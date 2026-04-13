Đã rõ tác nhân gây ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Theo Hải Yến | 13-04-2026 - 21:00 PM | Sống

Kết quả này nối tiếp các phân tích trước đó từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi đã phân lập vi khuẩn từ mẫu phân của các học sinh nghi bị ngộ độc.

Ngày 13-4, Sở Y tế TPHCM cho biết liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, kết quả xét nghiệm cho thấy tác nhân gây ngộ độc là do Salmonella.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám cho bệnh nhi là học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại trường

Theo Sở Y tế, kết quả xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện đã xác định Salmonella enteritidis là tác nhân gây ra ngộ độc. Kết quả này tiếp nối kết quả phân lập vi khuẩn từ mẫu phân của các học sinh nghi ngộ độc thực phẩm do Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện.

Sở Y tế TPHCM cho biết có 187 học sinh tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 59 học sinh phải nhập viện điều trị nội trú, gồm: 39 học sinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 16 học sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2, có 2 học sinh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, 1 học sinh tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn và 1 học sinh ở Bệnh viện Đa khoa Tân Định. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, còn 33 học sinh đang điều trị nội trú và đều trong tình trạng ổn định.

Trước đó, kết quả cấy phân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy 9 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella và Bệnh viện Nhi đồng 2 có 1 mẫu dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR do OUCRU thực hiện tiếp tục xác nhận sự hiện diện của Salmonella enteritidis trong các mẫu bệnh phẩm, qua đó xác định đây là tác nhân liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường.

Sở Y tế nhấn mạnh vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong môi trường học đường. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát đối với các bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp suất ăn và các cơ sở giáo dục, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.

Salmonella enteritidis là vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa của nhiều loài động vật và có thể lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Những nguồn lây thường gặp gồm trứng và các sản phẩm từ trứng, thịt gia cầm chưa được nấu chín kỹ, sữa và sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng, rau củ quả tươi sống bị nhiễm khuẩn, cũng như tình trạng lây nhiễm chéo trong quá trình chế biến thực phẩm do sử dụng chung dao, thớt hoặc dụng cụ cho thực phẩm sống và chín.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do Salmonella enteritidis, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp. Cụ thể: lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng và không có dấu hiệu hư hỏng; nấu chín kỹ thịt, trứng và các sản phẩm từ gia cầm; không sử dụng thực phẩm sống hoặc chưa chín; giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch trước khi chế biến và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh thường xuyên bề mặt, dụng cụ nhà bếp; tách riêng thực phẩm sống và chín để tránh nhiễm chéo; đồng thời sử dụng thức ăn ngay sau khi nấu, hoặc bảo quản lạnh đúng cách và hâm nóng kỹ trước khi ăn.

Tin rất vui: Còn 7 ngày nữa, 1 thành phố trực thuộc Trung ương chính thức miễn, giảm tiền thuê nhà

3 thứ ngon đến mấy cũng đừng ăn, là "vua phá gan hại thận", nguy hiểm không kém rượu bia

Điều hoà bỗng "bốc mùi" khó chịu: Dấu hiệu cảnh báo sức khỏe và hóa đơn tiền điện có thể đang tăng vọt

Nghiên cứu của Anh: Đừng ép trẻ hướng nội phải "mạnh dạn", sự im lặng chính là tố chất của những triệu phú tương lai

Tại sao hầu hết các chai nước ngọt bằng nhựa đều có cấu trúc hình cánh hoa ở đáy?

Đúng ngày 17/4, lần đầu tiên, TP.HCM thực hiện điều này: Hơn 15 triệu người dân được hưởng lợi

