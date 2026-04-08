Cuộc sống rực rỡ của chàng trai bại não đảo Phú Quý

Giữa nhịp sống bình yên của đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), vùng đất của biển xanh và nắng gió, chàng trai 19 tuổi Lâm Gia Bảo mỗi ngày rong ruổi trên chiếc xe điện ba bánh, tay cầm xấp vé số trong hành trình mưu sinh vất vả nhưng vui vẻ. Cử động khó khăn, giọng nói không tròn vành rõ chữ, những điều đó không làm mờ đi nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt.

Ít ai biết rằng, phía sau nụ cười nhẹ tênh ấy là hành trình nhiều năm cắn răng vượt qua nghịch cảnh của một người sinh ra với chứng bại não bẩm sinh, từng không thể đi lại, bị giới hạn bởi ánh nhìn của những người xung quanh. Trong những ngày cư dân mạng hỏi nhau "Nếu đời này không rực rỡ thì sao?", chàng trai bước vào tuổi người lớn chưa lâu này đã sống rực rỡ theo cách bình dị nhất, không phải bằng thành tựu lớn lao đo được bằng tiền bạc hay vị trí xã hội, mà bằng nghị lực và năng lượng sống, trở thành nhà sáng tạo nội dung được yêu mến trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng nói rằng câu chuyện của Lâm Gia Bảo không chỉ khiến họ xúc động, mà còn là lời nhắc nhở rằng có thể số phận không công bằng ở điểm xuất phát, nhưng cách ta sống sẽ quyết định điểm đến.

Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, Gia Bảo đã mắc chứng bại não.

5 tuổi biết đi, cả nhà mổ lợn ăn mừng

Hồi Bảo mới chào đời, cha mẹ cậu gần như sống trong bệnh viện. Chứng bại não khiến nửa người bên phải của cậu bé, không chỉ sức khỏe tổng thể Bảo yếu mà tay chân còn khó điều khiển. Bảo được cha mẹ bế đi khắp nơi chữa trị, hy vọng tìm được phép màu, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và những cái lắc đầu. Khi Bảo biết nói thì nói chuyện cũng là việc khó khăn, vất vả đối với cậu bé.

"Bác sỹ từng nói với gia đình rằng nếu may mắn, đến năm 5 tuổi mình mới có thể tự đứng lên. Những năm đầu đời, mình chỉ có thể ngồi một chỗ hoặc di chuyển bằng cách lết trên nền nhà. Tuổi thơ của mình không có những trò chơi chạy nhảy, chỉ có các buổi tập vật lý trị liệu và ánh mắt lo lắng của cha mẹ", chàng trai 19 tuổi tâm sự.

Lăm lên 5 tuổi, Bảo lần đầu tiên vịn vào tường, run rẩy đứng dậy. Cậu bé liên tục ngã xuống khi tập đi, nhiều lần dập đầu, thậm chí vỡ trán. Đau đớn là thật, nhưng niềm vui còn lớn hơn. Cha mẹ bật khóc. Cả gia đình làm thịt con lợn để ăn mừng, không phải vì thành tích lớn lao nào, mà vì con trai họ đã tự đứng được trên đôi chân của mình. Khoảnh khắc ấy, với Bảo, đến tận bây giờ vẫn là ký ức không thể quên, đau đớn xen lẫn hạnh phúc vỡ òa.

10 tuổi vẫn mù chữ, 17 tuổi là nhà sáng tạo nội dung

Bảo từng đến trường, nhưng môi trường học tập đại trà khi ấy chưa phù hợp với học sinh đặc biệt nên cậu bé phải xin nghỉ vào năm lớp 2. Nhiều năm sau đó, Bảo vẫn chưa biết mặt chữ.

Bước ngoặt đến vào mùa hè năm 2017, khi Bảo 10 tuổi, một cô giáo từng dạy Gia Bảo hồi mẫu giáo mở lớp nhỏ tại nhà. Bảo xin theo học, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cậu bé đã học đọc, học viết và nhận biết toàn bộ bảng chữ cái, cánh cửa thế giới từ đó mở ra.

Gia Bảo chia sẻ: "Biết chữ đồng nghĩa với việc mình có thể tự học. Theo thời gian, mình dành dụm từng đồng tiền trợ cấp xã hội trong nhiều tháng để mua chiếc điện thoại đầu tiên, tài sản quý giá nhất thời điểm ấy. Từ chiếc điện thoại nhỏ, một thế giới mới hiện ra".

Bảo tự mày mò học mọi thứ trên internet như sửa chữa điện tử, công nghệ, chụp ảnh, chỉnh ảnh, quay và dựng video, thậm chí học chơi nhạc trên điện thoại. Không trường lớp, không giáo trình, chỉ có sự kiên trì và tò mò, Bảo nhận ra một điều quan trọng là trí tuệ không bị giới hạn bởi cơ thể. Những ánh nhìn dò xét từng khiến cậu tự ti dần trở nên không quan trọng nữa.

Tháng 12/2020, khi 13 tuổi, cậu bé bắt đầu suy nghĩ về tương lai. “Vì sao mình không tự kiếm tiền để lo cho bản thân? C âu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu. Ban đầu, khi cha mẹ gợi ý đi bán vé số, mình từ chối ngay. Không phải vì công việc nặng nhọc, mà vì sợ ánh nhìn của người khác, sợ bị thương hại, sợ bị đánh giá, sợ mình khác biệt. Nhưng khao khát độc lập cuối cùng đã chiến thắng" , Bảo chia sẻ.

Những ngày đầu, Bảo bán khoảng 50 tờ vé số mỗi ngày. Cha mẹ chở đến nơi đông người rồi để Bảo tự đi bộ bán. Khi bán xong, Bảo gọi điện để được đón về. Từng bước một, cậu thiếu niên quen dần với công việc. Số lượng vé bán được tăng lên 100, rồi 150 và hiện tại là khoảng 200 tờ mỗi ngày. Bảo nhận ra một chân lý giản dị: Lao động chân chính thì không việc gì phải xấu hổ.

Nhờ công việc ấy, Bảo tự mua cho mình chiếc xe điện ba bánh để di chuyển dễ dàng hơn, sau đó thì mua máy quay, micro, điện thoại và máy tính, những công cụ phục vụ giấc mơ sáng tạo nội dung.

Ở tuổi 19, Bảo đã tự lập tài chính. Một ngày làm việc của chàng trai bắt đầu bằng việc bán vé số, kết thúc bằng những giờ chỉnh sửa video trong góc làm việc nhỏ tại nhà vào ban đêm.

Gia Bảo bắt đầu đăng tải video cuộc sống hàng ngày lên Facebook, TikTok và YouTube từ lúc gần 17 tuổi. Không kịch bản cầu kỳ, không hiệu ứng phức tạp, tác phẩm của cậu chỉ là những lát cắt đời thường như một buổi sáng đi bán vé số, ly cà phê sau giờ làm, hay khoảnh khắc ngồi chỉnh video trong căn phòng nhỏ.

Video đầu tiên của Bảo chỉ đơn giản ghi lại một ngày bình thường khi bán vé số về nhà với tiêu đề rất mộc mạc: "Một buổi sáng sau khi Bảo bán vé số về Bảo sẽ làm gì và như thế nào?", nhưng chính sự chân thật ấy lại khiến nhiều người xúc động.

Bảo chia sẻ: "Mình làm video không phải để nổi tiếng, mà để truyền đi năng lượng tích cực, đặc biệt dành cho những người đang cảm thấy bế tắc hoặc tự ti giống mình trước đây. Với mình, một cuộc đời rực rỡ không nằm ở việc sinh ra hoàn hảo hay giàu có. Rực rỡ là khi con người dám cầm những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của cuộc đời và tự tay ghép chúng thành bức tranh đẹp nhất có thể".

Hạnh phúc với Gia Bảo không phải điều gì lớn lao. Đó là buổi sáng chạy xe ba bánh đi làm, là lúc ngồi nhâm nhi ly cà phê và nghĩ về ý tưởng video mới, là cảm giác vững tin vì tự lo được cho mình.

Trong khi cuộc sống hiện đại có xu hướng luôn thúc ép người trẻ phải thành công nhanh chóng, câu chuyện của Bảo mang đến một định nghĩa khác về thành công và cuộc đời rực rỡ: Sống bình yên và không đầu hàng số phận. Bảo tin rằng cuộc sống rất công bằng theo cách riêng của nó. Nếu con người không bỏ cuộc, ánh sáng luôn tồn tại ở cuối con đường.

Câu chuyện của chàng trai bại não trên đảo Phú Quý lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội không phải bằng cảm xúc thương xót mà bởi năng lượng sống tích cực hiếm thấy có thể giúp cả những người vốn may mắn, thuận lợi hơn cậu cũng thấy mình mạnh mẽ và an nhiên hơn.