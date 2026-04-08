Vì sao ngày càng có nhiều người dùng 2-3 tài khoản ngân hàng cùng lúc?

Việc sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cùng lúc đang dần trở thành thói quen quen thuộc của không ít người, đặc biệt là nhóm người trẻ và dân văn phòng. Thay vì chỉ gắn bó với một tài khoản duy nhất như trước đây, ngày càng nhiều người lựa chọn mở thêm tài khoản ở các ngân hàng khác nhau, thậm chí duy trì song song 2-3 tài khoản để phục vụ những mục đích riêng biệt.

Sự thay đổi này không đơn thuần là “mở cho tiện”, mà phản ánh cách quản lý tài chính cá nhân đang trở nên linh hoạt và có chủ đích hơn. Khi dòng tiền ngày càng đa dạng và nhu cầu chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư cũng phức tạp hơn, việc chia nhỏ tài khoản dần trở thành một lựa chọn mang tính chiến lược thay vì ngẫu nhiên.

1. Phân tách tài chính để kiểm soát chi tiêu tốt hơn

Một trong những lý do phổ biến nhất là nhu cầu quản lý tiền bạc rõ ràng và khoa học hơn. Thay vì để toàn bộ thu nhập và chi tiêu trong một tài khoản, nhiều người chọn cách chia nhỏ: Một tài khoản nhận lương, một tài khoản tiết kiệm, và một tài khoản dành cho chi tiêu hàng ngày.

Ảnh minh họa

Cách làm này giống như “phong bì tài chính” phiên bản số. Khi mỗi khoản tiền có một “nơi ở” riêng, người dùng dễ dàng kiểm soát dòng tiền, tránh tình trạng tiêu quá tay. Đây cũng là lý do khiến nhóm người trẻ - đặc biệt là những người bắt đầu có thu nhập ổn định, ngày càng chuộng mô hình nhiều tài khoản.

2. Tận dụng ưu đãi và lãi suất khác nhau giữa các ngân hàng

Không có ngân hàng nào mạnh ở mọi mặt. Có nơi miễn phí phí chuyển khoản, có nơi lãi suất tiết kiệm cao, có nơi lại có chương trình hoàn tiền hoặc tích điểm hấp dẫn.

Việc mở nhiều tài khoản giúp người dùng “tận dụng điểm mạnh của từng ngân hàng”. Chẳng hạn, một tài khoản dùng để nhận lương và giao dịch hàng ngày vì phí thấp, trong khi tài khoản khác dùng để gửi tiết kiệm vì lãi suất tốt hơn. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, các ưu đãi này càng trở thành động lực khiến người dùng không chỉ gắn bó với một nơi.

3. Sự bùng nổ của ngân hàng số và ví điện tử

Sự phát triển của ngân hàng số khiến việc mở tài khoản trở nên nhanh và gần như miễn phí. Chỉ cần vài phút trên điện thoại, người dùng đã có thêm một tài khoản mới mà không cần đến quầy giao dịch.

Khi rào cản mở tài khoản gần như biến mất, việc sở hữu nhiều tài khoản trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy xu hướng “mỗi người nhiều tài khoản” trong vài năm gần đây.

4. Tăng tính an toàn, giảm rủi ro

Không ít người chọn cách “không để tất cả trứng vào một giỏ”. Việc chia tiền ra nhiều tài khoản giúp giảm rủi ro trong các tình huống như lỗi hệ thống, tài khoản bị khóa hoặc sự cố bảo mật. Nếu một tài khoản gặp vấn đề, người dùng vẫn còn các tài khoản khác để xoay xở.

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh giao dịch số ngày càng phổ biến, đây là một lớp bảo vệ tài chính mang tính thực tế.

5. Phục vụ nhiều mục tiêu tài chính khác nhau

Khi thu nhập và nhu cầu tài chính tăng lên, mỗi người thường có nhiều mục tiêu song song: Quỹ dự phòng, tiết kiệm mua nhà, đầu tư, du lịch…

Việc tách riêng từng mục tiêu vào từng tài khoản giúp quá trình tích lũy rõ ràng và có kỷ luật hơn. Đặc biệt với những người có nhiều nguồn thu nhập, việc dùng nhiều tài khoản còn giúp phân biệt tiền cá nhân và tiền công việc, tránh nhầm lẫn trong chi tiêu.

6. Gia tăng mức độ “trưởng thành tài chính”

Số lượng tài khoản cũng phần nào phản ánh mức độ phức tạp trong tài chính cá nhân. Khi tài chính trở nên đa dạng hơn - có tiết kiệm, đầu tư, chi tiêu, bảo hiểm,... một tài khoản duy nhất khó có thể đáp ứng tất cả.

Việc sử dụng nhiều tài khoản, nếu được quản lý tốt, không chỉ là xu hướng mà còn là dấu hiệu của việc tiếp cận tài chính một cách chủ động và có chiến lược hơn. Từ nhu cầu kiểm soát chi tiêu, tận dụng ưu đãi đến đảm bảo an toàn và phục vụ nhiều mục tiêu khác nhau, tất cả đều góp phần thúc đẩy xu hướng này.