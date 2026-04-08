Quy định mới: Tất cả chủ xe máy cần nắm rõ

Theo Duy Anh | 08-04-2026 - 15:14 PM | Sống

Theo Quyết nghị vừa ban hành, việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2027 đối với TP Hà Nội và TP HCM.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2026 quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, cụ thể như sau:

Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Quyết định nêu rõ, xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008, áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm 2016, áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026, áp dụng Mức 3 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/ 2026, áp dụng Mức 4 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016, áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027, áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2027, áp dụng Mức 4 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Theo Thông tư số 92/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ bao gồm 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số Hydrocacbon (HC), Cacbon Monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số CO, HC trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức tham gia giao thông đường bộ được quy định trong bảng sau đây:

Quyết định cũng quy định từ ngày 1/1/2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên.

Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào “vùng phát thải thấp” của TP Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội.

Tin cực vui: Từ nay đến 30/6, miễn phí hàng loạt khoản phí giao thông

Chi tiết đề xuất việc hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Nghỉ liền mạch 5 ngày hay "kịch trần" 9 ngày?

Loại nước "phá gan" không kém rượu bia, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ lên 60%, nhiều người Việt uống mỗi ngày

Cuộc sống rực rỡ của chàng trai bại não đảo Phú Quý

Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình bật điều hòa cả ngày

Cảnh báo đặc biệt tới các chủ phương tiện giao thông có đặc điểm sau: Người dân cần chú ý

