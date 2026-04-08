Hòn đảo nơi “Thần chết” dường như lãng quên, người 100 tuổi vẫn lao động: Bí mật ở những phương pháp này

Hòn đảo được ví là nơi "Thần chết cũng phải tránh né"

Nằm giữa biển Aegean, Ikaria từ lâu đã được nhắc đến như một trong những "vùng xanh" nổi tiếng của thế giới tức những nơi có cộng đồng sống thọ nổi bật. Blue Zones mô tả đây là hòn đảo mà "cứ 3 người thì có 1 người sống tới tuổi 90", trong khi người dân gần như rất ít bị sa sút trí tuệ và một số bệnh mạn tính thường gặp ở tuổi già. Điều khiến Ikaria gây tò mò hơn cả là người cao tuổi ở đây không chỉ sống lâu, mà còn sống khá khỏe, vẫn giữ nhịp sinh hoạt chủ động ngay cả khi đã bước sang tuổi xưa nay hiếm.

Phóng sự của The Guardian từng kể câu chuyện về cụ ông Gregoris Tsahas, 100 tuổi, mỗi ngày vẫn hai lần đi bộ quãng đường khoảng 1 km qua địa hình dốc để tới quán cà phê yêu thích. Tờ báo này cũng ghi nhận trên Ikaria, những người như vậy không hề là cá biệt. Nhiều cư dân ngoài 90 tuổi vẫn duy trì vận động thường xuyên, sinh hoạt xã hội đều đặn, thậm chí tiếp tục làm những công việc quen thuộc thay vì sống tách biệt hay lệ thuộc hoàn toàn vào con cháu.

Các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy đây không phải là cảm giác chủ quan. Nghiên cứu về nhóm cư dân từ 90 tuổi trở lên ở Ikaria cho thấy 71,8% người tham gia vẫn có mức vận động thể chất từ vừa đến cao; 62% còn tham gia các lễ hội cộng đồng, và phần lớn duy trì gắn kết gia đình, giao tiếp xã hội rất mạnh. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng chính mức độ vận động, sự gắn bó với cộng đồng và nếp sống giàu tương tác là những điểm nổi bật ở người cao tuổi Ikaria.

Không chỉ vậy, nghiên cứu IKARIA Study do các nhà khoa học Hy Lạp thực hiện trên 1.410 người trưởng thành trên đảo cũng ghi nhận một chỉ số "lão hóa khỏe mạnh" khá nổi bật. Công trình này nhấn mạnh rằng ngay cả khi tuổi tác tăng lên, nhiều cư dân Ikaria vẫn duy trì khả năng vận động, mức độ giao tiếp xã hội và tinh thần tốt hơn so với hình dung thông thường về tuổi già.

Bí mật không nằm ở một "thần dược" duy nhất

Giới nghiên cứu cho rằng tuổi thọ ở Ikaria là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Theo Blue Zones, địa hình đồi núi, không khí trong lành và nhịp sống ít chạy theo đồng hồ khiến người dân vận động một cách rất tự nhiên: làm vườn, đi bộ, sang nhà hàng xóm, tự chăm sóc cuộc sống thường ngày. Đó không phải kiểu tập luyện ép buộc, mà là vận động len vào đời sống mỗi ngày.

Về ăn uống, The Guardian dẫn lời bác sĩ tim mạch Christina Chrysohoou thuộc Đại học Athens cho biết người Ikaria ăn nhiều đậu, rau địa phương, khoai tây, dầu ô liu và dùng ít thịt, ít đường tinh luyện. Họ cũng thường uống trà thảo mộc, dùng lượng cà phê nhỏ, ăn vừa phải và giữ thói quen ngủ trưa – yếu tố từng được nhắc đến như một thói quen có lợi cho tim mạch. Những chi tiết này giúp giải thích vì sao người dân trên đảo không chỉ sống lâu mà còn kéo dài được giai đoạn sống khỏe.

Tuy vậy, nếu chỉ nhìn Ikaria như "đảo ăn uống lành mạnh" thì vẫn chưa đủ. The Guardian mô tả đây là nơi có truyền thống sống vì cộng đồng rất rõ nét, đến mức một bác sĩ địa phương đã gọi nó là nơi của "chúng ta", chứ không phải nơi của "tôi". Ở đây, người già thường vẫn sống gần gia đình, không bị đẩy ra ngoài nhịp sống xã hội. Cảm giác được cần đến, được trò chuyện, được tham gia vào sinh hoạt thường nhật có lẽ cũng là một dạng "liều thuốc" âm thầm nhưng bền bỉ.

Một hòn đảo mà thiên nhiên và con người cùng giữ nhịp sống chậm

Ngoài lối sống, Ikaria còn nổi tiếng với các suối khoáng nóng tự nhiên. Trang du lịch chính thức của đảo cho biết Ikaria sở hữu nhiều mạch nước địa nhiệt đã được biết đến từ thời cổ đại, với nhiệt độ khoảng 31–58 độ C, từ lâu thu hút du khách tìm đến nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe. Trên website chính thức của Tổng cục Du lịch Hy Lạp, Ikaria cũng được giới thiệu là điểm đến có nhịp sống – nghỉ ngơi rất riêng, nổi tiếng với các lễ hội, điệu nhảy truyền thống và phong cách sống thư thả.

Có lẽ vì thế mà điều đáng kinh ngạc nhất ở Ikaria không phải chỉ là số người sống tới 100 tuổi. Điều khiến hòn đảo này trở thành biểu tượng của tuổi thọ là việc nhiều người bước vào tuổi già mà vẫn còn việc để làm, còn đường để đi bộ, còn lễ hội để tham gia, còn hàng xóm để chuyện trò mỗi tối. Ở một nơi như vậy, trường thọ dường như không chỉ là sống thêm nhiều năm, mà là sống lâu trong cảm giác mình vẫn đang thực sự sống.

(Theo NYP, The Guardian, Blue Zones)