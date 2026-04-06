Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mới nhất về thời điểm chấm dứt đợt nắng nóng ở Bắc Bộ

Theo Duy Anh | 06-04-2026 - 17:40 PM | Sống

Theo dự báo, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nắng nóng gay gắt trong suốt tuần này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (6/4), nhiều khu vực đã xuất hiện nắng nóng, có nơi gay gắt như: phía Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông khu vực Quảng Ngãi – Đắk Lắk nhiệt độ 35–38 độ C, có nơi trên 39 độ C (Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận gần 40 độ C).

Dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng nắng nóng đến khoảng ngày 12/4. Các nơi khác khả năng kéo dài đến ngày 16/4.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/4

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 24-39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 21-36 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nhân Lê Đắc Lâm kể chuyện học Harvard, Johns Hopkins và quyết định đầu tư 2.000 tỷ tạo mũi nhọn cho ngôi trường "di sản gia đình"

Doanh nhân Lê Đắc Lâm kể chuyện học Harvard, Johns Hopkins và quyết định đầu tư 2.000 tỷ tạo mũi nhọn cho ngôi trường “di sản gia đình” Nổi bật

Sắp vào mùa nắng nóng, Điện lực Hà Nội có thông báo quan trọng

Sắp vào mùa nắng nóng, Điện lực Hà Nội có thông báo quan trọng Nổi bật

Tại sao nồi cơm điện không nên giữ ấm quá 4 tiếng?

Tại sao nồi cơm điện không nên giữ ấm quá 4 tiếng?

17:40 , 06/04/2026
Cơ quan thuế nói gì về việc cố tình không ghi nội dung chuyển khoản để né thuế?

Cơ quan thuế nói gì về việc cố tình không ghi nội dung chuyển khoản để né thuế?

17:30 , 06/04/2026
Bác sĩ Việt cứu hành khách nước ngoài ngất xỉu trên máy bay ở độ cao hơn 10.000m

Bác sĩ Việt cứu hành khách nước ngoài ngất xỉu trên máy bay ở độ cao hơn 10.000m

17:26 , 06/04/2026
Một nút bấm trên máy giặt khiến tiền điện tăng đáng kể: Nhiều người dùng không hề hay biết

Một nút bấm trên máy giặt khiến tiền điện tăng đáng kể: Nhiều người dùng không hề hay biết

17:11 , 06/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên