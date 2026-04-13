Đã rõ tác nhân gây ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Ngày 13-4, Sở Y tế TPHCM cho biết liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, kết quả xét nghiệm cho thấy tác nhân gây ngộ độc là do Salmonella.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám cho bệnh nhi là học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại trường

Theo Sở Y tế, kết quả xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện đã xác định Salmonella enteritidis là tác nhân gây ra ngộ độc. Kết quả này tiếp nối kết quả phân lập vi khuẩn từ mẫu phân của các học sinh nghi ngộ độc thực phẩm do Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện.

Sở Y tế TPHCM cho biết có 187 học sinh tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 59 học sinh phải nhập viện điều trị nội trú, gồm: 39 học sinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 16 học sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2, có 2 học sinh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, 1 học sinh tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn và 1 học sinh ở Bệnh viện Đa khoa Tân Định. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, còn 33 học sinh đang điều trị nội trú và đều trong tình trạng ổn định.

Trước đó, kết quả cấy phân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy 9 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella và Bệnh viện Nhi đồng 2 có 1 mẫu dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR do OUCRU thực hiện tiếp tục xác nhận sự hiện diện của Salmonella enteritidis trong các mẫu bệnh phẩm, qua đó xác định đây là tác nhân liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường.

Sở Y tế nhấn mạnh vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong môi trường học đường. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát đối với các bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp suất ăn và các cơ sở giáo dục, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.