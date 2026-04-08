Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình bật điều hòa cả ngày

Hiện nay, máy nén của điều hòa được thiết kế với độ bền khá cao, có thể hoạt động trong hàng chục nghìn giờ. Điều này đồng nghĩa, nếu vận hành liên tục 24/24, thiết bị cũng phải mất hơn hai năm mới chạm tới ngưỡng giới hạn. Vì vậy, xét về lý thuyết, điều hòa hoàn toàn có thể chạy liên tục cả ngày lẫn đêm.

Tuy nhiên, việc duy trì trạng thái này lâu dài lại kéo theo nhiều ảnh hưởng không mong muốn như tăng tiêu thụ điện năng, làm giảm tuổi thọ tổng thể của máy và tác động không tốt đến cơ thể người dùng.

Tác động đến sức khỏe

Không gian sử dụng điều hòa thường phải đóng kín để giữ nhiệt, dẫn đến tình trạng thiếu lưu thông không khí. Ở lâu trong môi trường như vậy dễ gây cảm giác bí bách, ngột ngạt. Bên cạnh đó, quá trình làm lạnh cũng đồng thời hút ẩm, khiến không khí trở nên khô hơn. Điều này có thể khiến da mất độ ẩm, xuất hiện cảm giác khô căng, cổ họng rát hoặc thậm chí gây chảy máu cam ở một số người.

Ngoài ra, việc ở lâu trong phòng lạnh còn khiến cơ thể khó thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ khi ra ngoài trời. Sự chênh lệch này có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu, nghẹt mũi hoặc mệt mỏi.

Ảnh hưởng đến độ bền thiết bị

Dù máy nén có khả năng hoạt động bền bỉ, nhưng điều hòa còn bao gồm nhiều bộ phận khác với mức chịu tải khác nhau. Chẳng hạn, động cơ quạt của dàn nóng thường chỉ chịu được nhiệt độ khoảng 50°C. Trong bối cảnh thời tiết ngoài trời có thể lên gần 40°C, việc vận hành liên tục trong thời gian dài dễ khiến thiết bị bị quá nhiệt, từ đó làm giảm tuổi thọ.

Gia tăng chi phí điện năng

Điều hòa vốn là thiết bị tiêu thụ điện lớn trong gia đình, đặc biệt vào mùa nắng nóng. Thời gian sử dụng càng dài thì lượng điện tiêu hao càng tăng. Nếu chỉ dùng ở mức vừa phải, chi phí có thể dao động khoảng 500.000 - 700.000 đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, khi bật liên tục 24/24, hóa đơn tiền điện hoàn toàn có thể tăng lên mức 3 - 5 triệu đồng, tạo áp lực đáng kể cho ngân sách gia đình.

4 cách giúp điều hòa hoạt động bền hơn và tiết kiệm điện

Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp

Mức nhiệt càng thấp, điều hòa càng tiêu tốn nhiều điện năng. Trung bình, mỗi khi tăng thêm 1°C có thể giúp giảm khoảng 10% lượng điện tiêu thụ. Vì vậy, không nên cài đặt nhiệt độ quá thấp như 16–20°C vì vừa tốn điện, vừa dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mức chênh lệch hợp lý giữa nhiệt độ trong phòng và ngoài trời nên duy trì khoảng 5–10°C để đảm bảo hiệu quả làm mát mà vẫn tiết kiệm.

Hạn chế bật/tắt liên tục

Nhiều người nghĩ rằng tắt điều hòa khi phòng đã mát rồi bật lại sau sẽ tiết kiệm điện. Tuy nhiên, thực tế khi khởi động, thiết bị tiêu thụ điện năng cao hơn nhiều lần so với lúc vận hành ổn định. Việc bật tắt liên tục không chỉ khiến điện năng tiêu hao nhiều hơn mà còn gây áp lực lên máy nén, từ đó làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

Vệ sinh định kỳ

Bên trong điều hòa có các tấm lọc không khí, nơi dễ tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn sau thời gian sử dụng. Nếu không được làm sạch thường xuyên, lưới lọc sẽ bị tắc, khiến luồng khí lạnh lưu thông kém và buộc máy phải hoạt động nhiều hơn để đạt hiệu quả làm mát. Điều này không chỉ làm tăng điện năng tiêu thụ mà còn ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phòng. Do đó, việc vệ sinh định kỳ là rất cần thiết.

Tăng độ ẩm cho không gian

Quá trình làm lạnh thường khiến không khí trong phòng trở nên khô. Đặt một chậu nước nhỏ trong phòng có thể giúp cải thiện độ ẩm, giảm cảm giác khô da, khô họng. Bên cạnh đó, nên mở cửa phòng hoặc cửa sổ vào những thời điểm thích hợp để không khí được lưu thông, tránh tình trạng thiếu oxy khi ở lâu trong không gian kín.

