Nhiều trường ĐH điều chỉnh phương thức xét tuyển

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận thêm nhiều trường điều chỉnh phương thức xét tuyển, trong đó dừng tuyển thẳng thí sinh đạt giải cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia

Việc không ít trường đại học (ĐH) thông báo dừng xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải thi khoa học, kỹ thuật quốc gia được đưa ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến nghi vấn về tính trung thực của các đề án đoạt giải.

Bổ sung tiêu chí chặt chẽ hơn

Năm nay, ngay sau khi công bố kết quả, một giải nhất của 2 học sinh tỉnh Ninh Bình đã bị tố đạo văn. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho hay đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo và các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh. Nếu phát hiện có vi phạm, Bộ GD-ĐT và Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định. Năm ngoái, một giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia cũng đã bị hủy kết quả do liên quan đến tính trung thực trong nghiên cứu khoa học.

Theo hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2026, các trường thuộc khối công an không còn tuyển thẳng thí sinh đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế như trước. Thay vào đó, Bộ Công an bổ sung tiêu chí theo hướng chọn lọc chặt chẽ hơn. Cụ thể, thí sinh thuộc đội tuyển quốc gia tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc tế theo quy định của Bộ GD-ĐT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức, có thể được xét tuyển vào Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh hoặc các ngành công nghệ thông tin, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân.

Tuy nhiên, các thí sinh này vẫn phải tham gia bài thi đánh giá của Bộ Công an và bảo đảm ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định. Bộ Công an cho rằng những điều chỉnh về phương án tuyển sinh năm nay chủ yếu tập trung vào việc tối ưu hóa các quy định để tương thích hoàn toàn với quy chế của Bộ GD-ĐT cũng như bám sát yêu cầu thực tiễn trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới.

Trước đó, Trường ĐH Ngoại thương cũng đã công bố dừng tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Lý giải cho quyết định này, đại diện Trường ĐH Ngoại thương cho rằng đặc thù của các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật là hình thức dự thi theo nhóm, trong khi xét tuyển đại học cần đánh giá năng lực cá nhân gắn với các tổ hợp môn cụ thể. Vì vậy, nhà trường không tuyển thẳng riêng đối với thí sinh đoạt giải cuộc thi này, nhưng vẫn ghi nhận thành tích thông qua cơ chế cộng điểm trong các phương thức xét tuyển khác, bảo đảm tính công bằng và minh bạch.

Tương tự, năm 2025, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội đã áp dụng xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức, cử tham gia. Nhưng năm 2026, trường cho biết chỉ xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; không còn xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật.

Siết điều kiện dự tuyển

Năm 2026, Trường ĐH Hà Nội sẽ tính điểm chuẩn bằng cách nhân đôi điểm toán hoặc văn đối với một số ngành. Đây là năm đầu tiên điểm toán hoặc văn được nhân đôi thay vì chỉ nhân đôi môn tiếng Anh như mọi năm. Tổng điểm 3 môn thi sau khi nhân hệ số (tối đa 50 điểm) sẽ được quy đổi về thang điểm 40. Điểm sàn xét tuyển là 22/40. Theo phương án tuyển sinh của trường, trong số 14 tổ hợp được sử dụng, có 3 tổ hợp mới là D10 (toán, địa lý, tiếng Anh), D14 (ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh), D15 (ngữ văn, địa lý, tiếng Anh), nhưng chỉ áp dụng với một số ngành. Trường dự kiến tuyển 3.705 sinh viên cho 30 ngành học, tăng 285 so với năm ngoái. Hai ngành mới là ngôn ngữ Anh - thương mại và quan hệ quốc tế.

Học viện Ngân hàng cho biết không còn bỏ xét học bạ độc lập như dự kiến hồi tháng 1, song thí sinh phải bảo đảm điều kiện đạt từ 16 điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp. Với xét tuyển kết hợp, trường kết hợp học bạ với các chứng chỉ quốc tế như IELTS từ 5.5, TOEFL iBT từ 46, SAT 1.200, ACT 26, chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5 trở lên. Ngoài ra, thí sinh có thể xét kết hợp học bạ với điểm thi đánh giá năng lực HSA của ĐHQG Hà Nội (đạt 85 điểm trở lên) hoặc điểm thi V-SAT (300 điểm trở lên). Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Học viện Ngân hàng có quy định cụ thể về quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn tiếng Anh.

Theo quy chế tuyển sinh mới của ĐHQG Hà Nội, trường sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển (không tính xét tuyển thẳng), gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT; kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức; các chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, ACT; và các phương thức kết hợp khác. Việc quy đổi điểm giữa các phương thức được làm rõ hơn, đồng thời tổng điểm cộng không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển, nhằm hạn chế chênh lệch. Điều kiện dự tuyển được siết chặt hơn, đặc biệt với các ngành như đào tạo giáo viên, khoa học sức khỏe, pháp luật. Với các phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh vẫn phải đáp ứng yêu cầu về học lực. Các chứng chỉ ngoại ngữ, quốc tế dùng để xét tuyển chỉ có giá trị trong 2 năm.

Bộ Quốc phòng thêm phương thức xét mới Năm 2026, Bộ Quốc phòng bổ sung thêm một phương thức mới là xét điểm bài thi đánh giá năng lực do Ban Tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng tổ chức. Kỳ thi đánh giá QDA năm 2026 sẽ chỉ có một đợt thi duy nhất, diễn ra đồng thời tại 3 địa điểm: Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội - khu vực miền Bắc), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa - khu vực miền Trung), Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai - khu vực miền Nam). Trường hợp số lượng thí sinh lớn, Ban Tuyển sinh quân sự có thể phối hợp với các trường đại học trong khu vực để tổ chức kỳ thi. Theo Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng, phương thức này giúp tăng khả năng phân loại thí sinh, tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo chủ động trong công tác tuyển chọn đầu vào, bảo đảm lựa chọn được nguồn thí sinh có tư duy, năng lực phù hợp với môi trường đào tạo và có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn.



