Đợt nắng nóng gay gắt hiện nay kéo dài đến khi nào?

Theo Thùy Linh | 13-04-2026 - 10:59 AM | Sống

Dự báo đợt nắng nóng gay gắt diện rộng trên cả nước bắt đầu dịu dần từ ngày 15-4.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12-4, hầu khắp các khu vực trên cả nước xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Nắng nóng gay gắt dự báo tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới

Riêng khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,5 độ,...; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-35%.

Ngày 13 đến 14-4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Các chuyên gia dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần từ ngày 15 đến 16-4; nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực Trung Bộ, từ ngày 17-4 có khả năng dịu dần.

Các chuyên gia cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Sai lầm khi uống nước ngày nắng nóng âm thầm phá hỏng thận: BS cảnh báo dấu hiệu thận “cầu cứu”

