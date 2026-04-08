Đột quỵ ở người trẻ đang gia tăng báo động: Làm được 7 điều này, giảm đáng kể nguy cơ

Khi nhắc đến đột quỵ, nhiều người vẫn nghĩ đây là căn bệnh của tuổi già. Thế nhưng, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thực tế đáng lo ngại là tình trạng này đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở nhóm người trẻ từ 18-50 tuổi, thậm chí trở thành vấn đề sức khỏe mang tính báo động trên phạm vi toàn cầu.

Tại Việt Nam, đột quỵ không còn là câu chuyện xa lạ khi mỗi năm ghi nhận hơn 200.000 ca, trong đó có không ít người đang ở độ tuổi lao động, tuổi đời còn khá trẻ, báo Tuổi Trẻ thông tin. Điều này cũng đặt ra một câu hỏi cấp thiết: người trẻ cần làm gì ngay từ bây giờ để giảm nguy cơ trước khi quá muộn.

7 điều nên làm để giảm nguy cơ đột quỵ

Phòng đột quỵ ở người trẻ không phải chờ đến khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường mới bắt đầu. Trả lời trên EatingWell, các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nhiều trường hợp đột quỵ hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu điều chỉnh sớm lối sống, từ vận động, ăn uống đến kiểm soát căng thẳng. Cụ thể:

1. Duy trì vận động đều đặn

Tập thể dục đều đặn giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Một trong những việc quan trọng nhất là giữ cơ thể không rơi vào trạng thái ít vận động. Bác sĩ tim mạch Srihari S. Naidu, Giáo sư y khoa tại Trường Cao đẳng Y khoa New York (Mỹ), cho biết: “Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ lớn của đột quỵ, trong khi việc duy trì vận động giúp huyết áp ổn định hơn và hỗ trợ sức khỏe mạch máu”.

Theo khuyến nghị, mỗi người nên hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động thể lực cường độ vừa mỗi tuần, hoặc 75 phút vận động mạnh. Không nhất thiết phải tập quá nặng, chỉ cần duy trì thói quen đi bộ ngắn, leo cầu thang hay tăng vận động hằng ngày cũng đã có ích.

2. Giảm bớt muối trong bữa ăn hằng ngày

Muối là yếu tố dễ bị bỏ qua nhưng lại liên quan chặt chẽ đến nguy cơ đột quỵ vì có thể làm tăng huyết áp. Điều đáng nói là phần lớn lượng natri con người hấp thụ không đến từ lọ muối trong bếp, mà đến từ thực phẩm đóng gói sẵn, đồ ăn chế biến và các món gọi ngoài hàng.

3. Nói không với thuốc lá

Không hút thuốc lá.

Thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi mà còn trực tiếp làm tổn thương thành mạch máu. Theo bác sĩ Naidu, thuốc lá khiến mạch máu dễ hình thành mảng bám cholesterol và tắc nghẽn hơn, từ đó làm giảm lưu lượng máu lên não - một cơ chế quan trọng dẫn tới đột quỵ. Với người trẻ, đây là yếu tố nguy cơ đặc biệt đáng lưu ý vì nhiều người vẫn chủ quan cho rằng hút thuốc vài năm chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Ăn nhiều chất xơ hơn

Các nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều chất xơ hơn có nguy cơ đột quỵ thấp hơn. Lý do là chất xơ giúp cải thiện nhiều yếu tố có liên quan tới đột quỵ như huyết áp, cholesterol và độ nhạy insulin.

5. Ăn cá béo ít nhất 2 lần/tuần

Một số loại cá béo.

Các chuyên gia cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của omega-3 trong bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. DHA và EPA - hai dạng omega-3 chuỗi dài có nhiều trong các loại cá béo - mang lại lợi ích rõ rệt cho hệ tim mạch. Một phân tích tổng hợp 29 nghiên cứu cho thấy nhóm có mức hấp thụ EPA cao nhất giảm 17% nguy cơ đột quỵ, còn nhóm có mức tiêu thụ DHA cao nhất giảm 12% nguy cơ.

Những loại cá béo điển hình gồm cá hồi, cá thu, cá cơm, cá mòi và cá trích.

6. Uống rượu bia có chừng mực

Nhiều người trẻ có thói quen coi rượu bia là một phần của giao tiếp, tiệc tùng hoặc giải tỏa áp lực, nhưng đây cũng là điều cần kiểm soát. Theo các chuyên gia, uống quá nhiều rượu có thể làm tăng nguy cơ ngưng thở khi ngủ, rối loạn nhịp tim - đặc biệt là rung nhĩ. Tình trạng này khiến máu dễ ứ đọng, hình thành cục máu đông rồi di chuyển lên não, gây đột quỵ.

7. Kiểm soát căng thẳng kéo dài

Căng thẳng mạn tính là yếu tố âm thầm nhưng không thể xem nhẹ. Khi stress kéo dài, tim phải hoạt động nặng nề hơn, kéo theo nguy cơ tăng huyết áp, tăng đường huyết và rối loạn mỡ máu. Đây đều là những yếu tố liên quan tới đột quỵ.

Các chuyên gia khuyến nghị nên chủ động tìm cách giải tỏa áp lực như thiền, hít thở sâu, tập yoga, duy trì sở thích cá nhân hoặc tìm đến chuyên gia tâm lý khi cần.

Lam Chi