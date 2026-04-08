Tin mới nhất về đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc: Bao giờ chấm dứt?

Đợt nắng nóng diện rộng bao trùm cả nước, sẽ kéo dài nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày 8-9/4, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiều nơi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C.

Nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ khoảng ngày 11/4 nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng.

Dự báo, nắng nóng ở miền Bắc có khả năng duy trì đến ngày 12-13/4, sau đó giảm dần.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Tiền phong).

Lý giải về nguyên nhân xảy ra đợt nắng nóng diện rộng trên cả nước trên tờ VnExpress, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) cho biết:

Nắng nóng tại miền Bắc và Trung chủ yếu do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn khiến không khí khô, nhiệt độ tăng nhanh trong ngày. Cao nhất ngày tại khu vực này phổ biến 36-39 độ, riêng miền Trung có nơi trên 40 độ C.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu tác động của khối không khí ổn định bao trùm, làm hạn chế sự hình thành mây, khiến trời ít mây, nắng kéo dài từ sáng đến chiều, làm nhiệt độ tăng cao.

Do nguyên nhân khác nhau nên mức độ nắng nóng giữa các miền cũng khác biệt. Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ và Trung Bộ mang tính khô, gay gắt, còn ở Nam Bộ thì kéo dài, nhưng nhiệt độ cao nhất chỉ dao động 35-37 độ C.

Mùa hè năm 2026 có thể xuất hiện kỷ lục nắng nóng

Hiện nay, nhiều khu vực đang ghi nhận nắng nóng gay gắt, thậm chí có nơi trên 40°C dù mới đầu mùa. Báo VTV dẫn lời ông Hưởng cho biết, nhiệt cao trên 40 độ chưa phải là mức nhiệt kỷ lục nhưng cũng có thể nói là không phổ biến vào thời điểm đầu tháng 4.

Những năm gần đây, năm 2023 và 2024, dù vẫn ghi nhận nắng nóng trên 40 độ, nhưng chủ yếu tập trung vào nửa cuối tháng 4. Nắng nóng gay gắt đến sớm ngay từ đầu tháng như năm nay cho thấy khả năng 2026 sẽ là năm có số ngày nắng nóng ở mức cao.

Chưa kể, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cùng với hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện vào giai đoạn cuối năm thì các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ, khiến các giá trị nhiệt độ cực đại ngày càng dễ vượt ngưỡng lịch sử.