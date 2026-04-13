3 thứ ngon đến mấy cũng đừng ăn, là “vua phá gan hại thận”, nguy hiểm không kém rượu bia

Dưới đây là những nhóm thực phẩm được cảnh báo có thể gây bất lợi cho sức khỏe gan và thận:

Thịt chế biến sẵn

Các sản phẩm như xúc xích, giăm bông hay thịt xông khói thường chứa phụ gia có nguồn gốc từ photpho nhằm giữ màu sắc và cải thiện kết cấu. Việc dư thừa photpho sẽ làm tăng áp lực lên thận, từ đó đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng.

Theo thông tin từ Weekly Women PRIME, Masahiro Kohzuki, vị giáo sư danh dự của Đại học Tohoku cho biết, thận đảm nhiệm chức năng lọc và đào thải các chất chuyển hóa từ thực phẩm, nước, muối và protein. Chính vì vậy, cơ quan này đặc biệt nhạy cảm với những gì chúng ta ăn uống hằng ngày.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại thịt chế biến là chất gây ung thư nhóm một do chúng có liên quan đến một số bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư gan. Để giảm nguy cơ, hãy hạn chế tiêu thụ loại thực phẩm này, lựa chọn protein nạc, chưa qua chế biến như thịt gà, cá hoặc các nguồn protein có nguồn gốc thực vật.

Phô mai chế biến công nghiệp

Trong quá trình sản xuất phô mai chế biến (từ việc nghiền, gia nhiệt và nhũ hóa phô mai tự nhiên), các chất nhũ hóa chứa photpho thường được sử dụng. Nếu ăn quá nhiều, những chất này có thể tạo gánh nặng lớn cho hệ thống lọc của thận.

Đồng thời, loại thực phẩm này cũng có hàm lượng chất béo bão hòa cao. Khi tiêu thụ quá mức, chất béo bão hòa có thể làm tăng tích tụ mỡ trong gan.

Thực phẩm muối chua

Các món như dưa muối, cà muối hoặc thực phẩm ngâm mặn nói chung được xếp vào nhóm có nguy cơ cao đối với thận.

Theo National Kidney Foundation, chế độ ăn chứa nhiều natri có thể làm tăng huyết áp, đồng thời buộc thận phải hoạt động nhiều hơn để loại bỏ lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể. Ngay cả với người khỏe mạnh, thói quen ăn mặn cũng tiềm ẩn rủi ro nhất định; còn ở những người có chức năng thận suy giảm, điều này có thể khiến quá trình tổn thương tiến triển nhanh hơn.

Dưa muối được hình thành nhờ quá trình lên men lactic. Tuy nhiên, nếu quá trình muối không đảm bảo đúng cách, sản phẩm có thể chứa hàm lượng nitrit cao. Khi đi vào cơ thể, nitrit có thể chuyển hóa thành nitrosamine – hợp chất được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư, gây ảnh hưởng xấu đến gan và thận.

Thức uống buổi sáng hỗ trợ thanh lọc gan, thận một cách tự nhiên

Trà gừng chanh mật ong là sự kết hợp của ba nguyên liệu tự nhiên quen thuộc, mỗi thành phần đều mang lại những lợi ích nhất định cho gan và thận. Mark Hyman, Giám đốc Trung tâm Y học Chức năng thuộc Cleveland Clinic, cho biết cơ thể con người vốn có cơ chế tự giải độc. Tuy nhiên, trong môi trường hiện đại với nhiều tác nhân bất lợi, gan và thận cần được hỗ trợ thêm thông qua chế độ ăn uống hợp lý.

Theo ông, các loại đồ uống từ nguyên liệu tự nhiên như gừng, chanh và mật ong có thể góp phần thúc đẩy chức năng gan và giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Chanh giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, có khả năng trung hòa gốc tự do, góp phần giảm viêm và hỗ trợ gan trong quá trình đào thải độc tố. Trong khi đó, gừng nổi bật với đặc tính kháng viêm, giúp cải thiện tuần hoàn máu và hạn chế stress oxy hóa – một trong những nguyên nhân gây tổn thương tế bào gan.

Mật ong nguyên chất cung cấp enzyme cùng nhiều khoáng chất có lợi, giúp tăng cường miễn dịch và làm dịu hệ tiêu hóa, từ đó gián tiếp giảm áp lực hoạt động cho gan.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Renal Nutrition cũng cho thấy các hợp chất sinh học có trong gừng và chanh có thể góp phần cải thiện chức năng lọc của thận, đồng thời hỗ trợ giảm men gan ở những người có dấu hiệu tổn thương gan nhẹ.

Cách pha đơn giản:

- 1 lát gừng tươi thái mỏng

- 1/2 quả chanh vắt lấy nước

- 1 thìa mật ong nguyên chất

- 200 ml nước ấm (khoảng 40–50°C)

Cách làm: Hãm gừng với nước ấm trước, sau đó thêm nước chanh và mật ong. Nên tránh dùng nước quá nóng để không làm mất đi các enzyme có lợi trong mật ong.

Lưu ý: Những người có bệnh nền, đang uống thuốc, có vấn đề sức khỏe... nên tham khảo ý kiến bác sĩ và chuyên gia để đảm bảo sức khỏe.

