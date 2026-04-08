Sinh vật bí ẩn phá nát vườn chuối suốt 2 tuần: 60 người truy tìm khi camera nhiệt ghi lại bóng dáng lạ

Sinh vật bí ẩn liên tiếp tàn phá vườn chuối

Cuối tháng 3/2026, tại thôn Ban Non Saensuk, xã Sa Wan Phraya, huyện Khon Buri, tỉnh Nakhon Ratchasima của Thái Lan, câu chuyện về một sinh vật bí ẩn liên tiếp phá hoại cây trồng đã khiến cả khu vực rơi vào trạng thái cảnh giác. Theo báo Thái Khaosod, chỉ trong khoảng hai tuần, hàng chục cây chuối bị cào xé đến gãy đôi, nhiều cây sầu riêng cũng xuất hiện những vết cào lớn bất thường. Đáng nói, vụ việc không dừng lại ở đó khi mới đây thêm 7 cây chuối trong vườn của một hộ dân tiếp tục bị phá theo cách tương tự.

Một sinh vật bí ẩn liên tiếp phá hoại cây trồng đã khiến cả khu vực rơi vào trạng thái cảnh giác. (Ảnh: Amarintv)

Điều khiến người dân lo lắng hơn là khu vực xảy ra vụ việc nằm cách ranh giới Vườn quốc gia Thap Lan hơn 20 km. Với nhiều hộ làm nông, đây vốn là thời điểm phải tranh thủ ra đồng, ra vườn vào ban đêm để tưới tiêu vì thời tiết ban ngày quá oi nóng. Sự xuất hiện của một "kẻ phá hoại" chưa rõ danh tính khiến sinh hoạt thường ngày của họ bị đảo lộn. Theo Khaosod, nỗi bất an lớn nhất không chỉ là thiệt hại cây trồng, mà còn là nguy cơ chạm mặt con vật này trong lúc làm việc giữa đêm.

Hơn 60 người truy tìm, drone nhiệt ghi lại chuyển động bất thường

Trước diễn biến bất thường, ngày 30/3, ông Prayoon Thongbon, lãnh đạo địa phương tại xã Sa Wan Phraya, đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức một cuộc truy tìm quy mô lớn. Theo Khaosod, hơn 50 người từ chính quyền và lực lượng phòng chống thiên tai địa phương, cùng hơn 10 cán bộ của Vườn quốc gia Thap Lan, đã được huy động để rà soát khu vực nghi vấn.

Lãnh đạo địa phương tại xã Sa Wan Phraya, đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức một cuộc truy tìm quy mô lớn. (Ảnh: Khaosod)

Chi tiết gây chú ý nhất trong đợt truy tìm là việc lực lượng chức năng sử dụng máy bay không người lái tích hợp camera ảnh nhiệt. Thiết bị này đã ghi nhận một chuyển động lạ gần khu vực vườn chuối vừa bị phá. Theo mô tả trên báo Thái, sinh vật xuất hiện có hình dáng giống loài mèo, nhưng lớn hơn mèo nhà nhiều lần, di chuyển rất nhanh, leo trèo linh hoạt và được ước tính nặng khoảng 30-50 kg. Chính hình ảnh này càng khiến câu chuyện trở nên bí ẩn hơn, bởi nó không hoàn toàn trùng khớp với những suy đoán ban đầu của người dân.

Hơn 60 người tham gia truy tìm sinh vật bí ẩn này. (Ảnh: Amarintv)

Tuy nhiên, mọi nỗ lực tiếp cận đều không thành công. Con vật nhanh chóng khuất khỏi tầm quan sát, không để lại dấu vết rõ ràng. Thời tiết khô nóng kéo dài cũng khiến công tác truy vết gặp khó, bởi nền đất cứng và khô, gần như không lưu lại dấu chân. Khaosod cho biết dù huy động hơn 60 người tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn không phát hiện được nơi ẩn náu hay bất kỳ manh mối chắc chắn nào về sinh vật này.

Giống mèo lớn hay dấu vết của gấu, đến nay vẫn chưa có câu trả lời

Điều khiến vụ việc càng gây tò mò là những dấu hiệu thu được tại hiện trường lại chưa dẫn tới một kết luận thống nhất. Hình ảnh từ drone nhiệt khiến nhiều người nghĩ tới một loài thú họ mèo cỡ lớn. Thế nhưng, theo thông tin từ Khaosod, các dấu vết từng phát hiện trước đó lại có đặc điểm và kiểu phá hoại khá giống động vật họ gấu. Nói cách khác, đến nay nhà chức trách vẫn chưa thể khẳng định con vật xuất hiện trong camera nhiệt có phải chính là "thủ phạm" đã phá hàng loạt cây chuối và để lại vết cào trên cây sầu riêng hay không.

Sự mơ hồ này khiến câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên truyền thông Thái Lan. Một bên là những hình ảnh gợi liên tưởng tới "mèo lớn", bên còn lại là các dấu hiệu hiện trường nghiêng về một loài thú khỏe, có móng vuốt mạnh, thậm chí giống gấu. Trong bối cảnh chưa có chứng cứ trực tiếp, giới chức địa phương vẫn giữ thái độ thận trọng, tránh vội vàng chốt danh tính con vật.

Hình ảnh từ drone nhiệt khiến nhiều người nghĩ tới một loài thú họ mèo cỡ lớn. (Ảnh: Khaosod)

Theo kế hoạch được báo Thái đăng tải, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục theo dõi khu vực vào ban đêm, thời điểm sinh vật này có khả năng xuất hiện trở lại. Drone ảnh nhiệt vẫn sẽ là công cụ chủ lực trong quá trình giám sát. Việc truy tìm, theo chính quyền địa phương, không chỉ nhằm bảo vệ tài sản và sự an toàn của người dân, mà còn để đảm bảo xử lý đúng quy trình nếu đây thực sự là một loài động vật hoang dã đi lạc ra khu dân cư.

Cho tới lúc này, "sinh vật bí ẩn" vẫn chưa lộ diện rõ ràng. Nhưng với người dân Ban Non Saensuk, điều đáng sợ nhất có lẽ không nằm ở những cây chuối bị xé toạc, mà ở cảm giác rằng đâu đó trong bóng tối, vẫn còn một con vật lạ đang âm thầm quay lại.