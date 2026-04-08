Nắng nóng đầu mùa: Những nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý sức khỏe

Nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C

Dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho thấy khu vực Trung Bộ đang là “tâm điểm” của đợt nắng nóng khi nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C. Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 36 - 39°C, trong khi Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ dao động 34 - 37°C. Ở phía Nam, nhiệt độ cũng duy trì ở mức cao, khoảng 35 - 37°C.

Các chuyên gia nhận định năm 2026 có thể ghi nhận nhiều đợt nắng nóng cực đoan hơn, với tần suất và cường độ đều gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu.

Nắng nóng gay gắt, cơ thể dễ “quá tải”

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải hoạt động liên tục để điều hòa thân nhiệt thông qua việc tiết mồ hôi. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc với nắng nóng trong thời gian dài, cơ thể có thể rơi vào trạng thái mất nước, kiệt sức hoặc sốc nhiệt.

Độ ẩm thấp kết hợp nền nhiệt cao còn khiến cảm giác nóng bức trở nên khắc nghiệt hơn, làm tăng áp lực lên hệ tim mạch và hô hấp.

Những nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý

Người cao tuổi

Đây là nhóm có khả năng điều hòa thân nhiệt kém hơn người trẻ. Nắng nóng có thể làm tăng nguy cơ say nắng, tụt huyết áp hoặc đột quỵ. Người cao tuổi nên hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm và cần uống nước đều đặn trong ngày.

Trẻ nhỏ

Cơ thể trẻ chưa hoàn thiện nên dễ bị mất nước nhanh và khó thích nghi với nhiệt độ cao. Việc vui chơi ngoài trời trong thời tiết nắng gắt có thể khiến trẻ nhanh chóng mệt mỏi, thậm chí gặp tình trạng sốc nhiệt.

Người lao động ngoài trời

Những người làm việc liên tục dưới nắng như công nhân, shipper, thợ xây… là nhóm có nguy cơ cao nhất. Việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái kiệt sức nếu không được nghỉ ngơi và bổ sung nước hợp lý.

Người có bệnh nền

Những người mắc bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường… cần đặc biệt thận trọng. Nắng nóng có thể khiến bệnh diễn biến xấu hơn, làm tăng nguy cơ biến chứng nếu không được theo dõi và kiểm soát tốt.

Người cao tuổi thuộc nhóm cần đặc biệt lưu ý về sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng.

Theo tài liệu của Bộ Y tế ban hành về cách chăm sóc sức khỏe trong thời tiết nắng nóng, các vấn đề do nắng nóng thường tiến triển theo mức độ:

Mức độ nhẹ:

Mệt mỏi, khát nước Chóng mặt, hoa mắt Tim đập nhanh, thở nhanh Chuột rút, hồi hộp

Mức độ nặng:

Đau đầu dữ dội Khó thở tăng dần Buồn nôn hoặc nôn Yếu hoặc liệt một bên cơ thể Co giật, ngất xỉu, hôn mê Trụy tim mạch (tụt huyết áp, tim đập nhanh)

Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng nặng có thể đe dọa tính mạng.

Làm gì để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng?

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động điều chỉnh sinh hoạt để thích nghi với thời tiết:

Uống đủ nước mỗi ngày, không đợi đến khi khát Hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11h đến 16h Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, sử dụng mũ và kính chống nắng Bổ sung rau xanh, trái cây để tăng cường sức đề kháng Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột khi sử dụng điều hòa

Đặc biệt với những người làm việc trong môi trường nhiệt độ cao cần:

Sắp xếp thời gian làm việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn Sau mỗi 45–60 phút làm việc nên nghỉ 15–20 phút ở nơi mát Che chắn cơ thể, đặc biệt vùng cổ và vai Sử dụng đồ bảo hộ: mũ, kính, quần áo chống nắng Uống nước thường xuyên, bổ sung điện giải nếu ra nhiều mồ hôi Tránh sử dụng đồ uống có cồn Cải thiện môi trường làm việc: che nắng, thông gió, làm mát bằng phun sương hoặc quạt

Bên cạnh đó, việc theo dõi thường xuyên các bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia sẽ giúp mỗi người chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình.

Nắng nóng còn kéo dài

Các chuyên gia nhận định, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của mùa nắng nóng năm nay. Trong những tháng tới, đặc biệt từ tháng 5 đến tháng 8, tình trạng nắng nóng có thể còn gay gắt hơn. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao ý thức phòng tránh và bảo vệ sức khỏe không chỉ là khuyến cáo, mà phải trở thành yêu cầu thiết yếu đối với mỗi người dân.