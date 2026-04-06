Tin mới nhất về thời điểm chấm dứt đợt nắng nóng ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (6/4), nhiều khu vực đã xuất hiện nắng nóng, có nơi gay gắt như: phía Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông khu vực Quảng Ngãi – Đắk Lắk nhiệt độ 35–38 độ C, có nơi trên 39 độ C (Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận gần 40 độ C).

Dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng nắng nóng đến khoảng ngày 12/4. Các nơi khác khả năng kéo dài đến ngày 16/4.

Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài suốt cả tuần ở khu vực Bắc Bộ (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/4

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 24-39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 21-36 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.