trình giáo dục thay đổi theo hướng phát triển tư duy, cách ra đề và và các dạng đề bài cũng không còn thuần tính toán như trước. Chính vì vậy, không hiếm trường hợp phụ huynh tự tin kèm con học, nhưng lại rơi vào cảnh… làm sai còn nhiều hơn con.

Mới đây, một người mẹ đã đăng bài chia sẻ bài tập của con đang học tiểu học trên MXH Threads rằng: “Đừng có ai nói với con có mỗi chuyện đi học thôi mà làm cũng không được nha. Thôi thôi tui nhức đầu lắm, huống chi mấy đứa nhỏ”. Đi kèm bài đăng là ảnh đề bài Toán tiểu học với các câu hỏi khá cơ bản.

Cụ thể, đề bài gồm các câu như:

- Câu 3: “Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số và 85 là:” với các đáp án: 185, 914, 941, 999.

- Câu 4a: “Trong phép tính 14:2 = 7, số 14 được gọi là gì?” với các đáp án: Số bị chia, Số chia, Thừa số, Thương

- Câu 4b: Nhận diện hình khối, hỏi “Khối nào là khối cầu?” với các đáp án theo hình cho sẵn.

Nhìn qua, nhiều người nghĩ đây là dạng bài cơ bản của học sinh cấp 1, nhưng phần bình luận lại cho thấy câu chuyện không hề đơn giản như vậy. Không ít người chỉ ra rằng người mẹ trong bài đã làm sai khá nhiều câu.

Ảnh bài tập của con được người mẹ đăng tải

Theo đó, với câu 3 mà người mẹ thắc mắc, số lớn nhất có ba chữ số là 999, nên hiệu với 85 sẽ là 999 – 85 = 914 → đáp án đúng là B. 914.

Ở câu 4a, trong phép chia 14 : 2 = 7, số 14 là số bị chia, không phải số chia.

Còn câu nhận diện hình khối, đáp án đúng là hình 3 (khối cầu), chứ không phải hình 1 như lựa chọn đã khoanh.

Không dừng lại ở đó, nhiều netizen còn cho rằng nếu soi kỹ thì không chỉ riêng câu 3 mà các câu khác cũng đang bị hiểu sai hoặc làm sai, cho thấy khoảng cách khá rõ giữa kiến thức người lớn “nhớ mang máng” và chương trình hiện tại. Dưới phần bình luận là loạt ý kiến vừa hài hước vừa thẳng thắn:

- Tại mẹ học dở đúng không? Làm sai hết rồi kìa. Số lớn nhất có 3 chữ số là 999, 999 - 85 = 914. Số 14 là số bị chia, hình 3 là khối cầu.

- Chị ơi cho con học thêm nhé, kiến thức của mình giờ không đủ hoặc không còn đúng với chương trình giáo dục của các cháu đâu ạ.

- Không có hiểu biết thì thuê gia sư hoặc giáo viên dạy con chị nhé. Cấp 1 tưởng dễ mà dạy bừa là sai nền tảng luôn đó.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận khác cũng chia sẻ dưới góc nhìn nhẹ nhàng hơn:

- Không phải mẹ dở đâu, mà chương trình giờ khác xưa nhiều lắm. Người lớn không cập nhật là dễ nhầm lắm.

- Nhìn đơn giản vậy thôi chứ mấy câu khái niệm kiểu “số bị chia - số chia” là nhiều người lớn trả lời sai đó.

- Thật ra bài này không khó, nhưng sai vì chủ quan. Nghĩ dễ nên làm ẩu, chứ đọc kỹ là ra liền.

- Đây là lý do vì sao nhiều phụ huynh nên học lại cùng con, chứ không phải chỉ kèm con học bài.

Từ một bài toán tiểu học, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận rộng hơn về cách phụ huynh tiếp cận việc học của con. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở việc bài tập khó hay dễ, mà nằm ở chỗ người lớn thường đánh giá thấp kiến thức cơ bản, dẫn đến chủ quan và thiếu cập nhật.

Thực tế, chương trình giáo dục không còn chỉ dừng lại ở việc cho ra một kết quả đúng, mà nhấn mạnh nhiều hơn vào việc học sinh phải hiểu được bản chất của vấn đề. Những khái niệm tưởng như quen thuộc như “số bị chia”, “số chia”, “hiệu”, “thương” hay cách nhận diện hình khối không chỉ là thuật ngữ để nhớ máy móc, mà là nền tảng giúp trẻ xây dựng tư duy logic.

Vì vậy, chỉ cần hiểu sai một khái niệm nhỏ, toàn bộ cách làm bài có thể lệch hướng. Bên cạnh đó, dạng câu hỏi hiện nay cũng thường được thiết kế theo hướng suy luận, buộc học sinh phải đọc kỹ, phân tích và lựa chọn chính xác, chứ không thể làm theo kiểu ước lượng hay “nhìn qua đoán đại” như trước. Điều này khiến những bài toán tiểu học dù nhìn bề ngoài rất cơ bản lại trở thành “bài test” thực sự về sự cẩn thận và hiểu biết, không chỉ với học sinh mà đôi khi còn với cả phụ huynh.

(Ảnh minh họa)

Vì suy nghĩ “cấp 1 thì có gì đâu”, nên nhiều phụ huynh không đọc kỹ đề, không nắm chắc khái niệm, thậm chí áp dụng lại những gì mình nhớ từ rất lâu trước đó mà quên rằng chương trình học đã thay đổi đáng kể và trí nhớ của mình cũng không còn chính xác. Từ chính những tình huống như vậy, cách đồng hành cùng con cũng cần được nhìn lại một cách thực tế hơn:

Đừng chủ quan với kiến thức nền tảng

Cấp 1 không phải là “dễ” theo nghĩa có thể làm qua loa. Đây là giai đoạn xây nền tư duy cho trẻ, nên càng cơ bản lại càng cần chính xác. Nếu phụ huynh hiểu sai, rất dễ truyền đạt sai cho con.

Học cùng con, thay vì “dạy theo trí nhớ”

Thay vì áp đặt cách làm theo những gì mình từng học, phụ huynh nên đọc kỹ đề, tìm hiểu lại cách tiếp cận hiện tại của chương trình. Nhiều khi chính người lớn cũng cần “học lại” để theo kịp cách dạy mới.

Tập trung vào cách hiểu, không chỉ đáp án

Điều quan trọng không phải là ra đúng kết quả, mà là con hiểu vì sao đúng. Khi phụ huynh cùng con phân tích khái niệm, đọc đề cẩn thận và suy luận từng bước, việc học mới thực sự mang lại hiệu quả.